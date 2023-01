เจ เวนเจอร์ส ชวนสังคมเปิดพื้นที่ สร้างความเท่าเทียม พร้อมโชว์เคส ผลงานดิจิทัลอาร์ทของเด็กพิเศษ

Advertisment

“โลกของอเล็ก ชนกรณ์” โชว์เคสผลงานดิจิทัลอาร์ทของเด็กพิเศษ เจ เวนเจอร์ส ชวนสังคมเปิดพื้นที่แห่งโอกาสในการสร้างความเท่าเทียม

ครั้งแรก! กับการจัดแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ท “โลกของอเล็ก ชนกรณ์” ภายใต้คอนเซปต์ You can do it I can do it. #อย่ายอมแพ้ #nevegiveup ของศิลปินเด็กพิเศษ (ออทิสติก) “ชนกรณ์ พุกะทรัพย์” ที่ค้นพบตัวเองจากโลกจินตนาการสู่นักเขียน บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรบนโลกออนไลน์ ในแอปพลิเคชันนิยายแชทรูปแบบใหม่ กับผลงานเรื่องแรก Paper Heart (หัวใจกระดาษ) ที่มีคนติดตามอ่านจำนวนไม่น้อย พร้อมต่อยอดผลงานในรูปแบบของภาพวาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม JNFT โดยผู้ใหญ่ใจดี พี่บอย – วรพจน์ ธาราศิริสกุล Chief of Technology บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนา JNFT Marketplace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย NFT สัญชาติไทย ให้การสนับสนุน และนำผลงานเชื่อมโยงจัดทำในรูปแบบแสตมป์ดิจิทัล I-Stamp

พบกับ! “โลกของอเล็ก ชนกรณ์” เรียนรู้เรื่องราวชีวิตบนเส้นทางเด็กพิเศษ ที่อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์และสัมผัสโลกแห่งจินตนาการผ่านผลงานของอเล็ก พร้อมวาดรูปโชว์แบบสด ๆ และเล่าไอเดีย วิธีคิด

ภาพ การใช้แสงสีต่าง ๆ ซึ่งอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กพิเศษ และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลทั่วไป

โดยเปิดให้ชมรอบพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป และเปิดให้ชมฟรีในวันเด็ก 13-14 มกราคม 2566 เวลา 11.30-18.00 น. ณ ศูนย์การค้า แอม ปาร์ค จุฬา ซอย 9 ห้องเรียน Business Line & Life ชั้น 2

พื้นที่โชว์เคสผลงานจะแบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วย

Alek’s World No.1: ด้านงานเขียน Paper Heart หัวใจกระดาษ

Alek’s World No.2: ด้านงานดิจิทัลอาร์ต You can do it, I can do it. #อย่ายอมแพ้

พิเศษ! ภายในงานยังมีการจำหน่าย I-Stamp ภาพผลงานของอเล็ก ชนกรณ์ โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายแสตมป์จะมอบให้แก่ มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำรายได้ไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ เพราะเชื่อว่าเด็ก ๆ กลุ่มนี้มีศักยภาพมีความสามารถ ขอเพียงให้โอกาส และความเข้าใจ และสนับสนุน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมเช่นคนปกติทั่วไป

นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล Chief of Technology บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “ความจริงแล้ว เด็กออทิสติก ที่ในสายตาคนส่วนใหญ่อาจคิดว่าผิดแปลกไป กลับมีความสามารถในหลาย ๆ ด้านทัดเทียม หรืออาจจะดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นออทิสติกด้วยซ้ำ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ใหญ่ใจดีสามารถช่วยกันฟื้นฟูและสนับสนุนเด็กออทิสติก

ให้มีผลงานต่าง ๆ ออกมาสู่สังคม ดังที่ในวันนี้เจเวนเจอร์สได้ให้การสนับสนุนให้พื้นที่โชว์เคสกับน้องอเล็ก นับเป็นครีเอเตอร์เด็กพิเศษคนแรกของเรา ซึ่งไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องของความสงสาร แต่เราเล็งเห็นถึงศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของอเล็กที่ไม่แพ้บุคคลปกติทั่วไป จึงอยากให้สังคมเปิดโอกาสมีพื้นที่กับกลุ่มเด็กพิเศษอย่างทัดเทียมกับคนทั่วไป”