เวียดนาม เผชิญน้ำท่วมฉับพลัน หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ดับแล้ว 4 สูญหายอีก 4
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เวียดนามนิวส์ สื่อทางการเวียดนามรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 รายและสูญหายอีก 4 ราย หลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านเมืองทาน ในพื้นที่ภูเขาของจังหวัดไลเจิว ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
โดยในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมา น้ำไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านเมืองทาน หลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งยังส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 7 ราย
สื่อเวียดนามยังเผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นสภาพหมู่บ้านที่ถูกปกคลุมไปด้วยโคลนสีแดงและน้ำท่วมขัง รวมถึงมีกองหินและท่อนไม้จำนวนมากกองรวมกันอยู่ที่มุมหนึ่งของถนนที่ได้รับความเสียหาย
หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามระบุว่า นับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ถนน ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และบ้านเรือนหลายร้อยหลัง อีกทั้งยังทำให้น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกเป็นวงกว้างในภูมิภาคดังกล่าว
ทางหน่วยงานยังคาดการณ์ด้วยว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะมีฝนตกหนักปริมาณสูงถึง 250 มิลลิเมตรในวันเสาร์ (18 ก.ค.) นี้ พร้อมทั้งออกคำเตือนให้ประชาชนระวังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เวียดนามมักเผชิญกับพายุและน้ำท่วมที่ก่อให้เกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิตในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะมีปริมาณฝนมากที่สุดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ข้อมูลทางการระบุว่าในปีที่ผ่านมา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำท่วม ได้คร่าชีวิตผู้คนในเวียดนามไปถึง 489 ราย