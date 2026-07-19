รมว.กต.เมียนมา สานสัมพันธ์สมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา ยันพร้อมหนุนภาคธุรกิจ

สมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา จัดเลี้ยงต้อนรับ รมว.ต่างประเทศเมียนมา ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น ในฐานะมิตรประเทศที่ดีต่อกันมายาวนาน ระหว่างประชาชนและรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ รมว.ต่างประเทศเมียนมา ย้ำภาคเอกชนมีการติดต่อการคเทกันมาอย่างดี ยินดีให้ความร่วมมือกับภาคธุรกิจไทยในทุกมิติอย่างเต็มที่ยั่งยืนต่อไป
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายพิษณุ สุวรรณะชฎ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา เปิดเผยว่า คณะกรรมการสมาคมมีโอกาสจัดเลี้ยงต้อนรับนายติน หม่อง ซเว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย ที่บ้านสุริยาศัย โดยฝ่ายเมียนมา ประกอบด้วย นายซอว์ ซอว์ โซ เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย นางเมียว ปา ปา คุน อธิบดีกรมการเมือง นายฮัน มิน ออง อธิบดีกรมอาเซียน นางโช โช โซ อัครราชทูต และคณะเข้าร่วมงานด้วย
ส่วนฝ่ายไทยนอกจากนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา มีนายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายต่อ ศรลัมพ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นายจุลวัฒน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรรมสมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา มีนายชนะ ภูมี อุปนายก นายชัยณรงค์ กีรติยุทธวงศ์ เลขาธิการ, มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล นายแพทริค หอรัตนชัย กรรมการบริหาร
รมว.ต่างประเทศเมียนมากล่าวว่า ประเทศไทยและเมียนมาเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย และรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตลอด สำหรับสมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา เป็นองค์กรและมีบุคลากรที่มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ จึงหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ยาวนานต่อไป
ทางด้านฝ่ายไทย นายพิษณุกล่าวต้อนรับว่า การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายติน หม่อง ซเว รมว.ต่างประเทศเมียนมา นับเป็นโอกาสสำคัญ แสดงให้เห็นว่าประเทศเมียนมามีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ สมาคมมิตรภาพฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าการเจรจากับทางกากรไทยเป็นไปในทางบวกในกรอบของมิตรภาพและในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ สมาคมมิตรภาพฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเติบโต ก้าวหน้า อบอุ่น และเกื้อกูลประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย
นายพิษณุกล่าวว่า ยินดีที่ทราบว่า ท่านประธานาธิบดี พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไลง์ จะให้เกียรติมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้ สมาคมมิตรภาพฯจึงมีความตั้งใจที่จะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับผู้นำเมียนมา และเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะการผลักดันความร่วมมือด้านธุรกิจการค้า ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อให้ความสัมพันธ์ในภาคประชาชนมีส่วนเกื้อกูลต่อความสัมพันธ์ในระดับรัฐต่อรัฐให้ยั่งยืนแน่นแฟ้นต่อไป
พร้อมกันนี้ นายติน หม่อง ซเว รมว.ต่างประเทศเมียนมา ยังได้มีโอกาสพูดคุยกับกรรมการสมาคมที่มาจากภาคธุรกิจไทยว่า ที่ผ่านมามีความร่วมมือกันหลายด้าน ทางด้านการค้าก็มีการติดต่อกันมาอย่างดี หากมีสิ่งใดที่จะร่วมมือกันในมิติต่างๆ ต่อไป ทางเมียนมายินดีให้ความร่วมมือกับภาคธุรกิจไทยอย่างเต็มที่