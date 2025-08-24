วิ่งเสร็จ…แวะเติมพลังแบบเฮลธ์ตี้ สารพัดร้านอร่อย ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “การวิ่ง” กลายเป็นกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ครองใจคนเมืองอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อเวลาที่ดีขึ้น หรือวิ่งเพื่อท้าทายขีดจำกัดตัวเอง โดยเฉพาะที่ “สวนเบญจกิติ” ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กสายฟิตของกรุงเทพฯไปแล้ว
ทั้งนี้ ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มี “โซนรีเทล” ที่รวมร้านอาหาร เครื่องดื่ม และคาเฟ่ ที่มีเมนูเหมาะกับสายวิ่ง สายรักสุขภาพไว้เพียบ กินได้ไม่ต้องรู้สึกผิด วิ่งเสร็จแล้วเดินเชื่อมเข้ามาที่ศูนย์ฯสิริกิติ์แวะพักเติมพลังกันได้เลย
เริ่มร้านแรก “ร้านผัดกะเพราแชมป์โลก” เสิร์ฟ 2 เมนูกะเพราสูตรโบราณในรูปแบบการผัด “ไร้น้ำมัน” ที่ช่วยลดแคลอรีและไขมันส่วนเกิน แต่ยังคงรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านแบบฉบับกะเพราไทยแท้ โปรตีนสูง ไขมันต่ำกับ “ชุดข้าวกะเพราเนื้อโคขุนดรายเอจไข่ดาว” และ “ชุดข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว”
เนื้อโคขุนดรายเอจ เลือกเฉพาะส่วนเนื้อสันที่มีประมาณไขมันน้อย และหมูสับที่มีปริมาณไขมันไม่เกิน 20-25% ผัดแห้ง หรือคั่วเพื่อให้ได้กลิ่นเนื้อที่หอมขึ้น ใช้พริกหลัก 4 ชนิดรวมถึงพริกไทย กระเทียม และใบกะเพราบ้าน หรือกะเพราจากธรรมชาติ เสริมรสชาติแบบกะเพราไทยโบราณที่มีความเผ็ดหอม อย่างลงตัว และยังเป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์สูง เปิดบริการ 09.00-21.00 น. พิกัด ชั้น LG
จากนั้นมาเติมพลังแบบคนแอ๊กทีฟ กับเมนูสายเฮลตี้จาก “ร้าน Vantage Point” กับเมนูสลัดควินัว เมนูที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยมื้ออาหารที่มีไฟเบอร์สูง ไขมันดี และพลังงานที่ย่อยง่าย ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ควินัวธัญพืชซุปเปอร์ฟู้ด อะโวคาโด ไขมันดีเพื่อหัวใจ มะเขือเทศเบอรี่, แตงกวาญี่ปุ่น พริกหยวกแดง และแรดิชแดง เพิ่มสีสันและใยอาหาร
หรือจะเป็น “สเต๊กแซลมอน” เสิร์ฟความอร่อยและคุณค่าโภชนาการในจานเดียว ด้วยแซลมอนย่างชิ้นโตให้โปรตีนสูง เสิร์ฟคู่มันฝรั่งบดเนื้อนุ่ม เนยหอมละมุน และเมล็ดถั่วแระญี่ปุ่น เพิ่มไฟเบอร์และพลังงานดี พร้อมกลิ่นอายของซอสมัสตาร์ดที่ช่วยเพิ่มรสชาติอย่างลงตัว จานเดียวครบทั้งความอร่อย เปิดบริการ 11.00-21.00 น. พิกัด ชั้น 2
แต่ถ้าอยากอร่อยแบบสบายท้อง ต้องลองเซตสุกี้ “ร้าน The Spicy House” พบกับเซตสุกี้ หมูหรือไก่ ชวนเติมพลังหลังวิ่ง อัดแน่นด้วยผักสดหลากชนิด เพิ่มพลังโปรตีนคุณภาพจากหมูหรือไก่ น้ำซุปกลมกล่อมหอมอ่อน ไม่มีน้ำมันส่วนเกิน อิ่มได้ ไม่หนักท้องแต่ให้คุณได้ทั้งสารอาหารและความอิ่มแบบพอดี! เปิดบริการ 09.00-21.00 น. พิกัด ชั้น LG
มาพบกับทางเลือกใหม่ของคนสุขภาพ เติมพลังหลังวิ่งด้วย 2 เมนูอร่อย จากร้าน MIKURA CURRY กับข้าวหน้าผัดแกงกะหรี่ผักรวมผัดโชยุ และข้าวหน้าผัดแกงกะหรี่เห็ดรวมผัดโชยุ ผัดร้อนๆ หอมโชยุ ซ่อนกลิ่นเครื่องเทศ ที่ผสมผสานกลิ่นอายญี่ปุ่น และรสเครื่องเทศจากแกงกะหรี่ ตัดเลี่ยนด้วยผักกรอบสด กินกับข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆ พร้อมคุณค่าจากผัก และเห็ดหลากชนิด ไฟเบอร์แน่น พร้อมคาร์บดีๆ และโปรตีนจากพืช เปิดบริการ 09.00-21.00 น. พิกัด ชั้น LG
นอกจากนี้ยังมี เมนูสุกี้น้ำสูตรพิเศษจาก “ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลมกล่อม” ความอร่อยที่กลมกล่อมไม่เหมือนใคร ด้วยน้ำซุปสุกี้น้ำที่หมักตามวิธีเฉพาะของทางร้านไม่ใส่สารกันบูด ปลอดภัยในทุกคำ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มที่โรยงาขาวคั่ว หอมกรุ่น อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดอาการอักเสบ สดใหม่ด้วยผักในสุกี้น้ำ มีวิตามิน และไฟเบอร์ ช่วยระบบย่อยอาหาร เปิดบริการ 09.00-21.00 น. พิกัด ชั้น LG
มาต่อด้วยเมนูสายวิ่ง จากร้าน ALLEY กับ “Classic Gold Jasmine Milk Tea” ชาใบมะลิคุณภาพพรีเมียมผสมกับนมสูตรเฉพาะของ The Alley ให้ร่างกายรีแลกซ์ด้วยกาเฟอีนเบาๆ และกลิ่นมะลิที่ช่วย recharge หลังวิ่งเสร็จได้ดี กับ “Jasmin Lychee Lemon Lulu” ชาดอกมะลิ ผสานความสดใสจากลิ้นจี่ และเลมอน ช่วยลดความเครียด ลิ้นจี่ช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ และเลมอนที่อุดมไปด้วยวิตามินซีให้ความสดชื่นหลังวิ่ง เปิดบริการ 09.00-21.00 น. พิกัด ชั้น LG
ปิดท้ายความอร่อย…ได้สุขภาพ กับเมนูเด็ดจากร้านดัง โซน Food Street ที่คัดมาให้แล้วว่าเหมาะสำหรับสายฟิต สายคลีน สายคาร์บดี และสายเติมโปรตีน! กับเมนูแนะนำ
“ร้านขาหมูโบราณกระทู้” เมนูข้าวขาหมูสูตรดั้งเดิม ขาหมูถูกเลือกเฉพาะส่วนเนื้อแน่น นุ่มละลาย ตุ๋นจนหอม น้ำพะโล้สีเข้มสไตล์โบราณ ไม่เลี่ยน ไขมันน้อย! หวานเค็มพอดี เสิร์ฟแบบครบเซตพร้อมไข่ต้มและผักดอง ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังวิ่ง
ร้านราดหน้ายอดผัด สูตร 40 ปี กับเมนูราดหน้าเส้นใหญ่หมู ผัดเส้นแบบหอมกระทะ หมูนุ่ม คลุกเคล้ากับซอสสูตรพิเศษที่เคี่ยวอย่างตั้งใจ พร้อมหมูชิ้นโตๆ นุ่มละมุน คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกาย เหมาะสำหรับเป็นมื้อก่อนหรือหลังการวิ่ง เพื่อเสริมพลังและฟื้นฟู
ร้านเพ้งโภชนาราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ กับเมนูคั่วทาโรไก่ เส้นหอมกระทะ คั่วกับเผือกนุ่ม และไก่เน้นๆ ให้โปรตีนแบบจุกๆ และร้าน Good Taste กับเต้าหู้ผัดพริกเกลือ เฮลธ์ตี้สุดๆ ด้วยเต้าหู้ขาวคลุกเครื่องพริกเกลือ รสเด็ด เบาแต่จัดจ้าน โปรตีนดี ไขมันดี เผาผลาญดี เมนูนี้แหละที่นักวิ่งต้องลอง ทั้งหมดนี้เปิดบริการ 07.00-20.00 น. พิกัด ชั้น B1
เติมพลังทั้งกายใจและอิ่มท้องกับร้านเด็ดหลากสไตล์ ที่คัดมาเพื่อสายเฮลธ์ตี้ ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์
- แนะนักวิ่งเติมพลังให้ร่างกายแบบไม่พัง
ทั้งนี้ ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์ อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤต และโภชนบำบัดคลินิก โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีเคล็ดลับสำหรับนักวิ่งที่อยากเติมพลังให้ร่างกายแบบไม่พังแพลนสุขภาพของตัวเอง มาแนะนำ
คุณหมอชายวุฒิได้สรุปว่า “สำหรับการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มหลังวิ่ง หลังการออกกำลังกายนั้น ตามข้อมูลของสมาคมโภชนาการการกีฬาระหว่างประเทศ (International Society of Sports Nutrition: ISSN) ได้แนะนำว่าควรรับประทานคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ภายใน 30 นาที หรือไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังการออกกำลังกาย เป็นช่วงที่ร่างกายสามารถนำสารอาหารไปใช้ซ่อมแซม เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเพิ่มอัตราการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด โดยวัยที่ไม่เกิน 20 ปี แนะนำให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูง และมีโปรตีนย่อยง่าย เช่น กล้วยหอม นมจืด นมช็อกโกแลต แซนด์วิช ไข่ต้ม ผักสลัด น้ำส้มคั้นสด เป็นต้น ซึ่งปริมาณการรับประทานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความฟิต แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่ง รวมถึง อายุ เพศ ส่วนสูงด้วย
สำหรับช่วงวัย 21 – 40 ปี เป็นช่วงของคนวัยทำงาน จะเน้นเรื่องส่งเสริม และฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังวิ่ง จึงเน้นการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีโปรตีนคุณภาพดี เช่น ขนมปังโฮลวีต ถั่ว โยเกิร์ตไขมันต่ำ ข้าวกล้อง อกไก่ เป็นต้น
ช่วงวัย 40 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุ หลังวิ่งหรือออกกำลังกายควรทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีโปรตีนย่อยง่ายเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เช่น โจ๊กข้าวกล้อง ไข่ลวก หรือซุปฟักทองที่ใช้นมถั่วเหลืองในการทำ ขนมปังโฮลวีต เป็นต้น
นอกจากนั้น ทุกกลุ่มวัยควรดื่มน้ำหลังออกกำลังกาย หรือวิ่ง ในช่วง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายนำสารอาหารไปใช้ และซ่อมแซมกล้ามเนื้อ โดยปกติจะอยู่ที่ปริมาณ 500 – 600 ml.”
“สิ่งที่คนสนใจเรื่องวิ่งควรรู้ คือโดยปกติร่างกายจะสะสมพลังงานอยู่หลัก ๆ 2 รูปแบบ คือ คาร์โบไฮเดรตเชิงเดียว และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ซึ่งหากเราต้องการวิ่งระยะยาว จำเป็นจะต้องเตรียมพลังงานในกล้ามเนื้อ โดยปกติพลังงานที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราจะเป็นไกลโคเจนเป็นหลัก ไกลโคเจนเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะอยู่ในกล้ามเนื้อประมาณ 80% และที่ตับประมาณ 15% เมื่อเวลาเราเดิน หรือวิ่งระยะยาว ร่างกายจะเลือกเผาผลาญไกลโคเจน และไขมัน เพื่อสร้างพลังงาน
เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งฟิต กล้ามเนื้อเราแข็งแรง กล้ามเนื้อเราโต เราต้องมีไกลโคเจนสะสมในกล้ามเนื้อได้มากกว่าปกติ จึงจะสามารถวิ่งได้ระยะไกลมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ไกลโคเจนจะอยู่ในแป้งจากพืช น้ำตาลทราย น้ำผึ้ง ข้าวโอ๊ต ข้าวกล้อง มันฝรั่ง เส้นพาสต้า หรือมักกะโรนี ขนมปังโฮลวีต รวมถึงผลไม้ต่าง ๆ เช่น แอปเปิล กล้วย องุ่น สับปะรด สาลี่ เป็นต้น
และหากเป็นการวิ่งในระยะยาวอาจจะเน้นเมนูที่เป็น Antioxidant ที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมไปด้วย เช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รีต่าง ๆ มะม่วงสุก มะละกอสุก องุ่น แอปเปิล ชาเขียว แตงโม เป็นต้น”
การเตรียมตัวประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนวิ่ง ควรทานอาหารที่คุ้นเคย เพิ่มคาร์โบไฮเตรตให้สูงขึ้น ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน โดยปกติแนะนำให้ทานคาร์โบไฮเดรต ประมาณ 2 gm/kg ต่อระยะเวลาที่ใช้วิ่ง เช่น วางแผนจะวิ่งโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง อาจต้องทาน คาร์โบไฮเดรต อย่างน้อย 8 gm/kg/Day เพื่อเตรียมพลังงานสำรองให้กล้ามเนื้อ ห้ามทานอาหาร ที่ไม่คุ้นเคย อาหาร รสจัด ซึ่งอาจทำให้ปวดท้องและท้องเสียขณะวิ่งได้ รวมถึงการงดดื่มสุรา และบุหรี่ เพื่อให้ร่างกาย มีความ พร้อมต่อการวิ่ง