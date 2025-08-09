จากครัวถึงโต๊ะอาหาร ZWILLING x RERN ลิ้มรส ‘อาหารใต้สมัยใหม่’
เมื่อศิลปะแห่งการทำอาหารพบกับความพิถีพิถันของการคราฟต์ครัวระดับโลก ความร่วมมือระหว่าง ZWILLING แบรนด์เครื่องครัวจากเยอรมนีที่มีประวัติยาวนานเกือบ 300 ปี กับ “เริน” (Rern) ร้านอาหาร Fine Dining สัญชาติไทย ที่ตีความอาหารใต้ในมุมใหม่ได้ทุกครั้งที่กลับมาเยือน กลายเป็นการจับมือที่น่าจับตา และพร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับวงการอาหารในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Crafted with care, from our kitchen to your table” การร่วมมือครั้งนี้ตั้งใจถ่ายทอดความประณีตผ่านทุกองค์ประกอบของมื้ออาหาร ตั้งแต่กระบวนการปรุง การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดวางอย่างตั้งใจ
โดยตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคมเรินจะเปิดให้บริการ คอร์สเมนูพิเศษ ที่ออกแบบโดย ภู-ภูริพัฒน์ วุฒิพัฒนานนท์ เชฟประจำร้าน โดยได้แรงบันดาลใจจากความผูกพันระหว่างเขากับ ZWILLING ถ่ายทอดผ่านแนวคิด 3 หัวข้อ ซึ่งสื่อออกมาผ่าน 3 ช่วงของคอร์สในมื้อนี้
“จุดเริ่มต้น” เมนูของทานเล่น 3 คำแรก สะท้อนจุดเริ่มต้นของแบรนด์ ZWILLING และเมนูแรกที่เชฟเคยทำ โดยใช้อุปกรณ์ชิ้นแรกของแบรนด์ “การเติบโต” อาหารเรียกน้ำย่อย 2 จาน ที่พูดถึงการเข้าสู่เส้นทางสายอาหารอย่างจริงจัง ผ่านเทคนิคที่เชฟได้เรียนรู้ พร้อมการใช้อุปกรณ์จาก ZWILLING ที่มีมากกว่ามีด
“คุณค่าของของดี” เมนคอร์สที่อธิบายว่าเหตุใดอุปกรณ์ที่ดีจึงสำคัญ และเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัตถุดิบดี อุปกรณ์ดี และฝีมือดี มารวมอยู่ในจานเดียว
เมนูทั้งหมดจะถ่ายทอดในสไตล์เฉพาะตัวของ เริน ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นจากภาคใต้ ผสานเทคนิคสมัยใหม่ และความเข้าใจลึกซึ้งในรากของอาหารไทย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตั้งใจออกแบบให้เสมือน “บ้าน” สอดคล้องกับความหมายของคำว่า “เริน” ซึ่งเป็นภาษาใต้
เมนูไฮไลต์ที่เสิร์ฟในวันงาน เริ่มที่ Starter ประกอบด้วย พล่าปลากะพง, ยำมะม่วงหอยชักตีน, ข้าวต้มหอยเสียบ ตามด้วย Appetizer ประกอบด้วย ปลาช่อนทะเลเผา, แกงแก่นตะวัน, มะม่วงมันกุ้งหวาน
มาที่เมนู Main Course มีทั้ง พะโล้เนื้อน่องลาย และ ไข่ตุ๋นซุปปลาแห้ง ปิดท้าย Dessert กับเมนูของหวาน กวนขาว หรือพุดดิ้งข้าวเหนียวมะพร้าว
ทั้งนี้ในงานเปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการ ZWILLING และ เริน ได้จัดงาน ZWILLING x Rern: Crafted Dining Experience พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับเชฟและทีมผู้อยู่เบื้องหลัง ท่ามกลางบรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “สระมรกต” จังหวัดกระบี่-โปร่ง โล่ง และอบอุ่นแบบเรียบง่าย ซึ่งในมื้อนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษหลากหลายวงการ อาทิ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา, ปอนด์-ภริษา ยาคอปเซ่น, กาย-พงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ, แมน-อคิน กาญจนโภคิน, ใบตอง-จรีรัตน์ เพชรโสม, ฝ้าย-ปัถยา วาสนสิริ และ แนนซี่-นัยน์ภัค ภูมิภักดิ์ (HappyNancy) ร่วมสัมผัสคอร์สอาหารและแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องครัว อาหาร และไลฟ์สไตล์อย่างใกล้ชิด
เชฟภูกล่าวถึงแนวคิดของมื้อนี้ว่า “สำหรับผม อาหารไม่ได้เล่าแค่รสชาติ แต่เล่าความสัมพันธ์ระหว่างคนทำกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมื้อนี้จึงอยากเล่าเรื่องของผมกับ ZWILLING ตั้งแต่จานแรกที่เคยทำ มีดเล่มแรกที่เคยใช้ ไปจนถึงวันนี้ที่ผมมองเห็นว่าอุปกรณ์ดีๆ มีผลต่อคุณภาพของอาหารจริงๆ ไม่ใช่แค่ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น แต่ทำให้เราใส่ใจในทุกขั้นตอนมากขึ้นด้วย”
พบกันในมื้อพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม ที่ Rern Bangkok พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่ทางแบรนด์ ZWILLING มอบให้กับลูกค้าที่มาทานมื้อพิเศษของเราด้วยส่วนลดเพิ่ม 15%* เมื่อซื้อสินค้าในกรุ๊ปแบรนด์ ZWILLING ที่ร้านค้าอิสระ