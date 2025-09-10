ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด คอลเล็กชั่นสุดน่ารัก ‘Miffy’
ยึดมั่นในพลังแห่ง “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” มาโดยตลอด มูลนิธิรามาธิบดีฯจึงได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของการให้ผ่านคอลเล็กชั่นของที่ระลึกการกุศลชุดพิเศษ “Miffy” โดยนำคาแร็กเตอร์กระต่ายน้อยแก้มป่องสีขาว “มิฟฟี่” (Miffy) ที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมายาวนานเกือบ 70 ปี มาแปลงโฉมเป็นของที่ระลึกดีไซน์สุดน่ารักหลากหลายไอเทม เพื่อเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อพลังใจและความสุขผ่านการให้ที่ไม่สิ้นสุด โดยคอลเล็กชั่นนี้ยังเป็นตัวแทนของความปรารถนาดี เพราะรายได้จากการสนับสนุนจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป
พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เผยว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำคาแร็กเตอร์ระดับโลกอย่าง ‘มิฟฟี่’ มาร่วมสร้างสรรค์คอลเล็กชั่นพิเศษในครั้งนี้ มิฟฟี่เป็นตัวแทนของความสุข ความอบอุ่น และการมองโลกในแง่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิ ที่ต้องการส่งมอบพลังบวกและความหวังให้แก่ผู้ป่วยและสังคม เราตั้งใจนำความน่ารักของมิฟฟี่มาถ่ายทอดลงบนของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใช้ จะเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสุขของการให้ และได้ระลึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่น ทุกการสนับสนุนจากแฟนๆ ของมิฟฟี่และผู้มีจิตศรัทธา จะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลรามาธิบดีให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
ของที่ระลึกการกุศลในคอลเล็กชั่นใหม่ “Miffy” ได้รับออกแบบขึ้นเพื่อเป็นไอเท็มไลฟ์สไตล์สุดน่ารักให้แฟนๆ ได้สะสม พร้อมเป็นสื่อกลางในการส่งต่อคุณค่าแห่งการให้ โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ เสื้อยืด, เสื้อกีฬา, เสื้อฮาวาย, กระเป๋าดีไซน์น่ารัก, ของใช้และของตกแต่ง
ร่วมส่งต่อความสุขและพลังใจผ่านของที่ระลึกการกุศลคอลเล็กชั่น “RAMA X Miffy” ที่ทุกชิ้นคือการให้…ไม่สิ้นสุด เริ่มวางขายแล้ววันนี้ (28 ส.ค.) เป็นต้นไป สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ (โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2201-2222 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามข่าวสารได้ที่ FB o IG o LINE @RAMAFOUNDATION