‘ลีวายส์’ เติมเต็มความเท่ ในคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2025
ปีนี้ Levi’s (ลีวายส์) ตอกย้ำความเป็นตัวจริงด้านแฟชั่นสไตล์ Baggy ด้วยคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2025 ที่ขยายไลน์สินค้า Baggy Family ให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความสบายและสไตล์สุดชิคด้วยฟิตที่ผ่อนคลาย ดีไซน์ใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมกลิ่นอายความเป็น Heritage ของ Levi’s ที่ลงตัวระหว่างความง่ายในการสวมใส่และความโดดเด่นในทุกลุค
สำหรับผู้หญิง Levi’s พลิกโฉมกางเกงทรง barrel ให้ดูชิลและเท่ยิ่งขึ้น ด้วย “Baggy Dad Barrel” ที่เป็น mid-rise ทรงหลวม พร้อมตะเข็บด้านนอกโค้งเด่น (curved outseam) เสริมด้วยตะเข็บบริเวณหัวเข่า (knee darts) เพื่อเน้นทรงขาอย่างสวยงาม ดีเทล stacked inseam ช่วยเพิ่มลูกเล่นด้านสไตล์ ทำให้กางเกงรุ่นนี้แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ สามารถเลือกใส่ขนาดเอวจริงเพื่อความพอดีช่วงเอวปกติ หรือใส่ขนาดเอวเล็กลงเพื่อได้ลุคเอวสูงกระชับขึ้น ผลิตจากผ้ายีนส์ non-stretch เหมือนกับรุ่น Baggy Dad ที่หลายคนหลงรัก และสามารถแมตช์ได้ง่ายกับ Shane Flutter Sweater, Journey Western Shirt หรือ Harlie New BF Shirt เพื่อสร้างลุคที่ดู effortless แต่ยังดูมีระดับ
สำหรับผู้ชาย การกลับมาในสไตล์ยุค 90’s กับ “Men’s 578 Baggy” ที่มอบทรง ultra-slouchy แบบหลวมพิเศษ พร้อม stacked ankle ที่ช่วยสร้างความพลิ้วไหวแบบเป็นธรรมชาติ กางเกงทรงนี้เติมความเท่แบบ effortless ให้กับตู้เสื้อผ้าของผู้ชาย สามารถสวมคู่กับ Lockwood Practice graphic tee, Union Rugby หรือแจ๊กเก็ตทรงสวยเพื่อให้ได้ลุค streetwear ที่ดูพรีเมียม
รูปทรงใหม่ในคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2025