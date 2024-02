เบื้องหลังระดับโลก ‘ป่าน ณิชาภัทร’ สายแฟ(ชั่น)ตัวแม่ ยกดาราไทยสายวาย ซอฟต์พาวเวอร์ของจริง

หากจะพูดถึงแวดวงแฟชั่นของฝั่งเมืองไทย ต้องยกให้ผู้อยู่เบื้อหลังความปังทำให้ซุป’ตาร์ไทยหลายคนได้เหยียบรันเวย์และพรมแดงระดับโลกมาแล้วมากมาย เวลานี้ต้องขอพูดถึงเอเจนซี่อินเตอร์ ‘The Venture Management’ ภายใต้การบริหารของสาวไทยอย่าง ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ ผู้ดูแลคิวซุป’ตาร์ไทย อาทิ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่, กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ฯลฯ ที่คว้าคอนเนคชั่นงานแฟชั่นและแบรนด์ระดับโลกให้ดาราไทยได้เฉิดฉาย อีกทั้งเธอยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เหยียบพรมแดง Met Gala รวมถึง Cannes film festival และร่วมงานกับแบรนด์ดังและเฟสติวัลกระทบไหล่ซุปตาร์ระดับเอลิสต์มาแล้ว

โดยจุดเริ่มต้นของการมาทำเอเจนซี่นี้มาจากการที่เธอเห็นสปอร์ตไลต์ทางด้านแฟชั่นเริ่มส่องมาที่ประเทศไทยมากขึ้น ดาราสายวายมีแฟนคลับต่างประเทศเยอะ ขนาดที่ไปไหนมาไหนก็คือเรียกเสียงเกรียวกราวได้เสมอ

“คราวนี้การสร้างเอเจนซี่ ปกติสิ่งที่ยาก คือ มันทำให้เอเจนซี่มีชื่อเสียง แต่ด้วยความที่เราเองเป็นที่รู้จักของวงการแฟชั่นต่างประเทศอยู่แล้ว ก็เลยทำให้เป็นทางการขึ้น เป็นเหมือนลักษณะว่าถ้าเวลาเขามีงานแฟชั่นต่างประเทศ หรืองานที่เขาต้องการคนในงานต่างประเทศ ก็ให้เขามาติดต่อที่เรา”

“ส่วนใหญ่เราจะต้องไปขายงาน เป็นลักษณะที่ว่า ถ้าเกิดเอาน้องพวกนี้ สิ่งที่จะได้คือมูลค่าทางโซเชียลมีเดีย แล้วก็มีแฟนคลับมากรี๊ดกร๊าดหน้างาน เรามาจากยุคที่ว่าจะมีเซเลบ 3 ประเภท เราชอบอธิบายให้ฝรั่งฟังว่า ประเทศไทย มีเซเลบอยู่ 3 ก้อน ก้อนแรก คือ ทุกคนในประเทศรู้จัก แต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ก้อนที่ 2 คือ ไม่ใช่ทุกคนที่รู้จัก แต่แฟนคลับต่างประเทศเยอะมาก และก้อนที่ 3 คือ เป็นคนที่สวย แต่งตัวดี มียอดติดตาม แต่ว่าไปก็ไม่มีกระแส แฟนคลับต่างประเทศก็ไม่มี และคนไทยก็ไม่ได้รู้จักมาก แต่เขาสวยและแบกรับแบรนด์ได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะชอบประเภทไหน”

“สมมุติบางแบรนด์เขาไม่ได้แคร์เกี่ยวกับยอดผู้ติดตาม เกี่ยวกับมูลค่าทางโซเชียลมีเดีย เขาอาจจะแคร์แค่ภาพสวย หรือเหมาะสม เขาก็เอาใครก็ได้ แต่ถ้าบางแบรนด์เขาต้องการคนมารอข้างหน้าเยอะๆ มีแฟนคลับมาซัพพอร์ต ก็ต้องเป็นเด็กๆ สายวาย หรือบางแบรนด์ไม่แคร์ยอดผู้ติดตาม ไม่แคร์มูลค่าทางโซเชียลมีเดีย แต่ต้องการคนที่รู้จักในวงกว้าง ก็จะเป็นดาราที่เรารู้จักกัน”

กับงานล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาของ ใหม่ ดาวิกา ได้สวมชุดเจ้าสาวสุดแกรมจากแบรนด์ haute couture ระดับตำนานอย่าง Giambattista Valli คอลเล็กชั่น Spring/Summer Couture 2024 ปิดโชว์ฟินาเล่ ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส

ป่านเผยว่า จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องไม่ยากอะไร เพราะตัวดาราปังอยู่แล้ว ขณะที่เธอเป็นตัวคอนเนคชั่น

“คือเขามาเขาก็ปฏิบัติในฐานะเซเลบริตี้ท่านหนึ่ง เพราะเอาเซเลบริตี้มาเดินปิดโชว์ เขาไม่ได้มาในฐานะที่เป็นนางแบบนะ เขามาในฐานะที่เขาเป็นดาวิกาแล้ว เป็นดาราระดับเอเชียสตาร์เบอร์ใหญ่อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นดาราคนอื่นที่มีคุณสมบัติไม่พอ หรือคนที่เขาคิดว่าไม่เหมาะสม เขาก็ไม่ให้”

ด้วยประสบการณ์ของการทำงานด้านแฟชั่นมา 12-13 ปี แม้จะผ่านมาทุกซีซั่นแล้ว เจ้าตัวก็ยอมรับว่าคอนเนคชั่นนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะไม่ใช่ว่าจะมาตรงนี้ได้ง่ายๆ

“เราก็ใช้เวลา ถ้าอยู่ดีๆ เรามาเจอเขา อยากจะเป็นเพื่อนกับเขา ใครจะมาอยากเป็นเพื่อนด้วย ถ้าไม่ได้มีผลประโยชน์ หรือไม่ได้มีอะไรมาแลกและไม่ได้มีพาวเวอร์ ไม่ได้อะไรเลย คือเราก็ทำตรงนี้มานาน ก็เหมือนสะสมแบบหยอดกระปุก”

ซึ่งกว่าจะมาถึงระดับโลกได้ขนาดนี้ ป่านบอกว่า ผ่านมาแล้วทุกอย่าง สู้ด้วยตัวเองทุกอย่าง เพราะไม่ได้มาจากการใช้เงินเพื่อมาถึงจุดนี้เลยจริงๆ

ความอดทน ความพยายาม และการลงทุนกับตัวเอง นี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของเธอ

“เรามาตั้งแต่เป็นเด็กตัวอ้วน มาตั้งแต่อยู่โรงแรมไม่ดีจ่ายเงินมาเอง จนมาถึงตอนนี้กว่าเราจะได้คอนเนคชั่นตรงนี้มา เราใช้เวลาเป็น 10 ปี ไม่ใช่ว่ารู้จักอย่างเดียว แต่มันคือการสร้างเครดิต สร้างพาวเวอร์”

“และมันขึ้นอยู่กับเครดิตที่เราสร้างมาด้วย ทุกอย่างที่เขาขอมันมาจากที่เรามีเครดิตที่คนเชื่อถือ สมมุติคนดูแลที่เมืองไทยชอบคนนี้ แต่เรารู้จักกับสำนักงานใหญ่ที่ปารีสหรือมิลาน แล้วเราบอกเขาว่าคนนี้ไม่เหมาะสม ฝรั่งเขาเชื่อเรา เพราะว่าเราเจอกันบ่อย และเขาเห็นเราไปงานนั่นงานนี้ และเราเข้าใจว่าแบรนด์ต้องการอะไร และนี่ก็คือเหตุผลที่เราตั้งเอเจนซี่นี้ขึ้นมา เพื่อจะเป็นที่พึ่งพาได้ให้กับแบรนด์ เราชอบทำเซเลบริตี้มากกว่าการพีอาร์”

ในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์ในด้านแฟชั่น แน่นอนว่าก็เป็นสิ่งที่ป่านเองก็มุ่งเน้นมาก เธอยกให้ “ดาราสายวายเมืองไทย” เป็น “ซอฟต์พาวเวอร์ของจริง” ด้วยความปังที่ไม่สะกดจิต ปังแบบคนต่างประเทศรู้จักจริง ปังแบบไม่ได้สร้างกระแส

“เนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริง พูดไว้เลยนะ ‘Thailand is the new Korea for entertainment’ นะ จะบอกให้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะสนับสนุน และสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือซอฟต์เพาเวอร์ คือการเอาความเป็นไทยออกไป เพราะพวกหนังหรือละครสายวายเขาพูดเป็นภาษาไทย เขาไม่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ดูซับไตเติ้ลกัน”

“พูดแล้วยังขนลุกเลยนะที่ปารีส หน้าโชว์ดิออร์ คนเขาไม่ได้มานั่งรอ โรเบิร์ต แพตตินสัน แต่เขามารอ มาย-อาโป (ภาคภูมิ ร่มไทรทอง-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์) หรือว่าหน้าโชว์ปร้าด้าเขามานั่งรอ วิน (เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร) กัน”

“เราเห็นมากับตาหลายครั้งแล้วว่า เด็กสายวายพวกนี้มันปัง เพราะเด็กพวกนี้เขามีมูลค่าในตัวเอง พูดแบบนี้ดีกว่า ทำแล้วได้ผล ถึงบอกว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องทำเอนเจนซี่ขึ้นมาเพราะเด็กปัง”

จากปากคำและประสบการณ์ของแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ของเมืองไทย ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงทรัพย์ ผลักดันคนไทยให้โกอินเตอร์สู่สายตาระดับโลกได้