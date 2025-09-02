พลาดไม่ได้แล้ว Krispy Kreme x Harry Potter™ Houses of Hogwarts™ 4 รสชาติพิเศษ

คริสปี้ ครีม พาเหล่ามักเกิ้ลท่องโลกแห่งเวทมนตร์ พร้อมสร้างตำนานบทใหม่ไปกับ Krispy Kreme x Harry Potter™ Houses of Hogwarts™
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) ชวนเหล่าสาวกพ่อมดน้อยร่วมผจญภัยในดินแดนแห่งเวทมนตร์ ด้วยคอลเล็กชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Harry Potter™ Houses of Hogwarts™” โรงเรียนเวทมนตร์อันเลื่องชื่อ ผ่านโดนัท 4 แบบ 4 สไตล์ ที่ได้แรงบันดาลใจจากบ้านทั้งสี่
เริ่มที่ กริฟฟินดอร์ โดนัท (Gryffindor™ Doughnut) โดนัทสอดไส้คุกกี้บัตเตอร์ครีมเนื้อเนียนรสชาติหอมมัน เคลือบไอซิ่งสีแดงสดคาดสีเหลืองทอง โรยหน้าด้วยบิสคอฟครัมเบิ้ลกรุบกรอบ พร้อมตราประจำบ้านกริฟฟินดอร์ สื่อถึงความกล้าหาญตามแบบฉบับของแฮร์รี่และผองเพื่อน
สลิธีริน โดนัท (Slytherin™ Doughnut) โดนัทเนื้อนุ่มประดับด้วยช็อกโกวิปครีมเข้มข้น และช็อกโกแลตคุกกี้ชูการ์เบลนด์ เพิ่มเสน่ห์ด้วยกรีนบัตเตอร์ครีมสีเขียวมรกต และตราประจำบ้านสลิธีริน ตัวแทนแห่งความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่น
เรเวนคลอ โดนัท (Ravenclaw™ Doughnut) โดนัทออริจินอล เกลซ เคลือบบลูเบอร์รีไอซิ่งสีฟ้าเข้ม รสเปรี้ยวอมหวาน โรยด้วยมิกซ์บลูสปริงเคิล และตราประจำบ้าน เรเวนคลอที่เปล่งประกายความเฉลียวฉลาด
ปิดท้ายด้วย ฮัฟเฟิลพัฟ โดนัท (Hufflepuff™ Doughnut) โดนัทเคลือบไอซิ่งสีเหลือง สอดไส้บราวน์บัตเตอร์ทอฟฟี่คัสตาร์ดนุ่มละมุน ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลต, คุกกี้ และตราประจำบ้านฮัฟเฟิลพัฟ สื่อถึงความซื่อสัตย์และจริงใจ
สัมผัสจินตนาการพร้อมเปิดประตูสู่โลกแห่งเวทมนตร์กับคอลเล็กชั่น “Krispy Kreme x Harry Potter™ Houses of Hogwarts™ Doughnuts” ชิ้นละ 55 บาท หรือจะเลือกซื้อแบบเซตที่มาพร้อมกล่องลายลิมิเต็ด 2 แบบ ในราคาเพียง 369 บาท (แฮร์รี่ พอตเตอร์ เฮาส์ ออฟ ฮอกวอตส์ โดนัท 6 ชิ้น และออริจินอล เกลซ 6 ชิ้น) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 ณ ร้าน คริสปี้ ครีม ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ (ราคาดังกล่าว ยกเว้น สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง และแอพพลิเคชั่น ฟู้ดดิลิเวอรี)