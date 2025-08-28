เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ x บัตเตอร์แบร์ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะกอกโลกตะวันออก
กลับมาอีกครั้งกับ “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าว “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ณ สเฟียร์ แกลลอรี่ สอง (Sphere Gallery 2) ชั้น 2 ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร
โดย ดร.สุเมธได้โชว์ฝีมือการปรุงอาหารในเมนู “ไข่หน้าเขื่อน” ซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ โดยเมนูไข่หน้าเขื่อนเป็นการรวม 3 สูตรอาหารจาก 3 เรื่องราวในความทรงจำสุดประทับใจของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นั่นคือ “ไข่พระอาทิตย์” เมนูพระราชทานที่มีข้าวสวยเป็นส่วนผสม โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปรุงไข่เจียวสูตรนี้พระราชทานแก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
“ไข่ระเบิด” เมนูไข่เจียวจากครัวของกรมชลประทาน ที่ได้ลองชิมเมื่อครั้งตามเสด็จถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดสกลนคร และ “อาหารกินด่วน” เมื่อครั้งปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าถึง 11 ปี
พลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ทำมาตลอด 10 ปี เกิดจากความตั้งใจที่จะเผยแพร่ให้ ‘น้ำมันเมล็ดคามีเลีย’ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก” ของคนไทย ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง และช่วยฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
“ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งความร่วมมือ งานในครั้งนี้เราจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยนำ Soap และ Body Wash จากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย มาร่วมคอลแล็บกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ยอดนิยม Butterbear เพื่อเพิ่มความสดใหม่ ผ่านดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เชื่อมั่นว่านี่คือความโชคดีของคนไทยที่ได้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ซึ่งเปรียบเสมือน ‘น้ำมันดีต่อใจ’ ไม่เพียงบำรุงสุขภาพกาย แต่ยังสร้างพลังใจให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนความสำเร็จ โดยไม่ยึดผลกำไรเป็นเป้าหมาย หากแต่เป็นการคืนกำไรให้สังคมอย่างแท้จริง” คุณพลอยชมพูกล่าว
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสูตรอาหารที่มีน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ และทรงสาธิตการปรุงอาหารพระราชทานแก่ผู้ร่วมงาน
โดยภายในงาน ณ Em Market ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ต้นทางผืนป่าปลายทางน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย, สินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา
รวมถึงความอร่อยจากร้านดังระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้แก่ ลูกชิ้นลวกหอมเจียวน้ำมันเมล็ดคามีเลีย จากร้านกิมง้วนลูกชิ้นปลา, แกงปูใบชะพลู จากร้านครัวต้นฝน, บะหมี่เป๊าะคลุกแห้งยำโบราณ จากร้านชาม, ผัดไทยกุ้งคุณชู จากร้านผัดไทยคุณชู, ข้าวแกงกะหรี่หมูก้อนทอด จากร้าน Ama Curry, บะหมี่หมูแดงย่างเตาถ่าน จากร้านตั้งใจย่าง, หมูสะเต๊ะ จากร้านจึงอังลัก, ฟูจิซังโชกุปัง จากร้าน Shirokumaya Bakery
อีกทั้งพบกับไฮไลต์การเปิดตัวน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ และผลิตภัณฑ์ Pat Pat’s Camellia Oleifera & Cocoa Butter Soap และ Body Wash ในรูปแบบ Butterbear Series ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กับ Butterbear แบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดน่ารัก โดยนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ พร้อมคุณภาพที่สะท้อนความตั้งใจในการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง แต่ยังช่วยส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไทยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างมีสไตล์
ทั้งนี้ น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ผลผลิตจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“น้ำมันเมล็ดคามีเลีย” เป็นที่รู้จักในประเทศจีนนานกว่า 1,000 ปี มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็น น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก เนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอก และไม่มีกรดไขมันทรานส์ ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้น้ำมันเมล็ดคามีเลียยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ โรคอัมพาต โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ และยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งน้ำมันเมล็ดคามีเลียสามารถทนความร้อนได้มากกว่า 200 องศาเซลเซียส
จึงทำให้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะใช้ในการหมัก การผัด หรือการทอดด้วยอุณหภูมิสูง น้ำมันเมล็ดคามีเลียถือเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย
ปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ในสินค้าน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภายใต้ตราสินค้าภัทรพัฒน์
ผู้สนใจสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ราคาพิเศษได้ภายในงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ระหว่างวันที่ 10-23 กันยายน ณ Em Market ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์