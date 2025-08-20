คริสปี้ ครีม ชวนเช็กอินอิตาลี ผ่าน 3 รสชาติใหม่ Krispy Kreme Passport To Italy Doughnuts
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) ชวนคุณเตรียมพาสปอร์ตให้พร้อม แล้วออกเดินทางไปด้วยกันที่อิตาลี ดินแดนแห่งศิลปะและขนมหวานอันเลื่องชื่อ กับคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด “Passport To Italy” ที่รังสรรค์ 3 รสชาติสุดพิเศษจากขนมหวานอิตาลีที่ไม่ควรพลาด
เริ่มที่ “เลมอน ดีไลท์ โดนัท” (Limone Delight Doughnut) โดนัทสอดไส้เลมอนครีม รสเปรี้ยวอมหวาน เคลือบเลมอนเกลซ ตกแต่งเลมอนด้านบน เพิ่มความสดชื่นในทุกคำ
“แคนโนลี โดนัท” (Cannoli Inspired Doughnut) โดนัทเนื้อนุ่มเคลือบดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้น โรยหน้าช็อกโกวนิลาครัมเบิลมิกซ์ และดัสติง ชูการ์ แต่งแต้มด้วยแคนโนลีบัตเตอร์ครีม รสชาติกลมกล่อมเข้ากันได้อย่างลงตัว
ปิดท้ายกับ “ทิรามิสุ โดนัท” (Tiramisu Inspired Doughnut) โดนัทสอดไส้ทิรามิสุครีม หอมชวนใจละลาย เคลือบบัตเตอร์ครีมเนื้อเนียนนุ่ม โรยผงโกโก้ เติมเต็มความฟินในแบบขนมทิรามิสุ
สัมผัสเสน่ห์ความอร่อยแบบอิตาลีกับคอลเล็กชั่น “Krispy Kreme PASSPORT TO ITALY Doughnuts” ชิ้นละ 35 บาท หรือจะเลือกซื้อแบบเซตที่มาพร้อมกล่องลายลิมิเต็ดทั้งแบบแพค 3 ในราคา 105 บาท (พาสปอร์ต ทู อิตาลี โดนัท 3 ชิ้น) หรือแบบเซต ในราคาเพียง 315 บาท (พาสปอร์ต ทู อิตาลี โดนัท 3 ชิ้น, แอสซอร์ทเตท 3 ชิ้น และออริจินอล เกลซ 6 ชิ้น) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2568 ที่ร้าน คริสปี้ ครีม ทุกสาขาใกล้บ้าน