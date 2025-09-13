เริ่มแล้ว งานสารทเดือน 10 ไนท์แฟร์ บิ๊กโจ๊ก ชวนเที่ยว ชิม ช้อป จุใจอาหารพื้นเมือง 14 จว.

เริ่มแล้วงานสารทเดือน 10 ไนท์แฟร์ ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 วัน 10 คืนกับพิธีสืบสานตำนานวัฒนธรรมท้องถิ่น เชิญเที่ยวชิมชมช็อป จุใจกับอาหารพื้นเมือง 14 จังหวัดภาคใต้และของฝากจากแดนสะตอ พบกับศิลปินขวัญใจลูกหลานชาวใต้ทุกค่ำคืน คืนนี้พบกับมาลีฮวนน่า
เริ่มขึ้นแล้วสำหรับมหกรรมสารทเดือน 10 ไนท์แฟร์ ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ริมถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ได้ทำพิธีเปิดงานสารทเดือน 10 ไนท์แฟร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ ท่ามกลางประชาชนที่มาเดินชิมชมช็อป เป็นจำนวนมาก
โดยปีนี้ได้มีการระดมร้านอาหารมากกว่า 150 ร้านค้าที่เป็นร้านชื่อดังจาก 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งของฝากจากปักษ์ใต้ที่หาชิมได้ยากหากไม่ลงไปในพื้นที่ โดยยกขบวนมาเปิดร้านตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 22 กันยายนนี้
วานนี้เริ่มด้วยขบวนแห่หมรับ มี เอ ศุภชัย ผู้จัดการคนเก่งศิลปินชื่อดัง เจ้าของร้านครัวบ้านเอก มาขึ้นรถแห่พร้อมออกร้านเมนูอร่อยประจำร้าน ทุกค่ำคืนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขณะที่ในช่วงเย็นมีพิธีรับตายาย ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภาคใต้สืบสานกันมาตราบจนทุกวันนี้ และปีนี้ทางสมาคมได้อัญเชิญ องค์จำลอง พระอุเชนทร์ พระคู่บารมีหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพิฆเนศ จากวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นมาให้ประชาชนได้กราบสักการะ ที่บริเวณชั้นสองของอาคาร ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกราบสักการะเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ บอกว่าปีนี้ตั้งใจจัดงานเต็มที่กว่าทุกปีโดยเนรมิตพื้นที่รอบสมาคม ติดตั้งเต็นท์ขนาดขนาดใหญ่พร้อมระบบระบายอากาศ จัดแผงค้าอย่างเป็นระเบียบ เปิดช่องทางเดินจับจ่ายให้กว้างขวาง และเชิญศิลปินดัง มาร่วมขับกล่อมสร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งในทุกค่ำคืนจะเป็นศิลปินในดวงใจ ทั้งชาวใต้และคนภาคกลาง ค่ำคืนนี้จะได้พบกับวงมาลีฮวนน่า ที่จะมาเต็มวง ขับกล่อมเสียงเพลงฮิต ให้ฟังกันแบบเต็มอิ่ม
“ผมอยากให้ทั้งคนใต้ที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสารทเดือน 10 และชาวภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มาเที่ยวชมการสืบสานตำนานประเพณีสารทเดือน 10 ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สักการะหลวงพ่อทวด พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ และพระอุเชนทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 22 กันยายนนี้ ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ริมถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร”
นอกจากมหกรรมอาหารจาก 14 จังหวัดภาคใต้และศิลปินในดวงใจ ที่จะมาขับกล่อมตลอด 10 วัน 10 คืนแล้ว จะมีงานชิงเปรต ในคืนวันที่ 22 และ มหรสพยิ่งใหญ่ เพื่อส่งตายาย ตามประเพณีด้วย
และที่สำคัญในปีนี้โครงการพาคนใต้กลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ได้เริ่มเตรียมดำเนินการแล้วสำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่กับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง จากเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การเดินทางด้วยเครื่องบินและรถบัสวีไอพี อีกเช่นเคย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอให้ติดตาม ในทุกช่องทางของสมาคม และ Facebook สุรเชษฐ์ หักพาล