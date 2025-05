สาวสุดช็อก นั่งหม่ำข้าวอยู่ก็เจองูตกใส่หัว!!

ลองนึกภาพเรานั่งทานอาหารอยู่ บรรยากาศกำลังดี อาหารกำลังอร่อย แล้วจู่ๆมีงูตกใส่หน้าสิจะตกใจแค่นั้น

แต่เรื่องนี้กลับเกิดขึ้นจริงกับ คาร์เลตา แอนดรูว์ เจอกับประสบการณ์สุดน่าตกใจนี้!!

เธอกำลังทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารเม็กซิกันกับสามี ระหว่างที่เธอกำลังโน้มตัวไปดื่มมาร์การิต้า เธอกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระแทกหน้าผากเธอ ทำให้เธอหันไปหาสามีว่า เอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้น?

ทันใดนั้น เธอก็หันไปแล้วก็ถึงบางอ้อว่าที่ตกใส่หน้าผากเธอเมื่อกี้มันคือ ลูกงู แถมกำลังอยู่ในแก้วมาร์การิต้าของเธอ และกำลังพันหลอดดูดของเธออีกด้วย คือถ้าไม่เห็นแล้วดูดเข้าไปเจอฉกปากแน่นอน!!

พนักงานของร้านพยายามเอาไม้มาให้งูพันจะได้เอาไปปล่อยนอกร้านง่ายๆ แต่ลูกค้าใจกล้าคนหนึ่งเอามือมาจับงูเพื่อเอาไปปล่อยเอง ต้องยอมใจในความกล้าเลยจริงๆ

พนักงานได้เสนอให้เธอย้ายไปนั่งอีกโต๊ะ แต่เธอบอกไม่เอาแล้วจ๊ะ เจอแบบนี้เข้าไปใครจะกินข้าวลง ร้านสันนิษฐานว่าเจ้างูนี้น่าจะเข้าร้านมาทางช่องแอร์

พอฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกทำตัวลำบากเหมือนกันนะ จะเข้าห้องน้ำก็เจองูออกมาจากคอห่าน จะกินข้าวก็เจองูตกใส่หัวอีก

นี่สินะ nowhere to run, nowhere to hide ของจริง เหอะเหอะ