ด่วน! ถึงคิวสมาชิก ปชน.ไล่ถามหาคำตอบ อยากให้ส.ส. 143 เสียง เดินทางไหน ?

ปชน. ส่งข้อความ ถึงสมาชิกพรรค ขอความเห็นประกอบการตัดสินใจเลือก ‘นายกฯ ใหม่’
เมื่อเวลา 21.37 น.วันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกพรรคประชาชน ได้รับข้อความบรอดแคสต์ ทั้งในช่องทาง Line OA และ SMS โดยเป็นการให้กรอกแบบสอบถาม เรื่องการโหวตนายกฯ ผ่านระบบรับความเห็นสมาชิกพรรค
โดยคำถาม ระบุว่า 1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่พรรคประชาชนควรใช้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ประมาณ 143 เสียง เพื่อกํากับทิศทางการเมืองให้เดินหน้าสู่การยุบสภา และทําประชามติเปิดทางไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีคำตอบให้เลือกคือ เห็นด้วย ควรใช้เสียงที่มีในสภา และไม่เห็นด้วย ควรอยู่เฉย ๆ
2. หากจําเป็นต้องเลือก ท่านมีความเห็นว่าพรรคประชาชนควรยกมือสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคใดเป็นนายกรัฐมนตรี และมีคำตอบให้เลือกคือ พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย
