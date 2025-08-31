ภูมิธรรม-ทวี-เดชอิศม์ พร้อม แกนนำเพื่อไทย ถึงปชน. เข้าห้องถกดีลเงื่อนไข โหวตนายกฯ

‘ภูมิธรรม-ทวี-เดชอิศม์’ พร้อม ‘แกนนำเพื่อไทย’ ถึง ‘ปชน.’ เจอมวลชนส้มตะโกนไล่ ขณะที่ ‘ช่อ’ ยืนมองจากบนตึก ด้าน ‘ธนาธร-ชัยธวัช’ โผล่ร้านกาแฟใกล้พรรค
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่พรรคประชาชน (ปชน.) แกนนำพรรคเพื่อไทยมาถึง โดยมีกลุ่มมวลชนดังกล่าวได้ตะโกนเสียงดังในเชิงต่อว่า เมื่อครั้งที่จัดตั้งรัฐบาล และลอยแพพรรค ปชน. โดยระบุว่า การมาวันนี้ไม่ได้มากดดัน แต่ต้องการมาแสดงออกความรู้สึกความรู้สึกของประชาชน
ขณะที่น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้าได้ออกมายืนมองมวลชนจากชั้น 2 ที่ทำการพรรค ปชน. ที่กำลังตะโกนต่อว่าแกนนำพรรค พท.อยู่ ก่อนที่เมื่อเห็นสื่อมวลชนจะหลบเข้าไปด้านใน อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายชูศักดิ์ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร จะต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค พท.ด้วยหรือไม่จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายชูศักดิ์ ได้ส่ายหัวก่อนที่กล่าวว่า เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่พรรค ปชน.ได้นำคณะทั้งหมดขึ้นไปบริเวณด้านบนของที่ทำการพรรคปชน. ซึ่งมี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรค ร่วมวงพูดคุยในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ก่อนที่จะถึงเวลานัดหมายระหว่างแกนนำพรรค พท.กับพรรคปชน.ในเวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวได้เจอแกนนำคณะก้าวหน้า ได้แก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายชัยธวัช ตุลาธน อยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้ที่ทำการพรรคประชาชนประมาณ 100 เมตร