สลด คนร้ายบุกยิง เจ้าของล้งทุเรียนดังเบตง เสียชีวิต ตร.เร่งติดตามคนก่อเหตุ

สลด คนร้ายบุกยิง เจ้าของล้งทุเรียนดังเบตง เสียชีวิต ตร.เร่งติดตามคนก่อเหต
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 20.45 น. วานนี้ (3 ก.ย.)เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายประเสริฐ คณานุรักษ์ อายุ 68 ปี เจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนโกซาน บริเวณติดกับทางเข้าน้ำตกละอองรุ้ง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พบนายประเสริฐเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ โดยพบว่า โกซาน ผู้เสียชีวิต เป็นเจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยะลา ในอ.ธารโต และอ.เบตง ซึ่งรับซื้อทุเรียนมาจาก จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว หรือการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยต้องรอผลการตรวจสอบความเชื่อมโยงอีกครั้ง