‘โฟเป้ 2025’ สง่างามเหนือกาลเวลา ‘เอมมี่-มรกต’ Friend of FOPE คนแรก
สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการจิวเวลรีในประเทศไทย FOPE (โฟเป้) แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากอิตาลีที่สืบทอดตำนานงานฝีมือมาเกือบศตวรรษ จัดงานเปิดตัว FOPE 2025 Collection สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘FLEXIBLE LUXURY’ สะท้อนนิยามใหม่แห่งความหรูหรา ผสานความยืดหยุ่นและความงดงามเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ณ Curvistan Bangkok พร้อมประกาศแต่งตั้ง ‘เอมมี่-มรกต แสงทวีป’ ขึ้นแท่น Friend of FOPE คนแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
งานครั้งนี้จัดขึ้นโดย Scintilla Gioielli (ชินติล่า โจแยลลี่) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอิตาเลียนไฟน์จิวเวลรี มากกว่า 20 แบรนด์ โดย สรีนา ธีระวิทยภิญโญ ผู้คร่ำหวอดในวงการและมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ FOPE แบรนด์เครื่องประดับสะท้อนนิยาม ความหรูหราที่เรียบง่ายและร่วมสมัย ก่อตั้งขึ้น ณ เมืองวิเซนซา ประเทศอิตาลี ในปี 1929
หัวใจแห่งอัตลักษณ์ของ FOPE คือสองนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการจิวเวลรี ได้แก่ Novecento Mesh ดีไซน์การถักทอเส้นทองให้กลายเป็นตาข่ายเนื้อนุ่มดุจแพรไหม และ Flex’it System สิทธิบัตรหนึ่งเดียวที่ซ่อนสปริงทองคำขนาดจิ๋วไว้ภายในโครงสร้าง ทำให้เครื่องประดับทุกชิ้น ทั้งสร้อยข้อมือ แหวน หรือสร้อยคอ สามารถยืดหยุ่น สวมใส่ง่ายและมอบความสบายสูงสุดในทุกการเคลื่อนไหว
บรรยากาศเต็มไปด้วยความหรูหราและเหล่าแขกคนสำคัญ อาทิ โธมัสโซ่ ฟอร์ราสโซ่ ทายาทรุ่นที่ 5 และผู้บริหาร FOPE (โฟเป้), พิชชา ธนาลงกรณ์, ทัตวร สุกัณศีล, เจนธิรา อรรถสกุลชัย, อีตั้น-ศักดิเดช ศศิประภา และ เจมม่า-ดาราทิพย์ ลิฝอิง มาร่วมยลโฉมคอลเล็กชั่นใหม่ซึ่งสะท้อนนิยามความหรูหราที่สวมใส่ได้ทุกวัน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหรูหราและนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ FOPE ได้แล้ววันนี้ที่ Scintilla Gioielli Boutique ชั้น M ศูนย์การค้า Siam Paragon และชมคอลเล็กชั่นพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน