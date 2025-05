เขย่าวงการแฟชั่น ‘ดิษยา’ เสื้อผ้าแนวยูนิเซ็กส์ ความสวยงามที่ลื่นไหล

เขย่าวงการแฟชั่น ‘ดิษยา’ สไตล์ ‘แอนโดรจีนัส’ เสื้อผ้าแนวยูนิเซ็กส์ ความสวยงามที่ลื่นไหล

เขย่าวงการแฟชั่นไทยกับครั้งแรกของการโคจรมาพบกันของสามไอคอนิก ระหว่าง Mercedes-Benz นวัตกรรมยานยนต์ระดับโลก โดย Thonburi Phanich Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเจ้าแรกในไทย ร่วมกับ แบรนด์แฟชั่นไอคอนิกชั้นนำของไทยอย่าง DISAYA (ดิษยา) โดย ดิษยา สรไกรกิติกูล ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเร็กเตอร์, เจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ ศิลปินผู้มีสไตล์อันโดดเด่น ร่วมถ่ายทอดตัวตนผ่านเสื้อผ้าแนว Unisex กับผลงานสะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะแตกต่าง เป็นที่น่าจดจำในแบบของตัวเอง

ในงาน DISAYA X JAMYJAMESS Powered by Mercedes-Benz ณ ICONIC YOU ชั้น G อาคาร The Storeys ศูนย์การค้า One Bangkok ตอกย้ำวิสัยทัศน์แห่งสไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง ผ่านคอลเล็กชั่นล่าสุด ICONIOLOGY โดยหยิบเทคนิคการถัก “เพชรมาคราเม่” ซึ่งเป็นไอคอนิกของ DISAYA เข้ากับสไตล์แอนโดรจีนัส ผสานกับงานฝีมือสุดประณีตของดอกกุหลาบทำมือสไตล์ออริกามิที่สร้างสรรค์จากการพับผ้าและริบบิ้นทีละชิ้น ทั้งหมด 32 ลุค มาในรูปแบบ Unisex

โดยในงานได้รวมเหล่าเซเลบริตี้หลากหลายวงการที่ชื่นชอบในศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ นันทญา ภิรมย์ภักดี, แพทย์หญิงศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ, อรปภัตร จันทรสาขา, หฤทยา ไชยนุวัติ, พิมพรรณ สุขุมวาท, ภาสกร ไวยวรรณะ, อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา, นิติ สว่างวัฒนไพบูลย์ ฯลฯ มาร่วมยินดี

ออม-ดิษยา สรไกรกิติกูล ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่ง DISAYA กล่าวถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังของคอลเล็กชั่น ICONIOLOGY การพบกันของ DISAYA, JamyJamess และ Mercedes-Benz ไม่ใช่เพียงการจับมือกันเพื่อทำงานแฟชั่นโชว์ แต่มันคือบทสนทนาระหว่าง 3 วิสัยทัศน์ ที่ถ่ายทอดความหมายของ “ไอคอน” ผ่านมุมมองที่แตกต่าง แต่ทรงพลัง DISAYA กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของแบรนด์ ด้วยการรีดีไซน์ความหวานในแบบเฟมินีนให้กลายเป็น Androgynous Elegance ความสวยงามที่ลื่นไหล ไม่จำกัดเพศ แต่ยังคงไว้ซึ่งดีเทลประณีตและซิลูเอตที่เปี่ยมด้วยศิลปะ

นิทรรศการจัดแสดงคอลเล็กชั่น ICONIOLOGY ณ ICONIC YOU ชั้น G อาคาร The Storeys ศูนย์การค้า One Bangkok สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม