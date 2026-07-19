ไฟไหม้คูปัง อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้ ระดมทีมดับเพลิงกว่า 500 นาย คุมสถานการณ์
เคบีเอสเวิร์ลรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ ศูนย์โลจิสติกส์คูปัง ในเมืองอินชอน ซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในเกาหลีใต้ เมื่อเวลาประมาณ 7.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม โดยต้นเพลิงเริ่มจากชั้น 6 ของอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าใช้ในบ้าน ซึ่งเป็นวัสดุทีติดไฟได้ง่าย ก่อนลุกลามไปยังชั้น 7 และลุกไหม้ต่อเนื่องยาวนานเข้าวันที่ 2
โดยในช่วงแรก หน่วยงานดับเพลิงประกาศยกระดับการรับมือฉุกเฉินเป็นระดับ 1 และระดับ 2 ก่อนจะเพิ่มเป็นคำสั่งระดมกำลังดับเพลิงทั่วประเทศ เนื่องจากไฟยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามควบคุมสถานการณ์ สำนักงานดับเพลิงแห่งชาติได้ส่งรถดับเพลิงและอุปกรณ์มากกว่า 220 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ 570 นาย เข้าปฏิบัติการเพื่อควบคุมและดับไฟครั้งนี้
พนักงานประมาณ 120 คนสามารถอพยพออกจากอาคารได้ด้วยตนเอง และไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 2 นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการจากการสูดดมควันและความเหนื่อยล้า
โคเรีย เฮรัลด์รายงานเพิ่มเติมว่า ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ ให้คำมั่นผ่านโชเซียลมีเดียว่า ทางรัฐบาลจะให้การสนับสนุนการปฏิบัติการดับเพลิง และได้สั่งให้มีการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันนี้ขึ้นอีกครั้ง
ชุง จงชอล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคูปัง ฟูลฟิลเมนต์ เซอร์วิสเซส กล่าวในแถลงการณ์ว่า จะให้การสนับสนุนปฏิบัติการดับเพลิงในพื้นที่และร่วมมือกับการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ ทางบริษัทระบุอีกว่า ได้จัดส่งที่นอนจำนวน 100 ชุดและอาหารให้แก่ประชาชนที่เข้าพักอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาชินฮยอน และจัดเตรียมอาหาร ของว่าง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่นักดับเพลิงด้วย