ททท. เปิดเวที ASEAN-India Forum เชื่อมโยงตลาดอินเดียสู่อาเซียน ดันเป็นจุดหมายในฝัน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “ASEAN-India Forum” ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton Riverside ภายใต้แนวคิด “Journey of Opportunities: Ignite Indian Travel to ASEAN” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ และเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับภูมิภาคอาเซียนให้เป็น “จุดหมายในฝัน” สำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

น.ส.ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า อาเซียนและอินเดียมีความร่วมมือในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีประเทศอาเซียนที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับตลาดอินเดีย ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยเอง อินเดียถือเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตอย่างมาก ในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าประเทศมากกว่า 2 ล้านคนเป็นครั้งแรก และยังคงติด Top 3 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนไทยมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปี 2568 ยังเป็นปี ASEAN-India Year of Tourism และประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้เป็นประเทศผู้ประสานด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ททท. จึงมีแนวคิดในการจัดงาน ASEAN-India Forum ในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน-อินเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียน-อินเดีย ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพื่อผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็น ‘จุดหมายปลายทางสำหรับทุกความฝันของนักเดินทาง’(Destination for Every Dream) อย่างแท้จริง

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมแสดงปาฐกถา ได้แก่ ประธานหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (Chair of ASEAN NTOs) เลขาธิการใหญ่ สำนักเลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN) และ Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวโน้มความต้องการ และประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอินเดีย โดยมีผู้แทนจาก Booking.com, สมาคมสายการบินประเทศไทย (Airlines Association of Thailand), Radisson Hotels & Resorts และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอินเดีย คุณ Shivya Nath ที่มาร่วมสะท้อนเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวอินเดียในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้น “ประสบการณ์เฉพาะตัว” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจหลักจากโซเชียลมีเดีย รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลมากขึ้น

โดยในภาคบ่าย ยังมีการเสวนาเจาะลึกในหัวข้อ “การสร้างอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวอินเดีย” โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ สำนักเลขาธิการอาเซียน (Tourism Unit, ASEAN Secretariat), กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism, DOT), สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย (Indian Association of Thailand, IAT), สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association: THA), สมาคมส่งเสริมการแต่งงานอินเดียในประเทศไทย (Thailand Indian Wedding Association: TIWA) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents: ATTA) ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการจัดงานแต่งงานของชาวอินเดีย ซึ่งมักเป็นงานขนาดใหญ่ที่จัดต่อเนื่องกันนานถึง 3-5 วัน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500-1,000 คน และต้องการบริการที่เข้าใจลึกซึ้งในวัฒนธรรมอินเดีย ทั้งในด้านอาหารมังสวิรัติ พิธีกรรมแบบดั้งเดิม บรรยากาศที่หรูหรา และทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการแบบครบวงจรได้ในที่เดียว

ภายหลังการเสวนา ยังได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป. ลาวมาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และผู้แทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวประเทศอินเดียเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศอาเซียน ในการรองรับตลาดอินเดีย รวมถึงหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขอุปสรรค ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและอินเดีย การพัฒนาสินค้าและบริการของอาเซียนให้เหมาะกับตลาดอินเดียตลอดจนการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสองทางระหว่างอาเซียนและอินเดียอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 คณะผู้แทนจากประเทศอาเซียนและอินเดีย จะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของไทยอีกแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวทางบริหารจัดการจุดหมายท่องเที่ยวให้รองรับตลาดใหญ่เช่นอินเดียอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป