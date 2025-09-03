ฌาปนกิจ ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษามติชน หลากวงการอาลัยแน่น พระพรหมสิทธิ-สุรเกียรติ์ ปธ.พิธี

ฌาปนกิจ ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษามติชน หลากวงการอาลัยแน่นวัดเสมียนนารี พระพรหมสิทธิ ปธ.ฝ่ายสงฆ์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีบำเพ็ญกุศล นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิต เมื่อเวลา 10.45 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม สิริอายุ 71 ปี
โดยเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา-บังสุกุล จากนั้น ครอบครัวและเจ้าภาพร่วมกันถวายภัตตาหารเพล โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระกฤติพันธ์ุ พงษ์จีน และพระวิวรรธน์ พงษ์จีน พิจารณาผ้าบังสุกุล
จากนั้นในเวลาราว 16.00 น. เคลื่อนร่างจากศาลา 11 สู่เมรุ โดยมีบุคคลจากแวดวงต่างๆ ทยอยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารในเครือมติชน ให้การต้อนรับ นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท, นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ, นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน และบรรณาธิการ กองบก. ประชาชาติธุรกิจ, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก. มติชน , นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก. ข่าวสด เป็นต้น
สำหรับผู้เดินทางร่วมพิธีในวันนี้ อาทิ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.พรรคเพื่อไทย, นายดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย, พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) และนางวทันยา บุนนาค หรือ มาดามเดียร์ ภรรยา, นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร ผู้บริหารเครือเนชั่น, นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน, นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.), นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตรองเลขาธิการพรรค ทสท., นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุภชัย วีระภุชงค์ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด, นายเกษม มูลจันทร์ อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ
พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ หรือ บิ๊กหมง อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด, นายเสถียร จันทิมาทร นักหนังสือพิมพ์อาวุโส, นายสารัชถ์-นางนลินี รัตนาวะดี บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF
นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ ‘หมาแก่’ ผู้ดำเนินรายการ ‘เจาะลึกทั่วไทย’, นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์,นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ‘ไทยรัฐ’,
นายอรุณ วัชระสวัสดิ์ การ์ตูนนิสต์ชื่อดัง, นายเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา หรือ สนานจิตต์ บางสพาน นักวิจารณ์ภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง, นายจัตวา กลิ่นสุนทร นักหนังสือพิมพ์อาวุโส, นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส, นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ นสพ. ข่าวหุ้นธุรกิจ และ ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
กระทั่งเวลาประมาณ 16.52 น. ตัวแทนครอบครัว อ่านโคลงที่แต่งโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเนื่องในงานฌาปนกิจนายจรัญ พงษ์จีน
ความดังนี้
นาย กระดิกนิ้วเรียกน้อง ลัคนา
จรัญ จรัสจรมา เพียบพร้อม
พงษ์ เผ่าเหล่าพงษา เสมอเพื่อน
จีน ไทยใหญ่น้อยเขยื้อน ขยับร้องรับจรัญ
จากนั้น อ่านประวัติผู้วายชนม์ ความโดยสังเขปว่า นายจรัญ พงษ์จีน เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ที่ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เป็นบุตรคนที่ 2 ของ ผู้ใหญ่จิ้น พงษ์จีน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง กับคุณแม่เหก พงษ์จีน อายุ 92 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน
เรียนชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จบประถมศึกษาปีที่ 7
เมื่อปีพ.ศ 2512 จากนั้นเข้าเรียนต่อ ที่ ร.ร.ปิยศึกษาวิทยา อ.รัตภูมิ จากมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2516 แล้วไปเรียนต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา จนสำเร็จการศึกษา
จรัญ พงษ์จีน มีเพื่อนมากมายในทุกช่วงวัย ถึงวัยทำงาน มาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เมื่อกลับสงขลา จะพบเพื่อนฝูงเก่าๆ หลายต่อหลายกลุ่มระหว่างเรียน และพักที่วัด ได้รับฉายาจากพระครูที่วัดว่า “ตากล้อง” เพราะสนใจการถ่ายภาพ
ต่อมาได้ทำงานสำนักพิมพ์ เขียนประวัติบุคคลในกรุงเทพฯ ใช้หลายนามปากกา อาทิ “อภิวัฒน์ วรรณกร “ มีผลงานหนังสือเล่มกับสำนักพิมพ์ต่างๆ มากมาย รวมถึงมติชน
จรัญเข้ากรุงเทพฯ ไปพักอยู่กับ “น้าจรัส” หัดเรียนพิมพ์ดีดอยู่พักหนึ่งจนคล่อง
ขณะนั้น น้าจรัสก่อตั้งหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ ใช้ชื่อว่า “พันธมิตรธุรกิจ” น้าจรัสให้จรัญฝึกหัดเขียนข่าวทำข่าวอยู่ระยะหนึ่ง แล้วลงสนามข่าวแบบเอาจริง
ไม่นานพันธมิตรธุรกิจปิดตัวลง “จรัญ” ย้ายไปอยู่ “เดลิไทม์” ก่อนย้ายไปสังกัด ”
ข่าวสด”
นายจรัญทำข่าวการเมือง ได้รู้จักเพื่อนในวงการข่าว และเป็นที่รู้จักในวงการข่าว
ในปี 2527 – 2528 “มติชน” อยู่ระหว่างการขยายตัว ย้ายสำนักงานจากตึกแถวข้างวัดราชบพิธ ไปที่ประชานิเวศน์ 1
“ชุติมา บูรณรัชดา ” นักข่าวการเมืองสายทำเนียบรัฐบาลของมติชนขณะนั้น
โทรศัพท์ไปชวนจรัญให้มาทำงานที่มติชน โดยแนะนำว่า มติชนกำลังก้าวเดินไปสู่ความเป็นสื่อที่มั่นคง จรัญตัดสินใจย้ายมามติชนในปี 2528
ที่มติชนซึ่งมีพื้นที่รองรับงานเขียนหลากหลาย ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร งานเขียนที่มีสำบัดสำนวนของตนเอง ทำให้ข้อเขียนของจรัญเป็นที่สนใจ
จรัญเข้าไปช่วย “วิภา สุขกิจ ” หรือ” เจ๊วิภา” อดีตนายกสมาคมนักข่าว และเจ้าของนามปากกา “หญิงเล็ก” เขียนคอลัมน์สังคม “จรัญ” เพิ่มเติมเนื้อหาข่าวการเมือง วิเคราะห์เบื้องหน้าเบื้องหลัง ในคอลัมน์สังคม จนภายหลัง ” เจ๊วิภา” ให้จรัญเข้าไปรับผิดชอบเต็มตัว ทำให้คอลัมน์สังคมการเมืองของมติชน กลายเป็นคอลัมน์ประจำที่จริงจัง
และยังมีงานเขียนเพิ่มเติม อาทิ “ลึกแต่ไม่ลับ” ในมติชนสุดสัปดาห์ มีผู้ติดตามจำนวนมาก ด้วยนามปากกา” พลุน้ำแข็ง “ที่มาจากชื่อลูกชาย 2 คน คือ “พลุ” และ” ไอซ์” , และ อีกนามปากกา ” คุณอ้อ ” สำหรับคอลัมน์วันอาทิตย์ มาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมา เข้าสู่พิธีฌาปนกิจ โดยมี พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ มีผู้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล ได้แก่ นายปราปต์ บุนปาน, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ, นายชูศักดิ์ ศิรินิล , นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, นายสุภชัย วีระภุชงค์, นายสารัชถ์ รัตนาวะดี และนายพงษ์ศักดิ์ รักตะพงษ์ไพศาล
จากนั้น พระเถรานุเถระและภิกษุสงฆ์ ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล ได้แก่ พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี, พระราชอุปเสณาภรณ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร , พระราชกิจจาภรณ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พระปัญญาวชิราภรณ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พระศรีคุณาภรณ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พระครูสิริวิหารการ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และพระสาริศ สิทฺธิสาโร (รัตนาวะดี) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ต่อมา เมื่อเวลา 17.04 น. ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานฝ่ายฆราวาส ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ พระพรหมประสิทธิ์ ประธานฝายสงฆ์ ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้น แขกผู้เกียรติร่วมวางดอกไม้จันทน์