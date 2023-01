โลกของ ‘อเล็ก ชนกรณ์’ ผลงาน ‘ดิจิทัลอาร์ต’ ของ ‘เด็กพิเศษ’

ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ 14 มกราคม 2566 วันสำคัญของเยาวชน ที่จะเป็นอนาคตของชาติ ด้วยเรื่องราวสุดพิเศษ เป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กเยาวชนไทย

Advertisment

กับเรื่องราวของ อเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ หนุ่มน้อยวัย 17 ปี ที่ครอบครัวค้นพบว่า เป็นเด็กแอลดี หรือ Learning Disabilities (LD) ความบกพร่องในการเรียนรู้ แต่แรงสนับสนุนของครอบครัวในความพยายามเลี้ยงดูให้อเล็กฝึกฝน พัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ผนวกกับความสนใจ ความสามารถในตัวเองที่ได้ค้นพบ ทำให้น้องอเล็กสนใจ เรียนรู้การเป็นนักเขียนในโลกออนไลน์ บอกเล่าเรื่องราว เขียนนิยายแชตในรูปแบบใหม่

ด้วยผลงานเรื่องแรก คือ Paper Heart (หัวใจกระดาษ) ผ่านแอพพลิเคชั่น Joylada (จอยลดา) มีคนติดตามอ่านจำนวนไม่น้อย และหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นผลงานจินตนาการของเด็กแอลดี

Advertisement

มาปีนี้ อเล็กพัฒนาไปอีกขั้น ด้วยผลงานภาพวาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม JNFT โดยบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนา JNFT Marketplace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย NFT สัญชาติไทย ให้การสนับสนุน และนำผลงานเชื่อมโยงจัดทำในรูปแบบแสตมป์ดิจิทัล I-Stamp

ที่น่าประทับใจไปมากกว่านั้น คือ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายแสตมป์ของอเล็ก จะมอบให้แก่ มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำรายได้ไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ

เพราะเชื่อว่าเด็กๆ กลุ่มนี้มีศักยภาพมีความสามารถ ขอเพียงให้โอกาส และความเข้าใจ และสนับสนุน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมเช่นคนปกติทั่วไป

Advertisement

คุณแม่ผู้มีความพยายามเป็นเลิศ

โสภี ฉวีวรรณ คุณแม่ของอเล็ก เล่าว่า เริ่มรู้ว่าอเล็กเป็นเด็กแอลดีตอน 4-5 ขวบ หรือเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2 ซึ่งก่อนหน้านั้นลูกดูเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไป แต่จากการสังเกตอย่างใกล้ชิด เริ่มเห็นความแตกต่าง เช่น การพูดสลับคำ การเล่าเรื่องมีความสับสน ลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ และพูดคำบางคำไม่ชัด จึงพาไปพบคุณหมอให้ตรวจวินิจฉัย จึงพบว่า อเล็กเป็นเด็กแอลดี แถมมีสมาธิสั้นร่วมด้วย

“วินาทีแรกรู้สึกเสียใจ แต่ดีใจที่รู้สาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ลูกอย่างตรงจุด คุณหมอแนะนำให้ลูกเข้าโรงเรียนเฉพาะทาง หรือโรงเรียนที่ตอบรับลูกของเรา เพราะหากอเล็กยิ่งโตขึ้น ปัญหาเรื่องการสื่อสารจะชัดเจน และอาจจะเป็นอุปสรรคกับการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม”

ตั้งแต่วินาทีนั้น คุณแม่โสภีก็เอาใจใส่กับการดูแลน้องอเล็กด้วยเป้าหมายเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติที่สุด พร้อมๆ กับการเปิดโอกาสให้อเล็กค้นหาสิ่งที่ชอบ เริ่มจากการลองผิดลองถูก เช่น พาไปเรียนยิมนาสติกเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพราะเด็กแอลดีมักมีปัญหาในการประสานการทำงานของกล้ามเนื้อมือและขา พาไปเรียนเปียโนด้วยคิดว่าดนตรีจะทำให้ลูกมีสมาธิ พาไปเรียนร้องเพลงเพื่อให้มีพัฒนาการด้านการพูดการฟังและการออกเสียงให้ชัดเจน สร้างความรู้สึกสนุก ไม่ใช่เฉพาะการฝึกพูดกับคุณหมอเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังเรียนคุมองคณิตคิดเร็ว เพราะเชื่อว่าการฝึกฝนทำซ้ำจะช่วยให้ลูกมีการคำนวณที่ดีขึ้น

ค้นพบความชอบ จุดประกายก้าวสู่โลกจินตนาการ

แม้อเล็กจะเป็นเด็กพิเศษ ออทิสติก และแอลดี แต่ก็สามารถทลายข้อจำกัดความบกพร่องที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ด้วยความมุมานะ พยายาม ฝึกฝน ลงมือทำ ผ่านบทเรียน บทพิสูจน์ที่ล้มลุกคลุกคลาน การสนับสนุนจากครอบครัว คนใกล้ชิด จนสามารถเขียนนิยายออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Joylada “จอยลดา” ด้วยผลงานเรื่องแรกคือ Paper Heart (หัวใจกระดาษ) เป็นผลงานที่สร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้กับอเล็ก จนกล้าที่จะเดินต่อความฝันที่อยากทำ นั่นคือ การวาดภาพ

อเล็กนำเรื่องราว Paper Heart มาวาดเป็นตัวละคร และฉากต่างๆ เพราะอยากให้คนอ่านได้เห็นหน้าตาตัวละคร สร้างสรรค์ภาพในหัวของตัวเอง เปลี่ยนจากตัวอักษร มาเป็นภาพ ภายใต้ชื่อผลงาน “โลกของอเล็ก” You can do it I can do it. # อย่ายอมแพ้

“ผมมีความสุขกับการวาดภาพบนหน้าจอ ดีใจมากที่ค้นพบสิ่งที่เราชอบและมีโอกาสลงมือทำ ตอนนี้ผมมีความสุขกับการเล่นเกม ดูการ์ตูนและวาดภาพบอกเล่าจินตนาการของผม ตอนนี้ ผมได้เป็น Creator ที่แม้ผมจะเป็นออทิสติก แอลดี และทำมันได้ ฝากถึงเพื่อนที่เป็นเหมือนกับผมว่าการจะมีความสุขได้ต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเอง ค้นให้พบว่าความสุขของเราคืออะไร จริง ๆ และลงมือทำ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอายเลยครับ You can do it I can do it. # อย่ายอมแพ้”

เจ เวนเจอร์ส เผยครีเอเตอร์เด็กพิเศษคนแรก

นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล Chief of Technology บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “ความจริงแล้ว เด็กออทิสติก ที่ในสายตาคนส่วนใหญ่ อาจคิดว่าผิดแปลกไป กลับมีความสามารถในหลายๆ ด้านทัดเทียม หรืออาจจะดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นออทิสติกด้วยซ้ำ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ใหญ่ใจดีสามารถช่วยกันฟื้นฟูและสนับสนุนเด็กออทิสติก ให้มีผลงานต่าง ๆ ออกมาสู่สังคม ดังที่ในวันนี้เจเวนเจอร์สได้ให้การสนับสนุนให้พื้นที่โชว์เคสกับน้องอเล็ก นับเป็นครีเอเตอร์เด็กพิเศษคนแรกของเรา ซึ่งไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องของความสงสาร แต่เราเล็งเห็นถึงศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของอเล็กที่ไม่แพ้บุคคลปกติทั่วไป จึงอยากให้สังคมเปิดโอกาสมีพื้นที่กับกลุ่มเด็กพิเศษอย่างทัดเทียมกับคนทั่วไป”

สนใจและชื่นชอบเรื่องราวของอเล็ก สามารถแวะไปให้กำลังใจ เยี่ยมชมผลงาน พร้อม ๆ กับร่วมสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติที่สุด ด้วยการซื้อแสตมป์ “โลกของอเล็ก” You can do it I can do it. # อย่ายอมแพ้ ราคาแผ่นละ 200 บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิออทิสติกไทย

ผลงานของอเล็กจะจัดแสดงที่ห้องเรียน Business Line & Life ชั้น 2 ศูนย์การค้าแอม พาร์ค จุฬาลงกรณ์ ซอย 9 วันที่ 12-14 มกราคม 2566