เว็บไซต์อาหารดัง จัด ‘แกงส้ม’ อันดับ 12 เมนูยอดแย่ของโลก คนไทยแห่ค้านกันรัวๆ

เว็บไซต์อาหารดัง ให้อันดับ 12 ‘แกงส้ม’ เมนูยอดแย่ของโลก คนไทยแห่ค้านกันรัวๆ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า TasteAtlas เว็บไซต์ให้ข้อมูลด้านอาหารจากทั่วโลก ที่ครอบคลุมทั้งประเภทอาหาร ส่วนผสมท้องถิ่น และร้านอาหาร ที่รวบรวมอาหารและเครื่องดื่มกว่า 10,000 รายการ ได้เปิดเผย อาหารยอดแย่ที่สุดในโลก ที่จัดอันดับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้

Advertisment

โดยเมนู แกงส้ม ของประเทศไทย ติดอันดับที่ 12 ของการจัดอันดับครั้งนี้ด้วย ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ Indigirka Salad จากรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม ชาวไทยหลายคนก็ได้แชร์คอนเทนต์ดังกล่าวจากเพจออกไป และต่างคอมเมนต์ สงสัยกันว่าเมนูโปรดของคนไทย ทำไมถึงได้ติดอันดับดังกล่าว คนไทยหลายคนบอกว่า หากแกงส้มติด ต้องมีเมนูซุปกิมจิด้วย รวมถึงหลายคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นการจัดอันดับที่ค่อนข้างไม่ตรงตามความคิด

Advertisement

อาทิ

“แกงส้มผิดอะไร!”

Advertisement

“เดี๋ยววววววนะ!!! คนใต้นี่กินแต่แกงส้ม โดยเฉพาะบ้านกรู!!! เดือนนึง 30 วันแม่แกงส้มไปแล้ว 15 #แกงส้มต้องมากินที่ใต้ #กินที่อื่นไม่กล้าการันตีเหมือนกัน #saveแกงส้ม”

“คือเลวมากกับการเอาแกงส้มไปติดอันดับอาหารยอดแย่ Comment ฝรั่งคือบ่นกันชิบหายเลย มีแต่คนชมว่ามันอร่อยมาก Kang Som Kung is one of the best dish in Thailand.

คือถ้าแกงส้มจะติดอันดับยอดแย่อันดับที่ 12 ซุปกิมจิของเกาหลีก็ต้องติดอันดับที่ 11 หรือไม่ก็ 13 เท่านั้น เป็นการจัดอันดับที่เชื่อถือไม่ได้เลยค่ะ…”

“ไม่ยอมครับ ถ้าแกงส้มติดอันดับ 12 อาหารยอดแย่ที่สุดในโลก ซุปกิมจิ ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ๆ กัน 5555”

“ไม่แปลกใจแกงส้ม ไม่มีต่างชาติชอบสักคน ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าแปลก แบบทำไมต้องหวาน กลิ่นเครื่องแกงก็แรงไรงี้”

ก่อนหน้านี้ Tasteatlas ได้ประกาศเมนูอาหารยอดนิยม ปรากฏว่า อาหารไทยอยู่อันดับ 30 มีคะแนน 4.16 มีอิตาลีเป็นอันดับ 1 โดยไทยนั้นเป็นรองอาหารหลายชาติ ทำให้หลายคนต่างเข้าไปคอมเมนต์ไม่เห็นด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครัวไทย อันดับ 30 โลก ‘พะแนง-มัสมั่น-แกงเขียวหวาน’ ขึ้นแท่นเมนูดีที่สุดของปี 2022

ร้านอาหารไทยดังทั่วสหรัฐ รับตราไทยซีเล็คแล้ว 35 แห่ง พณ.ชี้โอกาสเพิ่มส่งออกวัตถุดิบอาหารและแปรรูป