2 วัฒนธรรม 1 ความอร่อย เปิดตัวเมนูใหม่ ‘จิม เทอร์เรส’ สไตล์ ‘อเมริกันหัวใจไทย’
“จิม ทอมป์สัน อเมริกันหัวใจไทย” แรงบรรดาลใจนี้นำมาสู่การรังสรรค์เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอเมริกันร่วมสมัย ที่ใส่องค์ประกอบความเป็นไทยลงไปอย่างกลมกล่อมพร้อมมอบรสชาติแห่งตะวันออก และตะวันตกอย่างลงตัวในหนึ่งคำ เพื่อให้ทุกจานน่าค้นหาและยังคงรสชาติที่คุ้นเคย
Jim’s Terrace (จิม เทอร์เรส) เปิดตัวเมนูใหม่ในคอนเซปต์ “A Taste of America,in the Heaet of Thai Heritage” ได้นำเสนอเมนูอเมริกันมาผสมผสานกับรสชาติเอเชียได้อย่างลงตัว เริ่มกันด้วยเมนูซิกเนเจอร์อย่าง “เบอร์เกอร์เนื้อสแมชบ้านนายจิม” ที่ร้านใช้เนื้อวัวอเมริกัน-ไทย เกรดพรีเมียม มานาบกระทะให้มีความกรอบนอก และข้างในยังมีความฉ่ำ วางบนเชดดาชีสสัญชาติไทย เบคอนรมควันโฮมเมดที่มีความหอมเตะจมูก กับผักสลัดออร์แกนิก พร้อมขนมปังบริยอชนุ่มๆ เสิร์ฟด้วยซอส Greenville สูตรโดยเฉพาะของทางร้าน
สำหรับใครที่ชื่นชอบรสชาติแบบไทยๆ ต้องไม่พลาดเมนู “เบอร์เกอร์กระเพราเนื้อโคขุนไข่ดาว” ที่ร้านใช้เป็นเนื้อโคขุนบด คลุกเคล้ากับใบกระเพราที่มีความหอมอันโดดเด่นเสิร์ฟกับไข่ดาว และมะเขือเทศ ผักกาดแก้ว และแตงกวา ใช้เป็นผักออร์แกนิกปลอดสาร
อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือ “ฮอทดอก” ซึ่งทางร้านนำมาผสมผสานกับรสชาติไทยๆ เช่นเคย เริ่มด้วย “ไทยอเมริกันฮอทดอก” เสิร์ฟไส้กรอกหมูย่างฉ่ำๆ วางในขนมปังคู่กับหอมใหญ่ผัดหอมๆ ราดด้วยซอสกระเทียมสุดพิเศษจากทางร้าน
ถัดมาคือ “โรลไส้อั่วหมูน้ำพริกอ่อง” นำไส้อั่วหมูมาย่างหอมๆ แล้ววางบนขนมปัง ราดด้วยน้ำพริกอ่อง เพิ่มความลงตัวด้วยผัก และสมุนไพรท้องถิ่น
จากนั้นชวนไปชิมเมนูเท็กซ์–เม็กซ์สไตล์กับ “ทาโก้เป็ดรมควัน” ใช้อกเป็ดรมควันหอม ๆ วางบนซัลซารสจัดแบบไทยๆและกัวคาโมเล พร้อมแป้งทาโก้นุ่มชิ้นพอดีคำ นอกจากที่กล่าวมาทางร้านยังมีจานเครื่องเคียงที่ช่วยเพิ่มความอร่อย และกินเพลินมากยิ่งขึ้น ทั้งเฟรนซ์ฟรายส์กับซอสสูตรพิเศษที่ทำโดย จิม เทอร์เรส ปีกไก่ทอดรสต้มยำ และสลัดสไตล์อเมริกัน
มาดูในส่วนของเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นกันสักแก้ว ทางร้านมีให้เลือกอย่างหลากหลาย แนะนำเมนูซิกเนเจอร์อย่าง “ชาเบลนด์สูตรพิเศษ” กาแฟไทยจากโครงการหลวง โซดาผลไม้สด สาโทไทย Devanom และคราฟต์เบียร์สัญชาติไทยที่มีให้เลือกหลายสไตล์ แต่ละขวดสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สำหรับสายช็อกโกแลตยังมีเครื่องดื่มทั้งร้อน และเย็นจาก Kad Kokoa แบรนด์ช็อกโกแลตซิงเกิลออริจินคุณภาพเยี่ยมของไทย
ปิดท้ายด้วยของหวาน “กล้วยไทยบานอฟฟี่” ที่ไล่ระดับด้วยกล้วยไทยและคาราเมลเข้าด้วยกัน สลับกับทอฟฟี่เข้มข้น วิปครีม และครัมเบิลกรุบกรอบ มีความหอมของเนย อีกเมนูคือ “โดนัทโอวทึ้งคาราเมล” โดนัทสไตล์ไทยที่เคลือบด้วยน้ำตาลมะพร้าวสด เสิร์ฟคู่กับซอสซอลเท็ดคาราเมลที่ให้ความรู้สึกลงตัว
Jim’s Terrace ณ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00–19:00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 18:30 น.) สำรองที่นั่งโทร 061-421-8951 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jim’s Terrace และ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ได้ที่ เว็บไซต์ jimthompsonrestaurant.com/restaurant/jims-terrace เฟซบุ๊ก Jim’s Terrace ไอจี @jimsterrace