‘ฟินช์ แบงค็อก’ อาหารอินเดียฟิวชั่น เสิร์ฟความเข้มข้นและทันสมัย
ฟินซ์ แบงค็อก (Finch Bangkok) หนึ่งในร้านอาหารอินเดียพรีเมียม ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 11 บนโลเกชั่นที่รายล้อมด้วยไลฟ์สไตล์ของเมืองใหญ่ เป็นจุดนัดพบใหม่ของสายชอบลิ้มลองอาหาร พร้อมมอบประสบการณ์อาหารอินเดียสุดพรีเมียมที่ไม่เหมือนใคร
เป็นสถานที่ที่ผสานความเป็นกันเองและความเป็นส่วนตัวได้อย่างลงตัว สะท้อนถึง “ความสุขที่ยืนยาว” ด้วยแนวคิดที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโลกของคนรุ่นใหม่ ทั้งวัยยี่สิบและสามสิบเข้าด้วยกัน สถานที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ กลิ่นอายทันสมัย และความคลาสสิกที่ชวนให้นึกถึงวันเก่าๆ จนเกิดเป็นความสุขเหนือจริงที่อบอวลอยู่ในใจ
ฟินซ์ แบงค็อก ภูมิใจเสนอเมนูอาหารหลากหลายแนว ทั้งอินเดีย คอนติเนนทัล เอเชีย และอิตาเลียน โดยเน้นการจับคู่กับเครื่องดื่มแบบคราฟต์และค็อกเทลสูตรเฉพาะ ที่รังสรรค์โดยมิกซ์โซโลจิสต์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมโรงเบียร์ของตัวเองที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ให้รสสัมผัสที่เหนือระดับ มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีที่สุด ทั้งในแง่ของรสชาติ บริการ และบรรยากาศ
เริ่มต้นด้วยจานเรียกน้ำย่อยสุดสร้างสรรค์อย่าง Chole Bhature Taco แป้งบาตูเรเนื้อนุ่มแบบอินเดียดั้งเดิม ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นทาโก้ สอดไส้ถั่วลูกไก่รสเข้มข้น ราดซาวครีมและซัลซ่ามะเขือเทศ ให้รสเปรี้ยวเผ็ดกำลังดี
ต่อด้วย Rara Chicken Paratha Pizza ที่นำแป้งพาราธาเนยหอม มาเป็นฐานพิซซ่า แล้วท็อปด้วยไก่รารา ซอสมัคคานี พริกหยวก พริกเขียว และเครื่องเทศที่ให้รสชาติหลากหลาย ทำให้มีมิติในแต่ละคำ
ต่อด้วย Paneer Tikka Makhani Ravioli ราวิโอลีไส้คอทเทจชีส ย่างจนหอมควัน เสิร์ฟในซอสเนยมาซาลา ตกแต่งด้วยกี (เนยอินเดีย) เครื่องเทศคั่ว ถั่วบด และไมโครกรีน เป็นจานที่ทั้งกลมกล่อมและลงตัว
อีกหนึ่งจานไอเดียเฉียบคือ Butter Chicken Hummus ที่ผสานฮัมมุสแบบเมดิเตอร์เรเนียนกับบัตเตอร์ชิคเก้นสูตรอินเดีย เสิร์ฟพร้อมมินินาน เป็นเมนูที่ทั้งนุ่มละมุนและร้อนแรง เหมาะจะกินเล่นหรือแชร์กับเพื่อน
จานหลักแนะนำคือ Hyderabadi Chicken Biryani ข้าวหมกไก่สไตล์ไฮเดอราบัดที่หุงในหม้อดินแบบปิดผนึก เสิร์ฟพร้อมแกงพริกกับมะเขือม่วง และบูร์ฮานีไรต้า รสชาติครบเครื่องแบบต้นตำรับ
ทางด้านของหวานก็ไม่ธรรมดา Gulab Jamun Carpaccio Cheesecake ที่นำขนมกูลับจามุนแบบอินเดียมาหั่นบาง วางเรียงบนชีสเค้กเนื้อนุ่ม แล้วโรยด้วยช็อกโกแลตราบรีและผงถั่วพิสตาชิโอ หวานละมุนไม่ซ้ำใคร
ปิดท้ายแบบจัดเต็มกับ Imitation of Ras Malai เสิร์ฟพร้อมจัดแสดงบนโต๊ะ ด้วยการผสมครีมชีส นมกลิ่นกระวาน-กุหลาบ และแผ่นทองคำบนหินเย็น เป็นการจับคู่ระหว่างศิลปะบนโต๊ะอาหารกับขนมอินเดียดั้งเดิมได้อย่างน่าสนใจ
ไม่ว่าจะมาค่ำสบายๆ หรือสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน Finch คือร้านอาหารอินเดียในกรุงเทพฯ ที่แตกต่างจากภาพจำเดิมๆ ทั้งหมด ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีทางลัด มีแค่รสชาติและไอเดียที่สดใหม่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางอินสตาแกรม @finchbangkok หรือสำรองที่นั่ง โทร 09-5771-1536