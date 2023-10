BIFW 2023 แฟชั่นวีคแห่งปี ผลักดัน ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ ทรงพลัง!

ตอกย้ำความเป็น ‘World Class Fashion Destination’ ศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลก “สยามพารากอน” ประกาศศักยภาพแฟชั่นไทย หนึ่งใน Soft Power ทรงพลัง สู่สายตาโลก กับปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปี “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023” (BIFW2023) ภายใต้แนวคิด “The Future of Fashion” สร้างคุณค่าอันยั่งยืน (Sustainability) บนโลกแฟชั่นแห่งอนาคต ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กับ 12 โชว์ตระการตาจาก 12 แบรนด์ไทยระดับแนวหน้า โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

โดย 12 แบรนด์แฟชั่นไทยระดับแนวหน้า ร่วมผนึกกำลังอวดโฉมพลังความคิดสร้างสรรค์แห่งแฟชั่นไทย และประสบการณ์แฟชั่นเหนือระดับกับ 12 โชว์สุดอลังการ ได้แก่ Absolute Siam x Holy Number 7 x 789, FLYNOW, FRI27NOV. presented by SCG, Greyhound Original x TikTok, ISSUE presented by Purra, Kloset, Leisure Projects presented by Crocs, MOO, NAGARA, PAINKILLER Atelier presented by Seiko 5 Sports,TUBE GALLERY presented by TAT และ VATANIKA presented by AION – AIONIC AUTO

ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์คอลเลคชั่นสุดพิเศษมาเผยโฉมเป็นครั้งแรกในงาน BIFW2023 โดยปีนี้ หลากหลายดีไซเนอร์ไทยร่วมนำเสนองานแฟชั่นดีไซน์ผ่านแนวคิด Sustainability ซึ่งเป็นเทรนด์ที่วงการแฟชั่นโลกโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำให้ความสำคัญ รวมถึงยังมีงานเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับแฟชั่นและความยั่งยืน โดยตัวแทนจากภาครัฐ และนักออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย

บรรยากาศตลอดแฟชั่นวีคคับคั่งไปด้วยคนแฟชั่นและเซเลบริตี้ระดับเอลิสต์ อาทิ แพทองธาร ชินวัตร, ม.ล.ชโยทิต กฤดากร, นุสรา แสงชัยวุฒิกุล, ม.ล.อภิรดี จันทรวิโรจน์, ม.ร.ว.สุภาณี ดิศกุล, สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา, ชานนท์-ไพลิน เรืองกฤตยา, พิณทิพา เทวกุล, สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, รัมภาสิริ เทวกุล ณ อยุธยา, นภดนัย-นัยน์ชนก และ พิชญา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา,

อรวรรณ อิงคสิทธิ์, หฤทยา ไชยนุวัติ, สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา, และ คู่พี่น้อง คณชัย-บุญญาภาณิ์ เบญจรงคกุล และอีกมากมาย รวมถึงศิลปินดาราคับคั่ง ทั้ง แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์,เจนี่ อัลภาชน์, มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต, เป๊ก ผลิตโชค, แอนนา เสืองามเอี่ยม และแอนชิลี สก๊อต- เคมมิส ร่วมชมแฟชั่นโชว์ในแต่ละวันอย่างเนืองแน่น

ตลอดสัปดาห์แห่งแฟชั่น ทั้ง 12 แบรนด์ไทยระดับแนวหน้าต่างอวดโฉมพลังสร้างสรรค์ พร้อมเนรมิตโชว์อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ โชว์สุดอลังการจาก ISSUE presented by Purra โดย ภูภวิศ กฤตพลนารา กับคอลเลคชั่น PHASSA (ผัสสะ) ถ่ายทอดสัมผัสต่างๆ พร้อมนำเศษไหมเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นมาทำงานปักซิกเนเจอร์ “ISSUE Thailand”

ต่อด้วย VATANIKA presented by AION – AIONIC AUTO ของดีไซเนอร์สาว วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ในคอนเซ็ปต์ Endless Holiday กับคอลเลคชันที่เปรี้ยวและเซ็กซี่ที่สุด ซึ่งเด่นด้วยสีม่วง-ทองเป็นประกาย กับดีไซน์โก้หรูที่เสริมให้ผู้สวมใส่เปี่ยมเสน่ห์จนไม่อาจละสายตา

ต่อด้วยดีไซเนอร์ระดับตำนานของไทย นคร สัมพันธารักษ์ จากแบรนด์ “NAGARA” กับซิกเนเจอร์ ลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคดั้งเดิมแบบญี่ปุ่น รวมถึงการจับคู่สีและลวดลายสดใส บนชุดเสื้อผ้าที่ออกแบบให้สวมใส่สบาย พลิ้วไหว ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยอันเป็นดีเอ็นเอของแบรนด์

นับเป็นเวทีแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งไม่เพียงโชว์ศักภาพของดีไซเนอร์และแบรนด์แฟชั่นไทย ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้แฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft Power อันทรงพลังที่สุดของไทยเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาโลก ส่งเสริมให้แฟชั่นไทยเดินหน้าสู่รันเวย์ระดับโลกและสร้างปรากฏการณ์แฟชั่นวีคขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยต่อไป