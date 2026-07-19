อิรักเล็งสร้างท่อส่งน้ำมัน กระจายเส้นทางส่งออก ลดพึ่งพาฮอร์มุซ
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม บาซิม โมฮัมเหม็ด คูไดร์ รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรัก เผยว่า รัฐบาลอิรัก ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเมืองบาสราไปยังเมืองเคอร์คุก ต่อไปยังท่าเรือเจย์ฮานของตุรกีและเมืองบานิยาสของซีเรีย พร้อมกล่าวว่าทางกระทรวง มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการกระจายเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิรัก เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซเพียงเส้นทางเดียว หลังจากที่ต้องพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซมาเป็นเวลาหลายปีในการส่งออกน้ำมันดิบไปยังตลาดโลก
พร้อมกล่าวว่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับกลุ่มพันธมิตรที่ประกอบด้วยบริษัทสหรัฐ ได้แก่ เชฟรอน ทีอี แคปพิทอล และยูซีซีของกาตาร์ด้วย
เมืองบานิยาสตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันหลักแห่งหนึ่งของประเทศและท่าเรือส่งออกน้ำมันบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยในอดีต เมืองแห่งนี้เคยเป็นปลายทางของท่อส่งน้ำมันที่ลำเลียงน้ำมันดิบจากเมืองเคอร์คุกของอิรักผ่านทางบก อย่างไรก็ตาม ท่อส่งดังกล่าวแทบไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามและมาตรการคว่ำบาตรที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ