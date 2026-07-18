อินเดียปลื้ม! บ.สตาร์ทอัพ ปล่อยจรวดขนส่ง วิกรม-1 สู่วงโคจรสำเร็จ ครั้งแรกโดยฝีมือเอกชน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สกายรูท แอโรสเปซ บริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของอินเดีย ได้ทำการปล่อยจรวดวิกรม-1(Vikram-1)สำหรับขนส่งดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งพัฒนาขึ้นเองโดยภาคเอกชนเป็นครั้งแรกของประเทศ ออกจากฐานปล่อย ที่ศูนย์อวกาศสาทิชธาวัน ในเมืองศรีหริโกฏ ในรัฐอานธรประเทศ ของอินเดีย เพื่อขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จ ซึ่งถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในความพยายามของอินเดีย ที่จะแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งการปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์ในตลาดโลกให้มากขึ้น
จรวดขนส่งวิกรม-1 ได้ทะยานออกจากศูนย์อวกาศสาทิชธาวัน เมื่อเวลา 06.35 น.ตามเวลาสากล โดยบรรทุกสัมภาระของลูกค้าจากทั้งองค์กรในอินเดียและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงดาวเทียมสาธิตเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับการทดลองในวงโคจร ในภารกิจแรกสู่ห้วงอวกาศที่ใช้ชื่อว่า “Mission Aagaman” โดยจรวดสามารถนำสัมภาระบรรทุกเข้าสู่วงโคจรที่ระดับความสูง 450 กิโลเมตร ได้สำเร็จในเวลาราว 15 นาทีต่อมา ส่งผลให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่สามารถส่งวัตถุขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จด้วยฝีมือของบริษัทเอกชน
สกายรูทระบุว่า ภารกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อน ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (avionics) ระบบส่งข้อมูลทางไกล (telemetry) รวมถึงระบบนำทางและควบคุมการบินในสภาวะจริง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์ในอนาคต
“ภารกิจ Mission Aagaman ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และนี่เป็นเพียงเที่ยวบินทดสอบเท่านั้น เราจะดำเนินการทดสอบในลักษณะนี้อีก 2-3 ครั้งก่อนที่จะเริ่มให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ตามปกติ” สกายรูทระบุ
สำหรับจรวดขนส่ง วิกรม-1 มีความสูงประมาณ 22 ฟุต ได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรทุกสัมภาระน้ำหนักสูงสุด 350 กิโลกรัม ขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลก จรวดลำนี้ประกอบด้วยส่วนขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็ง 3 ตอน และโมดูลปรับวงโคจรที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) โดยบริษัทระบุว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นการนำมาใช้งานจริงในการบินเป็นครั้งแรกในอินเดีย
สกายรูท ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพด้านอวกาศยุคใหม่ของอินเดีย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากนักลงทุนทั่วโลก หลังจากที่มีการเปิดเสรีในภาคอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ สตาร์ทอัพแห่งนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นบริษัทด้านอวกาศแห่งแรกของอินเดียที่มีมูลค่ากิจการแตะระดับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วย
ความสำเร็จในภารกิจด้านอวกาศของอินเดียครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดการปล่อยดาวเทียมพาณิชย์ขนาดเล็กระดับโลก ซึ่งเหล่าสตาร์ทอัพต่างพยายามช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นรายเดิมที่มีอิทธิพลสูงอย่าง บริษัท SpaceX ของ อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีระดับโลก