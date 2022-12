BEM ส่งสุขท้ายปี ชวนเดิน ‘อาร์ท แกลเลอรี่’ แบบชิลล์ๆ ที่ MRT สวนจตุจักร

สถานีสวนจตุจักร โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ

ถ้อยคำกับเสียงอ่อนละมุนอันคุ้นเคยที่แสดงถึงความห่วงใย ทำให้เรารู้ตัวได้ในทันทีว่า เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง ณ MRT สถานีสวนจตุจักร เป็นที่เรียบร้อย

เราทุกคนต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า ‘มหานครกรุงเทพ’ เป็นเมืองที่ผจญกับปัญหาการจราจรมาโดยตลอด สร้างความตึงเครียดในการเดินทาง ขโมยช่วงเวลาแห่งความสุขไปจากชีวิตของผู้คน ให้จมลงอยู่บนท้องถนนที่แน่นขนัดไปด้วยไฟท้ายสีแดงของรถคันหน้า

ทว่านับตั้งแต่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย หรือ MRT ในปี 2547 หรือในชื่ออย่างเป็นทางการคือ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และในชื่อที่คุ้นหูกว่าอย่าง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่วิ่งระหว่าง หัวลำโพง-บางซื่อ ก็ได้มีส่วนร่วมยกระดับชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อย่างเห็นได้ชัด ให้ได้พบกับความรวดเร็ว สะดวก สบาย ปลอดภัย และมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น

หนึ่งในสถานีสำคัญที่เราอยากพูดถึงในวันนี้ คือ MRT สถานีสวนจตุจักร ที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับ สวนจตุจักร ตลาดนัดจตุจักร ป้ายรถประจำทาง หรือรถไฟฟ้าสายอื่นได้เพียงอึดใจ นอกจากนี้ ยังอยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิตใหม่ สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทุกสถานที่ล้วนเชื่อมต่อและสามารถเริ่มต้นเดินทางได้จาก MRT สถานีสวนจตุจักร เหล่านี้เองทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า ทำไมรถไฟฟ้าใต้ดินจึงเป็นมากกว่าการเดินทาง แต่เป็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ

Metro Mall สวนจตุจักร มากกว่าทางผ่าน แต่เป็นพื้นที่พักผ่อนของคนกรุง

นอกจากบทบาทการเป็นขนส่งมวลชนของไทยที่มอบความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประชาชนแล้ว อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ MRT เข้ามายกระดับชีวิต เติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ให้สอดรับกับความต้องการของสังคมเมืองให้สมบูรณ์มากขึ้น คือการเปิดพื้นที่ในชื่อ Metro Mall ที่อัดแน่นไปด้วยร้านค้าปลีก ในบริเวณ MRT สถานีสวนจตุจักร ซึ่งไม่ว่าจะกิน จะช็อป จะชิลล์ ก็จบได้ในที่เดียว อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า และผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณรอบสถานีได้เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่

ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น เดิมที Metro Mall เป็นเพียงทางผ่านสำหรับให้ผู้โดยสารเดินเชื่อมระหว่างประตูทางเข้า-ออก MRT แต่เมื่อคิดถึงการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้แวะพักและใช้เป็นจุดนัดพบ ทำให้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เพราะฉะนั้นจากที่เคยเงียบเหงา วันนี้ Metro Mall คึกคักไปด้วยผู้คนที่มานั่งจิบกาแฟ พบปะพูดคุย นั่งเล่น นั่งทำงาน ใช้เป็นสถานที่สร้างความสุข ในบรรยากาศแอร์เย็นๆ ห้องน้ำดี ไวไฟฟรี เป็นพื้นที่สาธารณะที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาพักผ่อนได้

นอกจาก Metro Mall จะเป็นพื้นที่ค้าปลีกและพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการ MRT ต่างเฝ้ารอ คือ ‘อีเวนต์’ ที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ อาทิ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินน้อยใหญ่ หรือการตกแต่งสถานที่ตามเทศกาล เช่น คริสต์มาส ให้ผู้ใช้บริการได้เข้าไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆ รวมทั้งมีกิจกรรมแจกของขวัญเป็นหนังสือ เช่นที่ BEM เคยจัดกิจกรรม Book Journey at MRT X’Mas Fest ติดกัน 2 ปีซ้อน ในเดือนธันวาคม ปี 2561-2562

แฮปปี้กว่าปีไหนๆ เพราะปีนี้ ‘Happy Journey with BEM’

แต่ดูเหมือนว่าปีนี้จะแฮปปี้กว่าปีไหนๆ เพราะปีนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดใหญ่ ผนึกกำลัง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม ‘Happy Journey with BEM’ ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความสุขไปกับ 5 ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฟรี! ตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT 5 สถานี ตลอดปี 2565

ซึ่งใน ทริปที่ 4 สถานีหัวลำโพง ‘Street Photo Walk’ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่จัดขึ้นในรูปแบบเวิร์กชอปถ่ายภาพ ให้ผู้ใช้บริการ MRT ได้เข้าร่วมค้นหามุมมองเฉพาะตัว โดยมี คุณพิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพแนวมินิมัลและสตรีทอาร์ตชื่อดัง มาเป็นวิทยากรแนะนำการถ่ายภาพให้ทุกคนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ได้จัดประกวดภาพถ่ายประทับใจในทริป ซึ่งทั้ง 30 คนที่เข้าร่วมทริป ต่างมีความสุขในการแบ่งปันภาพถ่ายให้เพื่อนๆ ในทริปได้ชม

และนี่เอง เป็นที่มาของการส่งต่อความสุขและความประทับใจที่อัดแน่นตลอดทริป ในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่าย ‘Street Photo Walk’ มองมุมกลับปรับมุมมองใหม่ผ่านเลนส์กล้อง ในสถานที่ท่องเที่ยวรอบรถไฟฟ้า MRT เนรมิตพื้นที่ Metro Mall ใน MRT สถานีสวนจตุจักร ให้กลายเป็น ‘อาร์ท แกลเลอรี่’ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2565

ให้ผู้ใช้บริการ MRT ได้สัมผัสประสบการณ์ความประทับใจย่าน ‘หัวลำโพง’ ที่อาจทำให้เราหวนนึกถึงบางห้วงในความทรงจำอันแสนสุข ผ่าน 30 ภาพถ่าย 30 เรื่องราว ของคนธรรมดาที่ไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ ที่มีความแตกต่างทั้งอายุและอาชีพ ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนวัยประถม ไปจนกระทั่งคุณลุงวัยเกษียณ จนคุณอยากคว้ากล้องตัวโปรดออกไปบันทึกความทรงจำของตนเองบ้างสักครั้ง

มาถึงตรงนี้ เราขอย้ำอีกครั้งว่า นิทรรศการภาพถ่าย ‘Street Photo Walk’ จะจัดแสดงถึงวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ที่ MRT สถานีสวนจตุจักร ชั้นศูนย์การค้า Metro Mall ไปชมกันได้เลย งานนี้ห้ามพลาด!