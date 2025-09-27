CPS CHAPS x PiXXiE สะท้อนตัวตนของสาวยุคใหม่
CPS CHAPS (ซีพีเอส แชปส์) แบรนด์แฟชั่นสุดเท่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CREATIVITY. PASSION. SELF.” เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นแห่งปี “CPS CHAPS x PiXXiE” ผลงานการร่วมออกแบบกับ 3 สาวเกิร์ลกรุ๊ป มาเบล-สุชาดา สอนพันธ์, พิมมา-พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ และอิงโกะ-อินท์ปาลี โชติหิรัญธนนนท์ ตัวแทนของหญิงสาวยุคใหม่ที่มีเสน่ห์ความกล้า ความเท่ เซ็กซี่และสดใสแบบฉบับของตัวเอง ถ่ายทอดผ่านแฟชั่นไอเท็มฤดูหนาวภายใต้คอนเซ็ปต์ Feminine Rebel ที่มีกลิ่นอายของความอบอุ่นด้วยสี Earth Tone และ Mocha Mousse แต่ก็แฝงด้วยความเท่ด้วยแพตเทิร์นที่ทันสมัยตามแบบฉบับของ CPS CHAPS
สะท้อนตัวตนของหญิงสาวยุคใหม่
ADVERTISMENT