เหวยไท่กว๋อ-สสว.-ไปรษณีย์ไทย ผนึกปั้น พี่ไปรฯ เฟ้น 2,600 ร้านอาหารไทย เจาะตลาด นทท.จีน
เหวยไท่กว๋อ (Wei! TaiGuo) แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการตลาดและการชำระเงินของนักท่องเที่ยวจีน ต่อยอดสู่การเป็น Super App เชื่อมโยง SME ไทยเข้ากับผู้ใช้งาน WeChat และโซเชียลจีนกว่า 1.3 พันล้านคน จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้สนับสนุนเชิงนโยบายและผลักดัน SME ไทยเข้าสู่โครงสร้างการค้าใหม่ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยใช้เครือข่ายบุรุษไปรษณีย์กว่า 25,000 คน ผ่านโครงการ “โพสต์แมน คลาวด์ (Postman Cloud)” ปั้น “พี่ไปรฯ” เป็น Local Influencer ลงพื้นที่จริง เพื่อคัดเลือกร้านอาหารท้องถิ่นใน 23 จังหวัดนำร่อง เพื่อปักหมุดบนแฟลตฟอร์ม Wei! TaiGuo เชื่อมต่อสู่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยตรง
ความร่วมมือครั้งนี้พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดจีน ครอบคลุมทั้ง “ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง” และ “โซลูชั่นโลจิสติกส์” โดยมุ่งเน้นกลุ่ม อาหาร-บริการ-ท่องเที่ยว ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคจีนได้จริง พร้อมระบบสนับสนุนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยได้นำโครงการ “โพสต์แมน คลาวด์” ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้ขยายบทบาทของบุรุษไปรษณีย์ ปั้น “พี่ไปรฯ” ให้กลายเป็น “Local Influencer” ตัวจริง เสียงจริง ลงพื้นที่จริง ส่งต่อประสบการณ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยมุมมองของคนในพื้นที่ โดยใช้ความน่าเชื่อถือและความใกล้ชิดกับชุมชน พร้อมรวบรวมข้อมูลและปักหมุดร้านอาหารท้องถิ่นทั่วประเทศ บนแพลตฟอร์ม Wei! TaiGuo ซึ่งมีฐานผู้ใช้งานจีนจำนวนมาก
ประเดิมเฟสแรก เริ่มลงพื้นที่ใน 23 จังหวัดนำร่อง ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ – เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน ภาคอีสาน – อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, สกลนคร ภาคกลาง – กรุงเทพมหานคร, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสงคราม (อัมพวา), หัวหิน ภาคตะวันออก – ระยอง, ตราด, จันทบุรี ภาคใต้ – สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย), ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สงขลา, ปัตตานี
โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกร้านอาหารคุณภาพกว่า 2,600 ร้าน เพื่อเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวจีน ผ่านแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดย Wei! TaiGuo ซึ่งคาดว่าจะสร้างการรับรู้ (Impression) บนแพลตฟอร์มดิจิทัลจีน เช่น RED (Xiaohongshu), WeChat และมินิเอพีพี (Mini App) Wei! TaiGuo ได้มากกว่า 1.36 พันล้านครั้ง ภายในสิ้นปี 2025 จากการปักหมุดร้านอาหารและการสร้างคอนเทนต์เชิงท่องเที่ยว-วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่
งานแถลงข่าวเปิดตัวจัดขึ้นโดยมีผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ น.ส.พรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เหวย ไท่ กั้ว จำกัด ร่วมด้วย นายนเรศ ไชยวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายภูมิพัฒน์ คูสมิทธิ์ หัวหน้าส่วนบริหารโครงการตามมาตรการภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกาศจุดยืนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจท้องถิ่นอย่างเต็มที่
น.ส.พรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เหวย ไท่ กั้ว จำกัด กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) ยังคงเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะกลุ่มรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ “Local Experience” หรือประสบการณ์แบบคนท้องถิ่น ร้านอาหาร street food และ hidden gem จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น การผสานบทบาท “พี่ไปรฯ” กับแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง Wei! TaiGuo และโซเชียลมีเดียจีนยอดนิยม อาทิ RED (Xiaohongshu) และ WeChat จึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาเยือนไทยซ้ำ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ผู้ประกอบการทั่วไทย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Wei! TaiGuo เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดร้านค้าบนแพลตฟอร์มจีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แล้ววันนี้ที่ www.weitaiguo.asia/register/store/WTGB สอบถามเพิ่มเติม: 094-941-9263 และ Line ID: @wtgofficial