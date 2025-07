งานโครงการหลวง 56 น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร เปิด 7 ไฮไลต์จากฟาร์มสู่เมือง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 56” ภายใต้แนวคิด “Farm To City-Farmtime Stories น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” โดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ ยังร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2568

ภายในงานแถลงข่าว นำโดย พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 56 พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัด “งานโครงการหลวง 56”, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวว่า งานโครงการหลวง 56 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “น้ำพระราชหฤทัย… จากฟ้าสู่มหานคร” สะท้อนถึงสายธารแห่งพระเมตตาที่มีต่อราษฎรบนพื้นที่สูงอันห่างไกล สู่ใจกลางเมืองหลวง ด้วยพระราชหฤทัยของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มิได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ใด แต่แผ่ไพศาลไปทั่วประเทศ และทุกหัวใจของประชาชนชาวไทย ปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวงยังคงมุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน โดยสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวเขา เพื่อส่งต่อผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย คุณภาพดี จากยอดดอยสู่เมืองหลวง ให้ประชาชนได้บริโภค

โดยภายในงานเตรียมพบกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรบนพื้นที่สูงกว่า 3,000 รายการ ส่งตรงจากยอดดอย และอัดแน่นไปด้วย 7 ไฮไลต์ Farm To City Farmtime Stories ช้อป ชม ชิม เต็มอิ่มทุกโซน

1.ชมนิทรรศการ “น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง

2.Royal Project Marche ที่โซน Eden 1 เลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากความรักกว่า 1,000 รายการ พบ สินค้าไฮไลต์มากมาย ได้แก่ เมล่อน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทแฟนตาซี 3 สีในฝักเดียว, องุ่น 3 สี ได้แก่ องุ่นเขียว องุ่นดำ องุ่นแดง,สาลี่สุภัทร, แบล็คเบอรี่ เห็ดพ็อตโตเบลโล่ ดอกใหญ่ หนานุ่ม, น้ำแร่ธรรมชาติโครงการหลวง และ กรีกโยเกิร์ตนมแพะ

นอกจากนี้ ยังมี New Products กว่า 50 รายการ อาทิ มะเขือเทศเชอรี่สีเขียว, พริกหวานทานสด, กะหล่ำดอกอินทรีย์, ฝรั่งเนื้อชมพู ,ฝรั่งแดง, มะละกอ, น้ำผึ้งสวนบ๊วย, ชาอู่หลงอัสสัม, ชาเขียวป่าดอกเก็กฮวย, Royal Coffee The Legend ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 3, กาแฟแคปซูลอินทนนท์, กาแฟแคปซูลตีนตก, กราโนลาผสมคีนัวรสน้ำผึ้ง, เครื่องดื่มธัญญาหารเสริมโปรตีนผสมคีนัวและข้าวดอยซ้อมมือ สูตรไม่ใส่น้ำตาล และรสโกโก้ สูตรหวานน้อย, ข้าวเกรียบโครงการหลวงโฉมใหม่, ชิโอะปังผสมผัก, สตรอว์เบอร์รี่ผง, น้ำนมข้าวโพด, ลาเวนเดอร์ บอดี้ โลชั่น, ครีมบำรุงมือ และผลิตภัณฑ์กันแดด เอเดลไวส์

3.“Royal Project Kitchen” รวมที่สุดของความอร่อยจากยอดดอยไว้ที่ Eden ชั้น 2 ชิมเมนูจากร้านโครงการหลวงทุ่งเริง, ร้านโครงการหลวงอินทนนท์, ร้านโครงการหลวงห้วยลึก, ร้านโครงการหลวงอ่างขาง, ร้านโครงการหลวงตีนตก, ร้านครัวโครงการหลวง, ร้านเห็ดโครงการหลวง และ ชา-กาแฟโครงการหลวง

ดื่มด่ำกับ The Royal Project Afternoon Tea ที่ Central Court ชั้น 1 ลิ้มรสขนมหวาน มณีม่วง, เครมบรูเล่ฟักทองญี่ปุ่นรสกาแฟ, ทาร์ตแกงเขียวหวานอะโวคาโด, พายข้าวโพดหวานสองสี, กลิ่นดอย 4 รส, ชากุหลาบอบแห้ง และอีกมากมาย

4.“The Legend of Royal Coffee” ตามรอยเรื่องเล่ากาแฟของพ่อ สู่การสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่โซน The Royal Project Ice Cream Parlour & Café ณ Dazzle ชั้น 1 ดื่มด่ำรสชาติแห่งขุนเขา บูธกาแฟจากโครงการหลวง ที่รังสรรค์เมนูกาแฟจากบาริสต้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดกาแฟ อาทิ Cape gooseberry cold brew, Avocado Affogato, Berry Matcha Fizz, Ume Matcha Soda พลาดไม่ได้กับ ไอศกรีมกะทิอะโวคาโด, ไอศกรีมทุ่งเริง, เคพกูสเบอร์รี่, มัลเบอร์รี่ และ เสาวรส ชิมไอศกรีม Soft Serve 4 รสชาติ : สตรอว์เบอร์รี่, เสาวรส, กาแฟ และชาไทย เติมความสดชื่นด้วยกาแฟจากบูธโครงการหลวง

5.ยกระดับงานโครงการหลวง จับมือ Celebrity Chef จาก MasterChef และ Iron Chef ได้แก่ เชฟเตย–สหรัฐ แตงไทย ผู้ชนะ MasterChef The Professionals Thailand และ เชฟอาร์–ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ ผู้ชนะ The Next Iron Chef Season 2 ครีเอท 12 เมนูไกด์ Ready to Cook จัดเป็นเซ็ตพร้อมปรุง 12 เมนูให้ซื้อกลับไปทำที่บ้านได้สะดวกและอร่อย

6.เลือกซื้อสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์

-Beacon 2 The Glass House: จำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ ไม้กระถางโดย โครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง, โครงการบุหงา มูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

-Beacon 3 โครงการส่วนพระองค์: มูลนิธิจุฬาภรณ์, โครงการศิลปาชีพตามพระดำริ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ร้านภูฟ้า

-Beacon 4 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการหลวง: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, The Premium at KU, KU Milk (เคยู มิลค์), มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดอยคำ และ กรมปศุสัตว์

7.Royal Choice ช้อปสุขภาพดี ชีวีสมดุล : Royal Choice Menu เมนูพิเศษจากวัตถุดิบโครงการหลวง ที่ร้านดังในศูนย์ฯ อาทิ จินเจอร์ ฟาร์ม คิทเช่น, ฮั่วเซ่งฮง, โซซากุ, บีนส์ คอฟฟี่ โรสเตอร์ และ ฮอกไกโด ราเม็ง ซันโตวกะ เป็นต้น

ร่วมงาน “โครงการหลวง 56” ภายใต้แนวคิด “Farm To City-Farmtime Stories น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์