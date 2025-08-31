‘ใบหยกบุฟเฟต์’ เสิร์ฟมื้อกลางวัน หมูหัน เป็ดปักกิ่ง ติ่มซำ ซีฟู้ด
กลับมาอีกครั้งสำหรับ “ใบหยกบุฟเฟต์” เจ้าแห่งวงการบุฟเฟต์ที่ครองใจนักท่องเที่ยวสายกินทั้งไทยและต่างชาติที่คร่ำหวอดมา 20 ปี ซึ่งในปีนี้เป็นอีกปีที่ทางใบหยกได้เสิร์ฟความพิเศษในแบบที่ไม่เคยมามีก่อน โดยการเปิด “บุฟเฟต์มื้อกลางวัน” ท่ามกลางวิวเมืองของกรุงเทพมหานครบนตึกสูงชั้นที่ 79 ณ ห้องอาหาร Stella Palace ชั้น 79 ที่ยกทัพเมนูไฮไลต์จากหลายชาติ มารวมไว้ในมื้อเดียวได้อย่างกลมกล่อม
โดยบุฟเฟต์มื้อกลางวันในครั้งแรกนี้ มาในรูปแบบ “บุฟเฟต์อาหารจีน” พร้อมเมนูสุดพรีเมียมทั้งอาหารไทยรสจัดจ้าน ตลอดจนอาหารญี่ปุ่นกว่า 100 รายการ ที่คัดสรรมาให้นักกินได้เลือกลิ้มลองอย่างสำราญใจ
เริ่มต้นประสบการณ์บุฟเฟต์มื้อเที่ยงด้วย “เมนูไฮไลต์” อย่าง “เป็ดปักกิ่ง” เมนูที่นักกินพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ชั้นเลิศที่สุด” โดยหนังของเป็ดมีเนื้อสัมผัสที่กรอบ หอมกลิ่นควัน ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับแผ่นแป้ง ผักเคียง และราดซอสรสชาติกลมกล่อมแบบครบเซต ต่อด้วยเมนูไฮไลต์อีกหนึ่งเมนูที่ทางใบหยกภูมิใจนำเสนออย่าง “หมูหันหนังกรอบ” ที่หนังมีความบาง กรอบสะใจ โดยรสชาติในทุกคำเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของหนังที่ผ่านการอบอย่างพิถีพิถัน
หลังจากที่ลิ้มลองเมนูไฮไลต์แล้วยังมี “ติ่มซำ” ที่ทำสดใหม่ มีให้เลือกกว่า 30 รายการ ที่กินแล้วต้องกลับมากินซ้ำอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ฮะเก๋าเป๋าฮื้อ, ขนมจีบกุ้ง/ปู, ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่, ฟองเต้าหู้ทอด, ขนมผักกาด, ซาลาเปาลาวา หรือก๋วยเตี๋ยวหลอด ตลอดจนเมนูทอดละลานตา ทั้งเผือกทอด, วุ้นห่อสาหร่ายทอด, เกี๊ยวทอด บอกเลยว่าถูกใจ ถูกปากทาสรักติ่มซำแน่นอน
หรือใครที่เป็นสายอาการซีฟู้ด ใบหยกก็ขึ้นชื่อเรื่องเมนูซีฟู้ดแน่นๆ เช่นกัน ในครั้งนี้ยังคงความพรีเมียมของวัตถุดิบเช่นเคย โดยยกทั้งกุ้งแม่น้ำ, กุ้งขาว, ปลาหมึก และหอย พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติแซ่บที่ให้เลือกถึง 2 แบบ ซึ่งหากใครใคร่กินแบบย่างก็ย่อมได้ หรือใครใคร่กินแบบลวกก็ได้ฟีลไปอีกแบบเช่นเดียวกัน ที่สำคัญคือเติมได้ไม่อั้น
โดยความสนุกของบุฟเฟต์นั้น คือการได้รับประทานอาหารอย่างหลากหลาย ซึ่งบุฟเฟต์มื้อกลางวันของใบหยกครั้งนี้นั้น นอกจากจะมีเมนูอาหารจีนและซีฟู้ดมาเสิร์ฟแบบเต็มพิกัดแล้วยังเอาใจคนที่รักอาหารญี่ปุ่นอีกด้วย มีทั้งแซลมอนซาชิมิ, ซูชิหน้าต่างๆ รวมไปถึงข้าวหน้าล้นพิเศษอย่างข้าวผัดเนื้อวากิว หรือข้าวยำไข่ออนเซ็น
ถ้าหากรู้สึกต้องการความจัดจ้านและรสชาติแซ่บแบบถึงเครื่อง “อาหารไทย” ก็มีเช่นเดียวกัน โดยจัดเต็มทั้งต้ม ผัด แกง ทอด ตลอดจนส้มตำที่ตำกันสดๆ ตามออเดอร์ รับประทานพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆ หรือแกล้มด้วยหมูทอด ไก่ทอด ก็เข้ากัน นอกจากนั้นยังมี ต้มยำซีฟู้ด, ข้าวต้มแห้งปลากะพง หรือข้าวอบเป็ด ที่หอมและอร่อยเกินราคา และอย่าลืมเมนูซิกเนเจอร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอย่าง “ชาบูน้ำตก” ที่เป็น “เดอะเบสต์” ในใจนักกิน
หลังจากกินของคาวจนอิ่มหนำแล้ว ตบท้ายด้วย “ของหวาน” ที่ละลานตาไม่แพ้กัน ทั้งสาคูแคนตาลูป, แตงโมเกล็ดหิมะ, บัวลอยน้ำขิง, พุดดิ้งมะพร้าว, ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน และ ข้าวเหนียวมะม่วง ที่ไม่ใช่แค่ “ดี” จนอยากเบิ้ล เป็นการจบมื้อกลางวันที่ดีต่อใจ
ทั้งนี้ สำหรับทุกคนที่มาทานบุฟเฟต์มื้อเที่ยง จะได้รับสิทธิขึ้นชมวิวฟรี บนชั้น 77 จุดชมวิวแบบพาโนรามา และชั้น 84 ดาดฟ้าพื้นหมุน ที่หมุนช้าๆ ให้ได้ชมกรุงเทพฯแบบ 360 องศา หรือถ้าหากวันไหนฟ้าเปิด โชดดีอาจจะได้เห็นภูเขาและวิวทะเลด้วยตาของตัวเอง ไม่ว่าจะมากับครอบครัว เพื่อน คนพิเศษ หรือพาแก๊งเพื่อนมาพบปะสังสรรค์ รับรองว่าไม่มีใครผิดหวัง
สำหรับใครที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับบุฟเฟต์มื้อเที่ยง เปิดให้บริการเฉพาะ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-15.00 น. ทานได้ไม่อั้น 2 ชั่วโมงเต็ม โปรโมชั่นช่วงเปิดตัว เพียง 990 บาท สำรองที่นั่งง่ายๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ baiyokebuffet.com โดยระวังมิฉาชีพ ชำระเงินเฉพาะบัญชีทางการ โรงแรมใบหยกสกาย โดยบริษัท ภูมิภวัน จำกัด เท่านั้น