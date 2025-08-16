ส่อง ‘POP MART’ วิวสวยที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และครั้งแรกโลก ‘คาเฟ่’ สุดคิวท์
POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงาน POP MART SAWASDEE ICONSIAM เฉลิมฉลองการเปิดตัว Global Landmark Store แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 760 ตารางเมตร ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม หลอมรวมศิลปะ วัฒนธรรมไทย ความทันสมัย และความแฟนตาซีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
นับเป็น Global Landmark Store แห่งแรกที่ยึดหลักแนวคิดการออกแบบอินทีเรียดีไซน์จากความเป็นไทยที่โดดเด่น 3 ประการ ได้แก่ “Water Culture” (วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ) “Traditional Thai Architecture” (สถาปัตยกรรมไทย) และ “Inclusiveness” (โอบกอดความแตกต่างและหลากหลาย) ภายใต้แนวคิด “Light up Passion and Bring Joy” โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกดีไซน์ด้วยเส้นโค้งและวงกลม ไปสู่สเปซที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระ และเชื่อมต่ออย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ด้วยแรงบันดาลใจจาก “สายน้ำเจ้าพระยา” ที่เปรียบเหมือนวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทว่ากลมกลืน
โดยภายในงาน ได้หวาง หนิง ผู้ก่อตั้ง POP MART, จัสติน มูน COO of POP MART International, เคนนี หว่อง ศิลปินผู้สร้างตุ๊กตา Molly และ ชฎาทิพ จูตระกูล CEO of Siam Piwat Group ให้เกียรติมาร่วมงาน
ครั้งนี้ปรากฏการณ์ใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา POP MART เนรมิต “POP MART ICONSIAM” เปิดฉากบทใหม่ของประสบการณ์อาร์ตทอยส์ระดับโลก บนพื้นที่ที่ดีที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็น Bestination โดยเป็นทั้งโลเกชั่นที่ดีที่สุด และจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Global Destination) สำหรับแฟนอาร์ตทอยส์ทั่วโลก ภายใต้บรรยากาศริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น The Crown of River สู่ศูนย์กลางแห่งจินตนาการระดับโลก ที่ผสมผสานความล้ำสมัยของงานดีไซน์เข้ากับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว ทำให้ “พื้นที่” มีมากกว่าความสวยงาม โดย Global Landmark Store แห่งนี้ ได้ทีมงานผู้ออกแบบเดียวกันกับ Flagship Store ที่เซี่ยงไฮ้
WINDOW TO THE FANTASY หน้าต่างสู่โลกแฟนตาซีเหนือจินตนาการ
จากความชื่นชอบที่มากกว่าแค่การสะสม แฟน POP MART อินกับคาแรคเตอร์และมองว่า POP MART คือหน้าต่างที่พาเข้าสู่โลกแห่งแฟนตาซี ด้วยแนวคิดนี้ ประตูทางเข้าจึงถูกออกแบบอย่างอลังการ สูงจรดเพดานชั้นสอง นำรูปทรงกล่องตุ๊กตาไขลานแบบคลาสสิกมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ Entrance
โดยเฉพาะท็อป IP ที่ครีเอทโดยศิลปินไทยอย่าง CRYBABY ในดีไซน์ขี่ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองสัญลักษณ์ของประเทศไทย นำมาตกแต่งในตำแหน่งกึ่งกลางบนสุดซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญ
นอกจากนี้ด้านนอกฝั่งเทอเรส ยังถูกออกแบบให้โดดเด่นด้วยฟาซาดขนาดใหญ่ ในสไตล์เรียบหรูและกึ่งโปร่งแสง โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ Molly: Thailand Landmark Store Limited Big Figure ขนาดสูงกว่า 4 เมตร ที่ตั้งตระหง่านต้อนรับแฟน ๆ ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองไทยของคุณ Kenny Wong ศิลปินผู้สร้างตุ๊กตา Molly ด้วยประติมากรรม Molly ในชุดไทยจักรี พร้อมขี่ช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
SET SAIL ล่องเรือสู่สายน้ำแห่งความเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
POP MART Global Landmark Store แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ชั้นอย่างกว้างขวาง โดย ชั้น 1 คือพื้นที่ต้อนรับอันโดดเด่นด้วย MEGA Zone ขนาดใหญ่ พร้อมจัดวาง MOLLY BIG FIGURE ในรูปแบบประติมากรรม รวมถึง THE MONSTERS BIG FIGURE สุดฮิต สำหรับเป็นจุดเช็คอิน และถ่ายรูป โดยในชั้นนี้ยังเป็นโซนที่ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการเลือกกล่องสุ่มจากคาแรคเตอร์สุดฮิต และ Pop bean ได้อย่างสนุกสนาน
ขณะที่บริเวณชั้น 2 จึงถูกออกแบบให้เหมือนเข้าไปในโลกของเกม ด้วยการออกแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิต แบบลูกบาศก์รูบิก ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมไทยโบราณ อย่างเจดีย์วัดอรุณ ที่ถูกลดทอน และจัดวางเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบ สร้างความน่าสนใจและความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ เน้นใช้โทนสีโดปามีนสดใส ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสนุก
ครั้งแรกโลกของ POP MART CAFÉ
เมื่อการเดินทางจบลง ทุกคนจะได้พบกับพื้นที่ที่เรื่องราวบทใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น โซนคาเฟ่ที่ออกแบบอย่างตั้งใจ เพื่อเป็นพื้นที่ให้แฟน POP MART และคาแรคเตอร์ที่รักได้ใช้เวลาร่วมกัน ครั้งแรกโลกของ POP MART CAFÉ (outside China) ที่ถูกออกแบบเพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นที่เพื่อค้นพบเรื่องราวบทใหม่
ในโซนคาเฟ่นี้ ถูกออกแบบให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ดึงแรงบันดาลใจจากการแบ่งผนังแบบคลาสสิกของเทพนิยาย พร้อมเพิ่มมิติด้วยผนังเว้านูน เพื่อเติมความรู้สึกพิเศษและบรรยากาศหวานละมุนให้กับพื้นที่ ส่วนสำคัญที่โดดเด่นของโซนนี้ คือองค์ประกอบต่าง ๆ ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ (IP) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและยังให้กลิ่นอายของงานศิลปะอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ภายในโซนนี้ยังมีการใช้โทนสีที่แตกต่าง อย่างสีขาวผสมกับสีตกแต่งแนวโดปามีนที่สดใส ช่วยเพิ่มความสดชื่นและบรรยากาศโรแมนติกให้กับพื้นที่ การใช้สีตัดกันที่มีความอิ่มตัวของสีน้อย ช่วยให้รู้สึกถึงความละมุนละไมและความมีรสนิยม โดยเมนูต่างๆ สำหรับ POP MART CAFÉ ถูกรังสรรค์ตามเรื่องราวของคาแรคเตอร์ของแบรนด์ (IP) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเมนูที่ทาง POP MART และ GREYHOUND CAFÉ ได้ออกแบบและคิดค้นร่วมกัน อย่างพิถีพิถัน
POP MART ICONSIAM คือการหลอมรวมระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้อย่างลงตัว แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยและศิลปะป๊อปร่วมสมัยที่แตกต่างและไม่เคยมีที่ใดมาก่อน ครั้งนี้จึงถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่โลกไม่เคยเห็น ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ณ POP MART ICONSIAM ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND, Instagram popmartth, Twitter popmartth และ Tiktok popmartth
