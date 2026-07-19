สหรัฐระดมถล่มอิหร่าน ตอบโต้ทหารมะกันเสียชีวิต 2 ราย
อัลจาซีร่ารายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่ 8 โดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐ (CENTCOM) กล่าวว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อกรณีที่มีทหารสหรัฐ 2 ราย เสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านในจอร์แดน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ระบุว่า การเสียชีวิตของทหารทั้งสองเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง และสหรัฐจะไม่มีวันยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน กล่าวว่า สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันหลายครั้ง
เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำอินเดียเปิดเผยผ่าน X ว่า เด็กหญิงชาวอิหร่าน 2 คน ได้แก่ โซกันด์ ดาร์ดมานด์ (Sogand Dardmand) และ ฟาเตเมห์ ซาห์รา อักบารี (Fatemeh Zahra Akbari) เป็นหนึ่งในพลเรือน 7 คนที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐ ซึ่งพุ่งเป้าไปที่สะพานแห่งหนึ่งในเมืองบันดาร์
ทางการอิหร่านระบุด้วยว่า การโจมตีทางอากาศของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 500 คน
ล่าสุด สำนักข่าวทาสนิมรายงานว่า มีขีปนาวุธอย่างน้อย 6 ลูก ถูกยิงเข้ามาในบริเวณรอบนอกของเกาะเกชม์ กองทัพอิหร่านกล่าวว่า ได้เริ่มการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่เพื่อถล่มฐานทัพของสหรัฐในคูเวต พร้อมรายงานว่า เครื่องบินขับไล่ของสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายแห่งหนึ่งใกล้เมืองชาเดกัน ในคูเซสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านด้วย