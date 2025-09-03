เดินตามรอยเท้าช้าง เที่ยวอย่างเคารพธรรมชาติ ณ Elephant Forest พิษณุโลก
สำหรับคนไทย “ช้าง” ไม่ใช่แค่สัตว์ป่า แต่คือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน ภาพของช้างในความทรงจำหลายคน อาจผูกโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น การอาบน้ำช้าง ป้อนอาหารช้าง หรือแม้แต่การขี่หลังช้าง ซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แต่เบื้องหลังความสนุกเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้น อาจทำให้ลืมฉุกคิดไปว่าสิ่งเหล่านี้คือการ “ฝืนธรรมชาติ”
เพราะแท้จริงแล้วช้างคือสัตว์ป่าที่ควรมีอิสระ ใช้ชีวิตอย่างสงบในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องเป็นเครื่องมือเพื่อความบันเทิงของมนุษย์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ทำลายทั้งธรรมชาติ และชีวิตของช้าง ในวันนี้ เมื่อความรู้และความตระหนักด้านสิทธิสัตว์เริ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวที่แท้จริง อาจไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมที่อาจเป็นการฝืน และทรมานช้าง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแส “การท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม” เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ แนวคิดนี้สนับสนุนให้ผู้คนเรียนรู้วิถีของช้างจากระยะไกล โดยไม่รบกวนหรือแทรกแซงชีวิตของช้าง เพียงแค่เปิดตา เปิดใจ เฝ้ามองวิถีชีวิตของช้างอย่างเงียบเชียบ ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้เข้าใจว่า ความสุขของช้างไม่ใช่เสียงปรบมือ หรือคำสั่งจากคนเลี้ยง แต่คืออิสรภาพในการเป็น “ช้าง” อย่างแท้จริง
หนึ่งในสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านในอุดมคติของช้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่ากว่า 900 ไร่ใน จ.พิษณุโลก บ้านหลังใหม่ที่มีชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ช้าง Elephant Forest Phitsanulok” ต้นแบบการท่องเที่ยวไทยที่เคารพสัตว์ป่า ส่งเสริมสวัสดิภาพช้าง และขับเคลื่อนเมืองรองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในวาระครบรอบ 75 ปี ของ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ร่วมกับมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ และพันธมิตรจากทั่วทุกภาคส่วน ได้จัดงานเปิดตัว “Elephant Forest Phitsanulok” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิดอบอุ่นใจ “จากปางสู่ป่า : เรียนรู้และเปลี่ยนผ่านสู่ช้างเป็นมิตร” พร้อมประกาศจุดยืนใหม่ของการท่องเที่ยวไทย ที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้มนุษย์
โดย Elephant Forest Phitsanulok มีจุดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของ “ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล” ที่ได้เห็นช้างหลายเชือกซึ่งเคยทำงานหนัก ทั้งลากไม้และรับนักท่องเที่ยวขี่หลัง จนร่างกายและจิตใจอ่อนล้า ครอบครัวจึงตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่กว่า 900 ไร่ของ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท ให้กลายเป็น “บ้าน” ที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยได้ซื้อโรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ และก่อตั้งมูลนิธิเพื่อดูแลช้างที่ต้องการความช่วยเหลือ
โดยมอบ “บ้าน” ที่ปลอดภัยและใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของช้าง หลังจากสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้การดูแลช้าง ครอบครัวศิริวิริยะกุลได้ค่อยๆ ปรับกิจกรรมจากการขี่และป้อนอาหารช้าง ให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็น พร้อมกันนี้ครอบครัวยังรักษาผืนป่า ดูแลต้นไม้ เพื่อให้ช้างทุกตัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 เมื่อมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์เข้าร่วมโครงการ “พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better)” ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โดยได้รับทุนพัฒนาแปลงพืชอาหารยั่งยืน พร้อมระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยแก้วิกฤต แต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนา “Elephant Forest Phitsanulok” ให้เป็นปางช้างที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ และเป็น “ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง” อย่างแท้จริง
“ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล” ผู้อำนวยการมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ ทายาทรุ่นที่ 4 ของครอบครัวศิริวิริยะกุล กล่าวถึงการทำงานร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกว่า “สิ่งหนึ่งที่มูลนิธิเห็นตรงกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกคือการทำปางช้างเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับช้าง (Elephant Friendly) ให้เป็นจริง เราต้องการให้ปางช้างอื่นๆ เห็นว่ามีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้สวัสดิภาพช้าง ควาญช้างดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันปางก็ยังสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืน เราได้รับการสนับสนุนทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ เช่น การลดระยะเวลาการใช้โซ่ให้สั้นลง ให้ช้างได้ใช้เวลาเดินอย่างอิสระมากขึ้น และปรับเปลี่ยนกิจกรรมและการดูแลช้างให้สอดคล้องกับพฤติกรรมธรรมชาติของช้างมากขึ้น จากเดิมที่กังวลว่าจะทำได้จริงหรือไม่
เมื่อเห็นตัวอย่างจากปางอื่นๆ และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการได้พบกับบริษัททัวร์ที่ทำงานร่วมกับองค์กร ทำให้เรามั่นใจว่าการทำแบบนี้ทำให้สวัสดิภาพของช้างดีขึ้นจริงและเราจะมีรายได้เพียงพอสำหรับบริหารจัดการ ดูแลควาญ และดูแลช้างได้ในระยะยาว”
ปัจจุบัน Elephant Forest Phitsanulok เป็นบ้านของช้างเพศเมีย 5 ตัว อายุเฉลี่ย 45 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เคยผ่านชีวิตที่ยากลำบากจากการลากไม้และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่นี่ช้างทุกตัวได้รับการฟื้นฟูทั้งกายและใจ ที่สำคัญช้างได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างอิสระ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็น “ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับช้างสำหรับคนไทย” เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ในการอยู่ร่วมกับสัตว์ด้วยความเคารพ โดยเน้นแนวคิดจาก “พาช้างมาให้คนดู” สู่ “พาคนไปดูช้างในป่า”
การเปลี่ยนผ่านยังครอบคลุมถึงการปรับอุปกรณ์โซ่ที่ใช้ผูกช้างเวลากลางคืน จากโซ่โลหะ เปลี่ยนเป็นโซ่น้ำหนักเบา การสร้างคอกล้อมรั้วที่ปลอดภัยสำหรับใช้เวลาพัก จัดกิจกรรมเสริมอุปกรณ์ Enrichment กระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติ การฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนดูแลช้างสูงอายุให้พักในโรงเรือนและทำอาหารเฉพาะที่ย่อยง่ายและช่วยระบบขับถ่าย ที่สำคัญยังยกระดับคุณภาพชีวิตของควาญช้าง ปรับบทบาทจาก “ผู้ควบคุมบังคับ” เป็น “ผู้ดูแล” ที่ทำงานร่วมกับช้างด้วยความเคารพและเข้าใจ เพื่อลดความเครียดของทั้งสองฝ่าย
ขณะที่ “ทริเซีย โครสดอล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกล่าวว่า “ประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านของช้างเอเชียมายาวนาน จึงเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน การเปลี่ยนผ่านของ Elephant Forest Phitsanulok ไม่เพียงคืนชีวิตอิสระให้ช้าง แต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวที่มีจริยธรรมและมีความหมาย พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนจากการทำงานโดยไม่ต้องบังคับช้าง ในวาระครบรอบ 75 ปีขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เรามองว่านี่คือ ก้าวสำคัญ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้การท่องเที่ยวทั่วโลกก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเคารพธรรมชาติ”
สำหรับมุมมองของ “โรจนา สังข์ทอง” ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เราเชื่อว่าทุกปางต่างรักช้างและอยากให้ช้างมีชีวิตที่ดี สิ่งที่เราทำคือการพิสูจน์ให้เห็นว่า การดูแลที่ดีต่อทั้งช้างและควาญ สามารถเดินคู่ไปกับรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้จริง ปัจจุบันองค์กรฯ มีเครือข่ายปางช้างที่เปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรแล้วกว่า 13 แห่งทั่วประเทศ และภายในปลายปีนี้จะมีเพิ่มอีก 2 แห่ง ความก้าวหน้านี้ ตอกย้ำว่าการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์คือเส้นทางสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย อนาคตที่เคารพต่อสัตว์และธรรมชาติ”
เราอาจไม่สามารถย้อนคืนวันวานให้กับช้างทุกเชือกที่เคยเหน็ดเหนื่อยในระบบท่องเที่ยวแบบเดิมได้ แต่เราทุกคนมีพลังในการเลือก ในฐานะนักท่องเที่ยว ผู้เรียนรู้ หรือแม้แต่มนุษย์คนหนึ่ง เรามีทางเลือกในการเดินทางที่ไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น เลือกที่จะมองสัตว์ป่าด้วยความเคารพ และเลือกที่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยหัวใจที่เมตตา