ดีพร้อม เผยผลสำเร็จปั้นโปรเจ็กต์พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นสายมูมงคล เชื่อมซอฟต์พาวเวอร์ไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลสำเร็จ “กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นสายมูมงคลเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์ไทย” 50 กิจการ สร้างธุรกิจใหม่ ใช้วัฒนธรรม ความเชื่อ และศรัทธา ผสมผสานกับแฟชั่น เสริมพลังมงคล สร้างภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นไทยในระดับโลก คาดสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ หรือซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้พร้อมในการยกระดับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล ซึ่งขับเคลื่อนผ่านนโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” 4 ให้ 1 ปฏิรูป ให้ทักษะใหม่ให้เครื่องมือทันสมัย ให้โอกาสโตไกล ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชน และปฏิรูปดีพร้อมสู่องค์กรที่ทันสมัย โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมมือกับกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ได้ดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นสายมูมงคลเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์ไทย (Faith Fashion)” ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นจากทุนทางวัฒนธรรมไทย ตามแนวทางการสร้าง ซอฟต์พาวเวอร์ ด้วยการ “สร้างสรรค์และต่อยอด” ให้เกิดเสน่ห์ คุณค่า และเพิ่มมูลค่า “โน้มน้าว” ให้เกิดการยอมรับ เปิดใจ และต้องการ “เผยแพร่” ให้เป็นที่รู้จัก
น.ส.ณัฏฐิญา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทักษะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่จดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนนิติบุคคลใน 4 สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นเป้าหมาย ได้แก่ 1.เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย (Apparel) 2.อัญมณีและเครื่องประดับไทย (Jewely) 3.หัตถอุตสาหกรรมไทย (Craft) เช่น ถัก สาน ทอ ปั้น และ 4.เครื่องสำอางและความงาม (Beauty) พัฒนาให้มีองค์ความรู้และสามารถสร้างเอกลักษณ์ความหมายทางศาสนา ใช้วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา หรือการใช้หลักฮวงจุ้ยมาสร้างสรรค์งานออกแบบ เชื่อมโยงพัฒนาแบรนด์สินค้าแฟชั่นสายมู สร้างธุรกิจใหม่ สร้างมูลค่าที่สูงขึ้น พร้อมต่อยอดให้สามารถจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 กิจการ และคัดเลือกเหลือ 50 กิจการ จากทั่วประเทศ
โดยกิจการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับองค์ความรู้จากการอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมศึกษาดูงานอย่างเข้มข้น เพื่อนำแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การพัฒนาสร้างสรรค์แบรนด์สินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายสายมูมงคลจนเป็นผลสำเร็จ เช่น พัฒนากระเป๋าใบโพธิ์ กระเป๋าเส้นใยธรรมชาติอักษรจีนมงคลทองคำเปลว ชุดแฟชั่นแรงบันดาลใจจากเครื่องลางต่างๆ เครื่องประดับสายมูเสริมมงคล ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยแพทย์แผนไทยผสมความเชื่อโบราณ พร้อมต่อยอดให้สามารถจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ เช่น แฟชั่นสายบุญในช่วงเทศกาล แฟชั่นสายมูในภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยตั้งเป้าให้วิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คาดว่าสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท
“ดีพร้อม เชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจกรรมนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าตอบโจทย์ทั้งในด้านจิตใจและความต้องการผู้บริโภคแฟชั่น พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไทย สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ ให้เติบโตได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ก้าวไกลไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” น.ส.ณัฏฐิญา กล่าวทิ้งท้าย