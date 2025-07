สศอ.จัดงาน ‘ฮาลาล ฟู้ด แอนด์ แฟชั่น ออฟ เดอะ เวิลด์’ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่สากล

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ระดับสากล ผ่านการจัดงาน “Halal Food & Fashion of the World” (ฮาลาล ฟู้ด แอนด์ แฟชั่น ออฟ เดอะ เวิลด์) โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อมุ่งหวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World) พร้อมผลักดันแฟชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก งานนี้จัดภายในงาน MEGA HALAL BANGKOK 2025 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2568 ที่ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน “Halal Food & Fashion of the World” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลไทย ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย โดยใช้จุดแข็งของอัตลักษณ์ไทย (Soft Power) เพื่อส่งออกสู่ตลาดสากล ซึ่งอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป้าหมายในการยกระดับผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) จำนวนประชากรกว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของประชากรโลก หรือ 1 ใน 4 ของประชากรโลก อัตราการเติบโตของประชากรมุสลิมทั่วโลกอยู่ที่ราวร้อยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของประชากรศาสนาอื่นๆ ที่อยู่ประมาณ ร้อยละ 0.7 ต่อปี และคาดว่าตลาดสินค้าฮาลาลทั่วโลกในปี 2571 จะมีมูลค่า 11.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 360 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดพฤติกรรรมผู้บริโภค ลักษณะการจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนสินค้าและบริการที่จะได้รับความนิยม ในอนาคต

การจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล มากกว่า 50 ราย ร่วมแสดงสินค้า พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบจากผู้ประกอบการ และกิจกรรม Business Matching การจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดแสดงสินค้าฮาลาลประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและเข้าสู่ตลาดฮาลาลได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงนำ Halal One Stop Service Center หรือศูนย์บริการอุตสาหกรรมฮาลาลแบบเบ็ดเสร็จ มาให้คำปรึกษาภายในงาน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างครบวงจร อาทิ การขอรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กฎระเบียบในการนำเข้าและส่งออกสินค้าฮาลาล การยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการด้านสินเชื่อ และที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการฮาลาลไทย

พร้อมกันนี้ ภายในงานวันนี้ ยังมีการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล ยกระดับการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล พัฒนาบุคลากร เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง พัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนบูรณาการการทำงาน เพื่อแนะนำและส่งต่อผู้ประกอบการระหว่างกัน