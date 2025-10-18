‘น้องเนย’ เสิร์ฟไอเท็มเดนิม เก๋ๆ สไตล์ Y2K
กลับมาสร้างสีสันครั้งใหม่ในโลกแฟชั่น Butterbear แบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดคิ้วท์ เปิดตัวแคมเปญ “Denim Dreamz” ที่จะพาทุกหัวใจออกเดินทางสู่ดินแดนแฟชั่นในฝัน ถ่ายทอดเสน่ห์ ผ่านเดนิมไอเท็มผสานความเก๋สไตล์ Y2K เข้ากับความน่ารักสดใสแบบจัดเต็ม
งานนี้ น้องเนยพร้อมเสิร์ฟลุคปังๆ มาให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม พร้อมขนแฟชั่นไอเท็มมากมายมาให้แฟนๆ ทุกเจเนอเรชั่นได้เลือกมิกซ์แอนด์แมตช์กัน ไม่ว่าจะเป็นไฮไลต์ไอเท็มอย่าง Denim Cherry Shoulder Bag กระเป๋าสะพายลายน้องเนยเชอรี่สุดป๊อป, Denim Laptop Bag กระเป๋าใส่แล็บท็อป พิมพ์ลายน้องเนยเอาใจมัมหมี พ่อหมีสายออฟฟิศ ไปจนถึงแอ๊กเซสซารีอย่างกิ๊บติดผมและยางมัดผมสุดน่ารักที่จะทำให้ทุกลุคดูสดใสแบบ Cute Overload โดยวางจำหน่ายที่ออฟไลน์สโตร์เป็นครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ก่อนใคร!
พบกับคอลเล็กชั่น “Denim Dreamz” ได้แล้ววันนี้ วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟทางออฟไลน์สโตร์ก่อนใครที่ร้าน Butterbear ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์