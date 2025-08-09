แพ็กกระเป๋าไปฮ่องกง! บินลัดฟ้าเจอ CHIIKAWA พร้อมกิจกรรมล่าสแตมป์-เช็กอินทั่วเมือง
แฟนๆ CHIIKAWA เตรียมเก็บกระเป๋าไปฮ่องกงด่วน! การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) จับมือ CHIIKAWA เสิร์ฟความน่ารักแบบจัดเต็มในแคมเปญ “Hong Kong Summer Viva” กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ชวนทุกคนมารับพลังแห่งความน่ารักกับเมกะอีเวนต์สุดคิวท์ทั่วเมือง โดยมีไฮไลต์เด็ดคือ “CHIIKAWA DAYS Exhibition” นิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ที่รอคอย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบค้างคืน ให้มาสัมผัสเสน่ห์ของฮ่องกงในอีกมุมที่น่ารักกว่าเดิม
- “CHIIKAWA DAYS Exhibition” จัดเต็มความฟิน นิทรรศการหลักที่จิมซาจุ่ย
นิทรรศการ “CHIIKAWA DAYS” ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของแคมเปญ “Hong Kong Summer Viva” จะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 1-24 สิงหาคม ณ ย่านจิมซาจุ่ย โดยมาในธีมสิ่งของในชีวิตประจำวันของน้องๆ อย่าง “เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง” ที่นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์สุดน่ารัก พร้อมกระทบไหล่กับประติมากรรมเป่าลมขนาดยักษ์แสนมีชีวิตชีวาของ CHIIKAWA และผองเพื่อน ที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกสนาน
แต่ความพิเศษคือ นี่คือครั้งแรกในฮ่องกงที่จะได้ชมผลงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ธีม “YUM CHA” (อาหารเช้าหรืออาหารว่างแบบกวางตุ้ง ประกอบด้วย การจิบชาจีนและกินติ่มซำ) ที่รังสรรค์โดย Nagano ศิลปินผู้ให้กำเนิด CHIIKAWA โดยเฉพาะ เตรียมใจละลายไปกับ CHIIKAWA และผองเพื่อนในเวอร์ชั่นติ่มซำสุดน่ารัก อย่างเค้กพันชั้น ขนมปังไส้กรอกสไตล์จีน และขนมจีบ ที่รับรองว่าต้องถูกใจสายกินและสายคิวต์แน่นอน
- E-Stamp Rally “CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods” ตามรอยความน่ารัก ล่า e-stamp จิคาวะลายติ่มซำ ใน 4 ย่านดัง
การท่องเที่ยวฮ่องกงยังจับมือกับ AllRightsReserved (ARR) จัดกิจกรรมสะสมแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ “CHIIKAWA DAYS: CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods” ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 24 สิงหาคม ชวนออกสำรวจ 4 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วฮ่องกง ได้แก่ ท่าเรือเซ็นทรัล ไคตั๊ก สปอร์ต ปาร์ค ทางเดินเลียบชายฝั่งไซกุง และทางเดินริมทะเลอีสต์โคสต์ในย่านนอร์ธพอยต์ พร้อมชมผลงานศิลปะ “YUM CHA” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ CHIIKAWA และผองเพื่อนจะมาในลุคติ่มซำสุดน่ารัก เข้ากับบรรยากาศของแต่ละย่านพร้อมเก็บสะสมประสบการณ์สนุก ๆ ผ่านแสตมป์แรลลีตลอดช่วงกิจกรรม
- ลุ้นตั๋วเข้าชมนิทรรศการ CHIIKAWA DAYS ฟรี
นอกจากโปสการ์ดดิจิทัลแล้ว สำหรับผู้ที่สะสม e-Stamp ครบทั้ง 8 ดวง ยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคจากการจับสลาก ซึ่งจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยรางวัลคือบัตรเข้าชมงานนิทรรศการ CHIIKAWA DAYS แบบทั่วไป จำนวน 2 ใบ ใครอยากเป็นหนึ่งใน 50 ผู้โชคดี เตรียมตัวให้พร้อม โดยรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันที่ 16 สิงหาคม ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊กทางการของ ARR AllRightsReserved และเว็บไซต์กิจกรรม CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods โดยบัตรเข้าชมงานใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดของวันที่ 22 สิงหาคมเท่านั้น
- แพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยนิทรรศการ ดึงดูดแฟน CHIIKAWA จากทั่วโลกสู่ฮ่องกง
จากกระแสความนิยมของ CHIIKAWA ที่ยังคงพุ่งสูงในญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวฮ่องกงจึงจับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดตัวแพ็กเกจท่องเที่ยวในธีม CHIIKAWA โดยได้รับการสนับสนุนจาก ARR เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาค้างคืนในรูปแบบของการ “ตามรอย CHIIKAWA” ในฮ่องกงมากยิ่งขึ้น
สำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย การท่องเที่ยวฮ่องกงก็กำลังประสานงานกับเอเจนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์ เพื่อจัดแพ็กเกจพิเศษที่รวมบัตรเข้าชมนิทรรศการเข้ากับบริการอื่น ๆ อาทิ ระบบขนส่งภายในเมือง เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักเดินทางให้สะดวกและน่าประทับใจยิ่งกว่าที่เคย ติดตามหน้าแคมเปญเฉพาะสำหรับ “CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods” โดยการท่องเที่ยวฮ่องกง www.discoverhongkong.com