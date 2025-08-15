ภาพนำ

ชายปีน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เจ้าหน้าที่เร่งเกลี้ยกล่อม 

เวลา 10.26 น. วันที่ 15 สิงหาคม ตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า เหตุประชาชนจะกระโดดจากที่สูง บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพหลโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท กำลังไปที่เกิดเหตุ

เวลา 10.35 น. เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ ทราบเบื้องต้นเป็นเพศชาย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเจรจาเกลี้ยกล่อม

 

