น้องแมวกลัวแม่ไม่อิ่ม แอบคาบซากหนูใส่หม้อซุป
คำถามยอดฮิตของคนรักสัตว์คือ จริงๆ แล้วแมวที่เราเลี้ยงรักเราจริงมั้ย
เพราะน้องหมาเวลาเรากลับบ้านมาก็จะดี้ด้าสุดๆ แต่น้องเหมียวมองเราด้วยสายตาเย็นชาสุดๆ แถมไม่ยอมมาอ้อนด้วย
แต่ความจริงแล้วแมวรักเราแหละ แค่การแสดงออกของเค้าอาจจะแปลกๆ ไปซะหน่อย
เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อพี่เลี้ยงดูแลสัตว์คนหนึ่งกำลังตั้งเตาต้มซุปทิ้งไว้และกำลังออกไปให้อาหารน้องหมา พอกลับมาก็เจอน้องเวนดี้ แมวลายสลิดตัวแสบนั่งอยู่แถวนั้นแบบมีท่าทางมีพิรุธสุดๆ เหมือนต้องทำอะไรสักอย่างกับซุปแน่ๆ
พี่เลี้ยงสัตว์เลยไปเปิดกล้องดูเลยเห็นถึงความห่วงใยของ น้องเวนดี้ ว่ากลัว “คุณแม่” จะไม่อิ่ม กับข้าวน้อยเกิน เลยคาบซากหนูตายมาใส่ในหม้อซุป เพื่อที่แม่จะได้อิ่มท้อง
ศูนย์รับเลี้ยงสัตว์โพสต์ภาพน้องเวนดี้สุดยอดเชฟกำลังหย่อนหนูลงหม้อ พร้อมกับบอกว่าเราทุกคนควรใส่ใจคนอื่น เหมือนกับน้องเวนดี้ที่ห่วงใยแม่
สุดท้ายพี่เลี้ยงต้องทิ้งหม้อซุปแล้วขับรถออกไปซื้อข้าวกินข้างนอกแทน เพราะน้องเวนดี้อาจจะไม่รู้ว่า มนุษย์กินหนูไม่ได้!!
นี่คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าจริงๆ น้องแมวรักเรานะ แค่อาจเอาอาหารมาให้ผิดประเภทไปหน่อยเท่านั้นเอง…