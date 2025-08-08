ดีพร้อม หนุนแฟชั่นไทยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมแกร่งเอสเอ็มอีสู่เวทีโลก ดัน ศก.โตกว่า 20 ล้าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้านโยบาย “ปฏิรูปอุตสาหกรรม” ของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยการสนับสนุนการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญามาสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าแฟชั่นไทย เสริมความเข้มแข็งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทย ผ่านกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย (DIPROM Soft Power Beyond Borders) เพื่อเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนและความเป็นท้องถิ่นได้อย่างมีเสน่ห์และน่าจดจำ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่ผลิตอย่างยั่งยืน คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท
นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร การแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและราคา ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัว ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่ง “ปฏิรูปอุตสาหกรรม” เพื่อสร้างความเท่าเทียม สร้างรายได้ และสร้างโอกาส ทางธุรกิจ โดยได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ภายใต้การนำของ น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีนโยบายให้เร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ประกอบไปด้วย การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ และ การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถของซอฟต์พาวเวอร์ไทย โดยการส่งเสริมธุรกิจให้ได้การรับรองมาตรฐาน หรือเครื่องหมายการรับรองไทยและสากล การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย สู่ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแบรนด์ของสินค้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและสากล และการสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย ด้วยการสร้างและส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมโยงความร่วมมือสร้างเครือข่ายพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทย และเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้ดำเนินการแสวงหาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้สินค้าได้อย่างชัดเจน การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ไม่เพียงแต่สะท้อนความเป็นตัวตนของสินค้า แต่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ
กับความยั่งยืนผ่าน “กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย (DIPROM Soft Power Beyond Borders)” ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย อัญมณีและเครื่องประดับไทย หัตถอุตสาหกรรมไทย และเครื่องสำอางและความงามไทย ซึ่งมีผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยมีหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย
1.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสร้าง Concept Idea ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้าง Content ให้ปัง เพื่อสร้าง กระแสให้สินค้าแฟชั่น การพัฒนาสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น เทรนด์และการออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นและแฟชั่นกับการรักษ์โลก และการพัฒนา Character ประจำถิ่นเพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ท้องถิ่น 2.กิจกรรมศึกษาดูงานตามสาขาอุตสาหกรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน ไอคอนคราฟ บริษัท วิโนน่าเฟมินิน จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโปลิส และ 3.กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจและคัดเลือกแบรนด์ที่พัฒนาสินค้าแฟชั่นให้มีความโดดเด่น เพื่อนำไปทดสอบตลาดสากล และกิจกรรมมอบรางวัล The Best Concept Idea จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลนักคิดสร้างสรรค์ จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีแผนธุรกิจที่โดดเด่นในปีนี้
