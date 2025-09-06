คำแรกก็หลงรัก ‘แฮนด์โรลบาร์’ ร้านซูชิ KANORI สยามพารากอน พรีเมียมเหมือนโอมากาเสะ
คําแรกก็หลงรัก…“แฮนด์โรลบาร์” เทรนด์อาหารญี่ปุ่นที่กำลังมาแรงในตอนนี้ได้เข้ามาครองใจสายกินอย่างเราๆ สำหรับร้าน KANORI Hand Roll Bar ร้านซูชิที่ไม่เหมือนซูชิทั่วไป เพราะมาในคอนเซ็ปต์ Casual Hand Roll Bar เสิร์ฟแฮนด์โรลสดใหม่คำต่อคำ พรีเมียมเหมือนโอมากาเสะแต่เข้าถึงได้มากกว่า
โดย 3 ผู้บริหารรุ่นใหม่ เบ๊นซ์-ปณิธาน, โบ๊ท-ปณิธิ และ เพลน-ปวิตรา สามพี่น้องจากตระกูล กอบกุลสุวรรณ โดย เบ๊นซ์-ปณิธาน ดูแลภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์ โบ๊ท-ปณิธิ ดูแลด้านดีไซน์และการสร้างบรรยากาศ และ เพลน-ปวิตรา ดูแลแบรนด์ ประสบการณ์ลูกค้าและการตลาด
จุดเริ่มต้นของ KANORI Hand Roll Bar ในช่วงวิกฤตโรคระบาดพี่น้องทั้งสามมองเห็นว่าตลาดแฮนด์โรลยังไม่มีผู้เล่นรายใดในไทยจึงตั้งใจเป็นเจ้าแรกในปี พ.ศ.2566 โดยสาขาแรกตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 49 และล่าสุดได้ทำการขยายเข้าสาขาที่ 5 ณ ชั้น G ฝั่ง North ศูนย์การค้าพารากอน ต้อนรับลูกค้าได้ประมาณ 60 ที่นั่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน Counter bar ตอบโจทย์สำหรับท่านใดที่เร่งรีบ ต้องการทานแบบรวดเร็ว, โซน Semi-Private เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่มาด้วยกันหลายๆ ท่าน และต้องการความเป็นส่วนตัว สามารถรองรับได้ 6-8 ที่นั่งต่อห้อง
และโซนหน้าร้าน เป็นการจัดโต๊ะที่นั่งแบบ Long Table เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนที่มากันหลายๆ คน โดยจะเสิร์ฟแบบสำเร็จแล้วให้ลูกค้าได้เปิดประสบการณ์ฉีกสาหร่ายและม้วนรับประทานด้วยตัวเองแบบโรลต่อโรล อันนี้สายคอนเทนต์ห้ามพลาด
สำหรับ สาขาสยามพารากอน เปิดตัวเมนูสุดพิเศษเพื่อเป็นการฉลองสาขาใหม่ พร้อมเสิร์ฟเซต KANORI THE FIITH มีทั้งหมด 5 โรล ได้แก่
1.Crispy Ikura มาในคอนเซ็ปต์สแกนดิเนเวียน ที่จะเน้นอาหารทะเลและครีมชีส เป็นส่วนประกอบหลัก โดยเสิร์ฟไข่ปลาแซลมอนเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับครีมชีสที่ให้ความรู้สึกฟินมาก ครีมชีสมีรสชาติกลมกล่อม สดชื่น เป็นการเปิดคำแรกได้ดีมาก พร้อมที่จะรับคำต่อไป
2.Spicy Crab เนื้อปูหวานฉ่ำ เนื้อเด้งๆแน่นๆ กลิ่นหอมเฉพาะ ที่เพิ่มความสดชื่นด้วยซอสพอนซึที่มีความเผ็ดนิดๆ เข้ามาตัดเลี่ยนจากคำแรก รสชาติลงตัวสุด
3.Otoro Bomb สุดหล่อของเซตนี้เลย เนื้อปลาทูน่าส่วนท้องเบิร์นไฟหอมๆ มันๆ คำโตๆ กับซอสสุกี้เสิร์ฟคู่กับไข่ดอง วางบนข้าวร้อนๆ สูตรเฉพาะม้วนด้วยสาหร่ายกรอบๆ ขอบอกว่า สาหร่ายกรอบจริง คำนี้กลมกล่อมมาก
4.Shima Aji ปลาชิมะอาจิ เป็นปลาเนื้อขาวที่หายากมาจากทางตอนใต้ของญี่ปุ่น เนื้อปลามีความหวานและสดมาก ที่สำคัญก็คือเป็นครั้งแรกที่ร้าน KANORI นำปลาชิมะอาจิมาเสิร์ฟ รับรองว่าคำนี้จะพาทุกๆ คนฟินไปตามๆ กัน
5.Tempura มีให้เลือกว่าจะทานเป็น กุ้งลายเสือ หรือ เอนกาวะ ซึ่งเป็นส่วนของครีบปลาตาเดียวที่มีความันและนุ่ม พอทำออกมาแบบเทมปุระรู้สึกเข้ากัน น้ำซอสที่ราดมาเข้ากับตัวเทมปุระมากๆ มีความกรอบ ฉ่ำ เด้ง คำนี้ให้ 10 เต็ม 10 ชอบมาก
ใครที่อยากลิ้มรสความอร่อยของทั้ง 5 โรล สามารถติดตามพิกัดร้าน KANORI Hand roll bar ชั้น G ฝั่ง North ทางเข้า-ออก ตรงข้ามโรงแรม Kempinski และสามารถเปิดประสบการณ์ความอร่อยพรีเมียมอีก 4 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท 49, เอ็มควอเทียร์ ชั้น G อาคาร B, เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ชั้น 5 และไอคอนสยาม ชั้น G โซน The veranda ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : Kanori IG : kanorihandroll