ททท. ฉลอง 65 ปี อ.ส.ท. ชวนเที่ยวงานแฟร์ใจกลางสวนสไตล์รักษ์โลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีเปิดงาน “OSOTHO & FRIENDS Garden Fair” งานแฟร์ฮีลใจกลางสวนสไตล์รักษ์โลก ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 15-17 สิงหาคม ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 65 ปี อ.ส.ท. นิตยสารท่องเที่ยวระดับตำนานของ ททท. ที่อยู่เคียงข้างนักเดินทางชาวไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้ความร่วมมือจากมิวเซียมสยาม (พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้) และ บริษัท Thailand Outdoor Shop รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. เป็นประธานเปิดงานฯ และ นางสาวปาริชาต บุญคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าชมงานอย่างใกล้ชิด โดยทางททท. เตรียม 3 ไฮไลต์พิเศษมอบความสุขและแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่ งาน “OSOTHO & FRIENDS Garden Fair” “อนุสาร อ.ส.ท.” ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2568 ในหัวข้อ 65 ปี อนุสาร อ.ส.ท. The Road to Remember และ โปรโมชั่นพิเศษ “65 ปี อ.ส.ท.” ตลอดเดือนสิงหาคม 2568
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 65 ปี ที่ผ่านมา อนุสาร อ.ส.ท. ได้ก่อตั้งขึ้นเคียงข้าง ททท. ทำหน้าที่เป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางที่ช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในหลากหลายมิติ จากวันแรกจนถึงวันนี้ อ.ส.ท. ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในหน้ากระดาษ หากแต่ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่การเป็น “บ้านที่อบอุ่นของนักเดินทาง” ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ อ.ส.ท. ชวนเที่ยว เวิร์กชอปเขียนและถ่ายภาพสารคดีท่องเที่ยวอย่าง อ.ส.ท. Academy หรือการมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก อ.ส.ท. Club ตลอดจนการจัดงาน “อ.ส.ท. & Friends Garden Fair” นี้ ที่มุ่งถ่ายทอดให้เห็นว่า อ.ส.ท. อยู่เคียงข้างนักเดินทางเสมอ และพร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับวงการท่องเที่ยวไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
ในโอกาสครบรอบ 65 ปี อนุสาร อ.ส.ท. ททท. ขอเสิร์ฟความสุขกับ ไฮไลต์แรก คือ งาน “OSOTHO & FRIENDS Garden Fair” งานแฟร์ฮีลใจกลางสวนสไตล์รักษ์โลก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00-20.00 น. ณ มิวเซียมสยาม (ใกล้ MRT สนามไชย) เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน เพื่อมอบประสบการณ์และความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงาน ภายในบรรยากาศสวนสวยแสนผ่อนคลาย ราวกับตั้งแคมป์พักผ่อนกลางธรรมชาติใจกลางกรุง ไฮไลต์แรกของงาน ได้แก่ โซน MARKET – ตลาดนัดนักเดินทาง รวมร้านค้าคัดสรรที่สะท้อนวิถีชีวิตอย่างมีสไตล์ ทั้งของกิน งานคราฟต์ ของแต่งบ้านแนวรักษ์โลก และสินค้าจากชุมชนทั่วไทยที่ อ.ส.ท. เคยร่วมเดินทางไปแนะนำผ่านหน้าหนังสือ โซน Craft Market เช่น กลิ่นสีและกาวแป้ง แบรนด์ของมือสองที่นำผ้าเช็ดหน้ามา Upcycling ให้เป็นกระเป๋าสุดเก๋ Same Thang กระเป๋าอัปไซเคิลจากซองกาแฟ NOK Phanit+Granit in the House คราฟต์เซรามิกและหินจากชลบุรี Bang On เครื่องประดับและของตกแต่งบ้านจากไม้สัก Karpain.ter ข้า เพ้นท์ เธอ สีสันของคนรุ่นใหม่กับงานบอดี้เพ้นท์แบบ Airbrush อิ่มอร่อยกับโซน Food Market เช่น ร้าน Goodjee by สามชัยกรุ๊ป อุบลราชธานี ร้านลองเลย จ.เลย ร้าน Yham Mi อุตรดิตถ์ ร้านมีนา มีกุ้ง ร้าน 5 A.M. คาเฟ่น้ำเต้าหู้สเปเชียลตี้ จากปากคลองตลาด และอีกมากมาย
ถัดไปคือ TRAVEL TALK – เสวนาอารมณ์ดีแบบ Friend Talk พบกับนักเดินทางและนักเล่าเรื่องที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวรักษ์โลกและฮีลใจ อาทิ แพร พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ (PEAR is Hungry) เจ้าของแคมเปญ “กินหมดจาน”, งบ ธัชรวรี หาริกุล (Thailand Outdoor) และปาล์ม เบญจภพ เบญจธรรมธร (สิชลคาบาน่า บีช รีสอร์ท) ดำเนินรายการ โดย ดีเจพี่อ้อย นภาพร จากกรีนเวฟ ในโซน WORKSHOP – คราฟต์รักษ์โลก ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การทำ
ศิลปะแห่งการปั้นลูกบอลมอส ไม้ประดับสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ จากโคเคดามะ by Wildwoods, เที่ยวละไมไปกับสีน้ำ by อ.กิ้ว Vanont, เรียนรู้การหมักซีอิ้วธรรมชาติ by สวนปาล์มอินทรีย์ลุงวันและสวนเภตรา จ.ฉะเชิงเทรา เรียนรู้การทำแป้งร่ำ กับเย็นอุรา จ.อุทัยธานี Workshop ผ้าเช็ดหน้า Eco Print กับ กูเก้ สไตล์ by ชุมชนพนัสนิคม จ.ชลบุรี ดีไซน์พวงกุญแจจากเศษขยะไมโครพลาสติกกับ Prat.stic by ผึ้ง ปรัชญา
อีกหนึ่งโซนสำคัญคือ EXHIBITION-นิทรรศการภาพถ่ายหายาก “65 ปี อ.ส.ท.” ที่จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ภาพขาวดำของสถานที่ท่องเที่ยวในยุคบุกเบิก ซึ่งจัดแสดงเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
ก่อนจะเพิ่มดีกรีความสนุกสนานเติมเต็มความสุขในบรรยากาศแคมป์ปิ้งกลางเมือง ไปกับ MUSIC & Show-ดนตรีและโชว์สุดพิเศษกลางสวน วันที่ 15 สิงหาคม 2568 พบกับศิลปิน แมวเศษเล็บ The Voice วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ฟังเพลง chill chill กับศิลปิน Thee and The Dudes และวันที่ 17 สิงหาคม 2568 พบกับศิลปิน LANDOKMAI พร้อมการแสดงพิเศษทุกวัน อาทิ โขนเด็ก “ระบำวีรชัยลิง”, เพ้นท์หน้าลาย “เอ็งกอ”, โชว์มายากลตลกจาก The Jack Comedy (Thailand’s Got Talent) และดนตรีจากเยาวชนโรงเรียนวัดราชบพิธ วง The Ghost Seven
ปิดท้ายด้วย FRIENDS’ ZONE – โซนกิจกรรมจากพันธมิตร ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน เช่น อ.ส.ท. Club, 1672 Travel Buddy, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกับหมูเด้งเป่าลมยักษ์ให้ถ่ายรูป และกิจกรรม Painting Thailand (วาดเมืองไทย) ให้นั่งปูเสื่อวาดภาพสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยกลางสวน ลุ้น 50 ผลงานโดนใจเพื่อรับรางวัลพิเศษจาก อ.ส.ท.
การจัดงานครั้งนี้ยังสะท้อน DNA ของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแบบ Zero Waste โดยความร่วมมือกับกลุ่ม EcoCrew ซึ่งมีการให้บริการยืม-ใช้-คืนภาชนะ พร้อมทั้งจัดจุดคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ขยะไม่ต้องไปสิ้นสุดที่หลุมฝังกลบ อีกทั้งยังรณรงค์การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ และชดเชยด้วย คาร์บอนเครดิตหลังจบงาน ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ ททท. ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ไฮไลต์ที่ 2 “อนุสาร อ.ส.ท.” ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2568 65 ปี อนุสาร อ.ส.ท. The Road to Remember เล่มที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความทรงจำของนักเดินทางไทยตลอด 6 ทศวรรษ อัดแน่นด้วยเนื้อหาพิเศษ เช่น Timeline 65 ปี, ภาพสีน้ำและภาพเก่าเล่าเรื่อง, “Letter From The Legend” จากนักเขียนและช่างภาพระดับตำนาน และภาพหายากที่สะท้อนวิวัฒนาการการท่องเที่ยวไทยในมุมมองใหม่
ไฮไลต์ที่ 3 โปรโมชันพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม 2568 เมื่อสมัครสมาชิกต่ออายุรายปี รับฟรีกระเป๋า ใส่ iPad ลายปก อ.ส.ท. แบบวินเทจ และเมื่อสมัคร อ.ส.ท. Club รับพอยต์พิเศษทันที 65 พอยต์ จากปกติ 10 พอยท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายภายในงานฯ
พิเศษสุด! ททท. ยังได้ชวนนักแสดงหนุ่มสุดหล่อ “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” เพื่อนคนพิเศษของ อ.ส.ท. ที่เคยร่วมงานกันกับ VLOG One Day Trip ย่านฝั่งธนบุรี มาร่วมสร้างความสุขในกิจกรรม Exclusive Fan Meet with Gulf วันที่ 16 สิงหาคม 2568 สำหรับผู้โชคดี 100 คนที่สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ อ.ส.ท. ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2568 พร้อมรับของขวัญ สุดพิเศษ ได้แก่ นิตยสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนกันยายน 2568 ที่มาพร้อมปกพับและบทสัมภาษณ์ของกลัฟ รวมถึง โปสการ์ด Gulf X อ.ส.ท. ทั้ง 6 แบบ นอกจากนี้ อีก 11 เล่มจากชุดพิเศษนี้มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต่อเนื่องตลอด 1 ปี เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่ได้เห็นภาพและเรื่องราวความงดงามของเมืองไทย
สำหรับงาน “OSOTHO & FRIENDS Garden Fair” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00-20.00 น. ณ มิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออก 1) เข้างานฟรี