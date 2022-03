ค่ายรถพรึบ! ยกทัพร่วมมอเตอร์โชว์ 2022 เปิดฉากยิ่งใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้าแห่โชว์ตัว มีให้ดูเพียบ

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 เปิดฉากยิ่งใหญ่ ค่ายรถยนต์-รถจักรยานยนต์ชั้นนำกว่า 35 แบรนด์ เข้าร่วมจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 170,960 ตารางเมตรของชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2565

พร้อมยกขบวนกองทัพรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 20 รุ่น ขยายพื้นที่โซน EV Smart City เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนยุคใหม่ และจัดเตรียมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022 โดยบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวด้วยกัน ไปด้วยใจ ไปได้ไกล” หรือ “KEEP MOVING FORWARD TOGETHER” เพื่อสื่อถึงประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาสรรค์สร้างแรงบันดาลใจในการเปิดประตูบานใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เปรียบเทคโนโลยีแห่งโลกยานยนต์ที่ไม่เคยมีวันหลับใหล

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 จะเป็นงานแสดงรถยนต์ที่มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และแรงบันดาลใจของใครหลายๆ คน ร่วมตอกย้ำการก้าวเดิน ทุกย่างก้าวด้วยความมั่นใจ ก้าวไปพร้อมกัน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในปี 2565 เริ่มกลับมาตั้งหลัก และฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากต้องเผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี

ในปีนี้หน่วยงานภาครัฐประเมินว่าการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นหากเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง

“ในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในสู่เทคโนโลยีขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนของการผลิตเพื่อใช้งานภายในประเทศ และการผลิตเพื่อส่งออกสู่ทั่วโลกในอนาคต ทำให้จะเป็นอีกครั้งที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่น รวมทั้งโซนพิเศษเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีแห่งอนาคต บนพื้นที่จัดแสดงรวม 170,960 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่างานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ คืองานแสดงรถยนต์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ดร.ปราจิน กล่าว

บริษัทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ได้แก่ Ford, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Great Wall Motors, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Peugeot, Jeep, Toyota, Lexus, MG, Mazda, Suzuki, Isuzu, Hyundai, Audi, Honda, Mitsubishi Motors, Nissan, Volvo, Porsche , Bentley, Kia, Subaru, Takano, BMW Motorrad, Thai Honda Manufacturing, Suzuki Motosales, Yamaha, Kawasaki, Harley-Davidson, Ducati, Royal Enfield

ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะจัดแสดงในงานครั้งนี้มากกว่า 20 รุ่น ได้แก่ Audi e-tron, Audi e-tron Sportback, Audi e-Tron GT quattro, Audi RS e-Tron GT, BMW iX, BMW iX3, BMW i4, Lexus UX 300e, Mercedes-Benz EQS, New MG ZS EV, MG EP Plus, MINI Cooper SE, MINI Electric Collection Edition, Nissan Leaf, ORA Good Cat, ORA Good Cat GT, ORA Black Cat, Porsche Taycan, Porsche Taycan Cross Turismo, All-New Toyota bZ4X (Concept Car), Volvo XC40 Pure Electric, Volvo C40 Pure Electric และ Takano

นอกจากนี้มีรถยนต์ใหม่ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และรุ่นปรับโฉมรับปี 2022 เข้าร่วมจัดแสดงในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ประกอบด้วย: Audi RS7 Sportback, Audi Q7 60 TFSI e Quattro, Audi Q8 60 TFSI e Quattro, Bentley Flying Spur Hybrid, Bentley Bentayga Hybrid, BMW X4 M Competition, BMW X4 xDrive20d M Sport, BMW X5 xDrive30d M Sport, BMW M440i xDrive Coupe

Ford Ranger Raptor, Ford Ranger, Ford Everest, Hyundai Creta, Isuzu V-Cross 4X4 Master of All Roads, Jeep Wrangler Rubicon, New Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz C43 AMG 4MATIC Coupe Special Edition, MINI Cooper S Hatch 3-Door Brick Lane Edition

New Mitsubishi Xpander 2022, Mitsubishi Mirage Ralliart, Mitsubishi Triton Ralliart, New MG HS 2022, New MG HS PHEV 2022, Nissan Almera Sportech 2022, Porsche Taycan GTS, Rolls-Royce Ghost Black Badge, Toyota C-HR GR Sport, Toyota Veloz, Tank 300 HEV, Subaru BRZ Eyesight และ Suzuki XL-7 2022

ทางด้านค่ายรถจักรยานยนต์ มีการนำโมเดลใหม่มาจัดแสดงได้แก่ New BMW R 1250 RT, BMW C 400 GT, BMW R 18 B, All New Honda Click160, New Honda Rebel 1100 DCT, New Honda ADV350, New Yamaha XMAX 300

Ducati Panigale V4/V4S (2022), Ducati Panigale V4 SP2, Ducati Streetfighter V2, Ducati Streetfighter V4 SP, Ducati Multistrada V2S, Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, Kawasaki Ninja ZX-10R, Kawasaki Z650RS, Kawasaki KLR650, Harley-Davidson Street Glide ST และ Harley-Davidson Road Glide ST

ภายในงานปีนี้จะมีการนำเสนอโซน EV Smart City เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ล้ำสมัย ตอบรับเทรนด์ของผู้ใช้รถยนต์ชาวไทยที่สนใจเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น โดยมีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) และระบบขับเคลื่อนปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) จำนวน 8 รุ่นจากผู้ผลิตชั้นนำอย่าง BMW, Great Wall Motor, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche และ Volvo รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อแนะนำข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในงานอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทอรุณ พลัส (Arun+) ในเครือปตท. จะเข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เป็นครั้งแรก เพื่อนำเสนอแพล็ตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชั่นใหม่, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และนำเสนอธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าบนพื้นที่จัดแสดงมากกว่า 1,085 ตารางเมตร

จาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ และรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ของการจัดงานในปีนี้ว่า “สำหรับการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 นับเป็นปีแห่งรถยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าภายในงานมากกว่า 20 รุ่น

รวมทั้งการเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกของบริษัทอรุณพลัส ในเครือของปตท. เพื่อนำเสนออนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง Metaverse จากการร่วมมือกับบริษัทฟินน์ โซลูชั่น เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อให้ผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์ในงานปีนี้สามารถเลือกรถยนต์ และทดลองขับในรูปแบบ Interactive ผ่านทางโทรศัพท์มือถือส่วนตัวซึ่งถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าชมงานของเรา

“การจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในปีนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ทางผู้จัดงานฯ มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทรถยนต์, บริษัทรถจักรยานยนต์ และบรรดาพันธมิตรต่างๆ ที่จะช่วยทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จดั่งเช่นทุกปี เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศจากการมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 12 วันของการจัดงาน”

“ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย การจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขอความร่วมมือจากทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าชมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ซึ่งการจัดงานในปีนี้ทางผู้จัดงานฯ ได้มีการยกระดับมาตรการเพื่อให้ทุกบริษัทที่เข้าร่วมจัดแสดง และผู้เข้าชมงานทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเข้าชมงาน”

นอกจากนี้ในส่วนของผู้ที่สนใจกีฬามอเตอร์สปอร์ต ผู้จัดงานฯ มีการจัดแสดงรถแข่งฮอนด้า ซิตี้ แฮตช์แบ็ก จากการแข่งขัน Honda City Hatchback One Make Race, โซนกิจกรรมดิจิตัล มอเตอร์สปอร์ต GP e Racing, บูธ Grand Prix Motor Park และโซนขายของที่ระลึก ROD ที่จะมีทั้งสินค้าออริจินัล-ลิมิเต็ดมาจำหน่ายให้กับผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อ

อโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ และรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 เปิดเผยว่า “การแข่งขันรถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทกรังด์ปรีซ์ มาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดการแข่งขัน Honda City Hatchback One Make Race ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมีการกระแสตอบรับที่ดีจากทั้งผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชม รวมทั้งการขยายธุรกิจไปสู่ดิจิตัล มอเตอร์สปอร์ต กับการจัดแข่งขัน GP e Racing ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2562 รวมทั้งการบริหาร Grand Prix Motor Park แลนด์มาร์คของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบครบวงจรในจังหวัดกาญจนบุรี และการนำเสนอสินค้าที่ระลึก ROD ที่จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งแรกในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ปีนี้

นอกจากนี้ทางผู้จัดงานฯ มีการจัดทำแอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI เพื่อใช้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้ถือบัตรอภินันทนาการ รวมทั้งสามารถใช้ค้นหาบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โปรโมชั่นจากค่ายรถยนต์ชั้นนำ ราคารถยนต์ และรีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุด

พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตสื่อ บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ และรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มต้นให้บริการแอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI ในปี 2562 ทีมงานได้มีการพัฒนาแอปพลิชั่นนี้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากเพื่อใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ แอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI ได้เพิ่มบริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ทั้งข้อมูลศูนย์บริการ อู่ซ่อมรถ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน การค้นหาข้อมูล แนะนำการดูแลรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งรวบรวมโปรโมชั่นของบริษัทรถยนต์ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นใหม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในหลายเว็บไซต์เหมือนในอดีต เพียงเข้ามาใน Car Buddy by GPI แอปพลิเคชั่นเดียวเท่านั้น”

งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 จัดขึ้นที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2565 โดยเปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00-22.00น. ราคาบัตรเข้าชมงาน 100 บาท ลุ้นสิทธิ์ชิงรางวัลรถยนต์ MG EP Plus, ORA Good Cat (400 Tech), รถจักรยานยนต์ Kawasaki W175, รถจักรยานยต์ Honda Super Cub , รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125, และรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash 115 FI

พร้อมของรางวัลที่ระลึกจากผู้จัดงานฯ อีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 2,940,370 บาท เพียงตอบคำถามจากการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังบัตร รวมทั้งลุ้นรับรถยนต์ Ford Ranger Open Cab 2.2 XL+ 4×2 HR MT (Sport Pack) มูลค่า 692,000 บาท สำหรับผู้ที่จองรถยนต์ภายในงาน

กำหนดการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43: วันสำหรับประชาชนทั่วไป: วันพุธที่ 23 มีนาคม–3 เมษายน 2565 (รวมระยะเวลา 12 วัน) วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 12.00–22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.

สถานที่จัดงาน: อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี