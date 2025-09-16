ฉลอง 80 ปี ELLE Fashion Week การกลับมาของรันเวย์ระดับตำนาน สู่อนาคตแห่งแฟชั่นไทย
กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมกลับมาเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
เมื่อ ELLE Fashion Week อีเวนต์แฟชั่นที่ทรงอิทธิพลและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกาศกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีภายใต้ บริษัท แมส ดิจิทัล จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ELLE Thailand และ ELLE MEN Thailand สื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก
เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 80 ปี ของ ELLE ประเทศฝรั่งเศส ปักหมุด ณ ICONSIAM เดสติเนชั่นแห่งการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักที่สำคัญในการร่วมสานต่อพันธกิจในการเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และร่วมผลักดันศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากล ภายใต้คอนเซปต์ LIFE – A Seed of Creativity, The Future of Fashion ที่เปรียบดั่งการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโตเป็นอนาคตแห่งโลกแฟชั่น สะท้อนภาพพลังที่เชื่อมั่นในความหลากหลาย เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ และนิยามอีกมิติของแฟชั่นซึ่งขับเคลื่อนด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คน ไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าที่สวมใส่
ความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำอย่าง Bobbi Brown แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลก
ที่เชื่อมั่นเรื่องความสวยเรียบง่ายอย่างเป็นธรรมชาติ ให้คุณมั่นใจขึ้นในแบบที่คุณเป็น, Don Julio (ดอนฮูลิโอ) ลักชัวรี่เตกีล่าอันดับหนึ่งของโลกสำหรับทุกการเฉลิมฉลอง, Madame Fin น้ำหอมสัญชาติไทยที่รังสรรค์กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ นึกถึงความหอม นึกถึงมาดามฟิน, SLC Clinic & Hospital สถานเสริมความงามอันดับหนึ่งของไทยที่ได้รับการยอมรับ ด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 21 ปี และ XPENG Thailand (เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ที่จะมาร่วมกันเนรมิตรันเวย์ให้สมบูรณ์แบบและผลักดันผลงานของเหล่าดีไซเนอร์แถวหน้าของประเทศ โดย ELLE Fashion Week 2025 จะจัดขึ้นอย่างตระการตาระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
บรรยากาศภายในงานแถลงข่าว ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม อบอวลไปด้วยพลังของแฟชั่นซึ่งสื่อสารผ่านกองทัพแขกผู้มีเกียรติและเหล่าคนดังในวงการ นำโดยแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต พร้อมด้วยนักแสดงและนายแบบแถวหน้า อาทิ เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย, น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง, ลูกหมี-ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร, ซอนญ่า-ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน โดยมี อาลี ซีอานี และ แพม เทียน ตัวแทนทีมผู้บริหารจากบริษัท แมส ดิจิทัล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
อาลี ซีอานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมส ดิจิทัล จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในปีนี้ว่า “ELLE Fashion Week ครั้งที่ 27 นี้ มีความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะจัดขึ้นในวาระที่ ELLE สื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ทรงอิทธิพลของโลก มีอายุครบ 80 ปี และตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษของ ELLE Thailand เราได้ร่วมสร้างภูมิทัศน์แฟชั่นของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้นักออกแบบคลื่นลูกใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด ELLE ได้จุดประกายเส้นทางอาชีพของดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วน
“ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันนวัตกรรมแฟชั่นไทยอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราจึงตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้เฉลิมฉลองการผสมผสานระหว่างมรดกอันล้ำค่าและนวัตกรรมแห่งอนาคต ผ่านผลงานการออกแบบอันน่าทึ่ง ที่จะสะท้อนความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นหัวใจของดีไซเนอร์ไทย นอกจากนี้ เรายังมีโชว์พิเศษจาก ELLE MEN นำเสนอเทรนด์และสไตล์ล่าสุดที่นิยามความเป็นผู้ชายสมัยใหม่ได้อย่างน่าจับตามอง”
พร้อมกันนี้ อาลี ซีอานี ยังได้กล่าวถึงการเลือกไอคอนสยามเป็นสถานที่จัดงานว่า “แม่น้ำเจ้าพระยาคือสัญลักษณ์ของชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และไอคอนสยามก็คือแลนด์มาร์กอันโดดเด่นที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก พื้นที่แห่งนี้เปี่ยมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวย มีเสน่ห์ และทันสมัย จึงเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการเฉลิมฉลองแฟชั่นและศิลปะของเรา โดยเฉพาะกับในปีที่สำคัญของ ELLE”
สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงการกลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ “ในฐานะพาร์ทเนอร์หลักของ ELLE Fashion Week ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ไอคอนสยามพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการแฟชั่นไทย เพื่อตอกย้ำถึงพันธกิจของไอคอนสยามในการเป็น Global Experiential Destination อย่างแท้จริง การใช้ศักยภาพของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานที่จัดงานทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ผสมผสานศิลปะการออกแบบเข้ากับทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำได้อย่างลงตัว สร้างเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างประสบการณ์ระดับโลก
“อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญที่สุดของไอคอนสยามคือการเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนและผลักดันดีไซเนอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์ของ ICONCRAFT ซึ่งในปีนี้นำเสนอผลงานที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวของความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น เราเชื่อว่าการมอบโอกาสและพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ไทยได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับวงการแฟชั่นไทยให้เติบโตและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน และความสำเร็จของการจัดงานนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าไอคอนสยามพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านอุตสาหกรรมแฟชั่น การท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่”
การกลับมาของ ELLE Fashion Week ในปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้ ย่อมมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ นอกจากโชว์หลักที่อัดแน่นด้วยผลงานของ 12 แบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ THEATRE, Hook’s by Prapakas, LA BOUTIQUE, ICONCRAFT, TandT, NICHp, STUDIO UNKNOWN, EVERYWEEK.OUTFIT, HEIDI’S SECRET X LOPTEL, SILHOUETTE, MERGE, RENIM PROJECT, BLACKSUGAR และโชว์พิเศษจาก ELLE MEN ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมิติใหม่ของโลกแฟชั่นบุรุษที่น่าจับตามอง
โดยเป็นการรวมพลังของ 12 สุดยอดแบรนด์เมนส์แวร์และยูนิเซ็กส์ของไทย ปีนี้ ELLE MEN ได้นำเสนอแฟชั่นโชว์พิเศษภายใต้คอนเซปต์ ‘Boy Scouts’ การตีความใหม่ที่ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในกรอบเดิม แต่สะท้อนภาพชายหนุ่มยุคใหม่ ผู้รักการผจญภัย กล้าลองสิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และใส่ใจในความยั่งยืน โชว์ครั้งนี้ได้รวบรวมแบรนด์เสื้อผ้าบุรุษชั้นนำของไทยกว่า 12 แบรนด์ มาร่วมรังสรรค์กว่า 35 ลุค ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทรนด์ Spring/Summer 2026 ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลัง ความสนุก และพร้อมจะเปิดบทสนทนาใหม่ให้กับวงการ Menswear อย่างแท้จริง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในโลกแห่งแฟชั่นและ
ไลฟ์สไตล์กับ ELLE Fashion Week 2025 พร้อมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทุกช่องทางของ ELLE Thailand