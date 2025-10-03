พลังพลังสร้างสรรค์ มุมมองศิลปะอันงดงาม จากศิลปินออทิสติก
“It’s Ok to be Artist เพราะทุกคนคือศิลปิน” นิทรรศการศิลปะที่สะท้อนพลังสร้างสรรค์ของศิลปินออทิสติกกว่า 30 คน ผ่านผลงานที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมุมมองอันงดงาม จัดทำขึ้นเพื่อชูศักยภาพ และความสามารถ โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิออทิสติกไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ Artstory By Autistic Thai พร้อมเชิญชวนมาร่วมสัมผัสพลังแห่งความแตกต่างที่งดงาม
โดยมี ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย, วรัท จันทยานนท์ ผู้บริหารแบรนด์ Artstory By Autistic Thai และศิลปินออทิสติกตัวแทน 4 คน ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว พร้อมแนะนำรายละเอียดกิจกรรมของนิทรรศการในครั้งนี้ จัดที่ TrueSpace Siam Square
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวว่า มีบุคคลออทิสติกหลายคนยกระดับตัวเองจากการวาดรูปธรรมดามาเป็นระดับศิลปินได้ นิทรรศการนี้จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำเสนอความแตกต่าง และชูศักยภาพทางศิลปะของศิลปินออทิสติกกว่า 30 คน ศิลปะคือภาษาสากลที่ทุกคนสามารถใช้ถ่ายทอดความคิด และจินตนาการได้โดยไม่ถูกจำกัด ทุกผลงานจึงเป็นภาพสะท้อนของตัวตน และความงดงามที่แตกต่าง และนั่นคือหัวใจสำคัญของงานนี้
ด้าน วรัท จันทยานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราตั้งใจอยากต่อยอดให้น้องๆ ที่มีทาเลนท์ทางด้านศิลปะ ได้แสดงตัวตนผ่านงานศิลปะ นิทรรศการ It’s Ok to be Artist ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงผลงานแต่ยังเป็นพื้นที่เปิดให้สังคมได้เห็นพลังความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของคนออทิสติก เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาค้นพบดีเอ็นเอความเป็นศิลปินในตัวเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Talk Section, Live Painting และWorkshop ทุกสุดสัปดาห์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสและร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ไปพร้อมกับศิลปินออทิสติก
“เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นศิลปินได้” วรัทกล่าว
ด้าน 2 ตัวแทนศิลปินบอกเล่าแรงบันดาลใจของศิลปินที่ตั้งใจทำ
เริ่มจาก มิกซ์ เผยว่า ได้นำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบจากสารคดีมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ
ขณะที่ ไอซ์ ก็เผยว่า ได้นำภาพที่ติดอยู่ในจินตนาการ บอกเล่าผ่านศิลปะ
นิทรรศการ It’s Ok to be Artist เพราะทุกคนคือศิลปิน เปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 4-18 ตุลาคม 2568 ณ River City Bangkok