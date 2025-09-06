‘ทิสโซต์’ ฉลอง 100 ปี ของศิลปะอาร์ตเดโค เผยนาฬิการุ่นใหม่ SRV
ทิสโซต์ (Tissot) แบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาคุณภาพมาตรฐานตามแบบฉบับ Swiss made เฉลิมฉลองช่วงเวลาครบรอบ 100 ปี แห่งศิลปะ Art Deco ด้วยการเปิดตัวเรือนเวลารุ่น SRV ที่ผสมผสานเสน่ห์เหนือกาลเวลาของเส้นสายเรขาคณิตจากทศวรรษ 1920 เข้ากับดีไซน์ของนาฬิกาวินเทจจากปี 1975 ผ่านหน้าปัดเรือนเวลาทรงสี่เหลี่ยมที่เจียระไนอย่างประณีตราวอัญมณี
พร้อมการตกแต่งด้วยกระจกขอบมุมดีไซน์สะดุดตา นาฬิการุ่นนี้นำเสนอทั้งสายหนังและสายโลหะแบบ One-link มาพร้อม 6 สไตล์ที่แตกต่างกัน รวมถึงหน้าปัดซันเรย์ในเฉดสีที่หลากหลาย ไปจนถึงดีไซน์ที่สะท้อนบุคลิกของผู้สวมใส่ได้อย่างชัดเจน นับเป็นเรือนเวลาที่ผสมผสานความหรูหรา ความสง่างาม และพลังของผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
เรือนเวลาทรงคุณค่า
