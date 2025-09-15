ลิ้มรสอาหารสไตล์โมเดิร์นกวางตุ้ง MOTT 32 BANGKOK เปิดตัวเมนูซิกเนเจอร์ใหม่
ลิ้มรสอาหารสไตล์โมเดิร์นกวางตุ้ง ร้าน Mott 32 กรุงเทพฯ ในโรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon เปิดตัวเมนูซิกเนเจอร์สุดพิเศษที่คัดสรรโดยเชฟลี แมน ซิง เชฟใหญ่ประจำกรุ๊ป Mott 32 ที่ให้ทุกคนได้ลิ้มลองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน รวมไปถึงการเปิดตัวเซตเมนูใหม่ที่จับเอาเมนูยอดนิยม
อย่าง “เป็ดปักกิ่ง” มาเป็นจุดเด่นในเซต Peking Duck Prestige พบกับเมนูพิเศษแบบอะลาคาร์ต รังสรรค์โดยเชฟลี แมน ซิง
โดยเมนูพิเศษนี้ ประกอบด้วย เต้าหู้อบพริกเกลือ เป็ดอบใบชา นกพิราบย่าง ซี่โครงเนื้อวากิวตุ๋นซอสส้ม กุ้งมังกรหมูสับนึ่งไข่ เนื้อปลาเก๋าผัดกระเทียมดำและคะน้า ปูไข่นึ่งเหล้าจีนวุ้นเส้นแบนน้ำมันไก่ และขนมหวานอย่าง บัวลอยงาทอดไส้ไข่เค็มลาวา
ต่อกันที่เซตเมนูใหม่อย่าง Peking Duck Prestige ที่เริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยสองรายการ ได้แก่ สลัดเป็ดปักกิ่ง และเปาะเปี๊ยะเป็ดปักกิ่ง ตามมาด้วยจานหลักอย่าง เป็ดปักกิ่งอบไม้แอปเปิลสูตรพิเศษของ Mott 32 ซึ่งผ่านกระบวนการเตรียมอย่างพิถีพิถัน โดยเลือกใช้เป็ดที่มีอายุ 42 วันอย่างพอดี เพื่อให้ได้อัตราส่วนไขมันและเนื้อที่สมบูรณ์แบบ ก่อนจะนำไปอบด้วยไม้แอปเปิลที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว เพิ่มมิติของรสชาติที่นุ่มลึกกลมกล่อม
ในส่วนของอาหารจานหลักที่ลูกค้าสามารถเลือกได้สองเมนู ได้แก่ เนื้อเป็ดอบเต้าซี่หม้อดิน เนื้อเป็ดผัดเห็ดโคนเสฉวน เมี่ยงเนื้อเป็ด ก๋วยเตี๋ยวผัดเนื้อเป็ด หรือข้าวผัดเนื้อเป็ด ก่อนปิดท้ายด้วยของหวานที่เลือกได้หนึ่งเมนูจาก มะพร้าวไอศกรีมรังผึ้งกรอบส้มโอ ช็อกโกแลตงาดำสอดไส้มะนาวและเมล็ดสน หรือเสี่ยวหลงเปาเย็นช็อกโกแลตอัลมอนด์
เซตเมนู Peking Duck Prestige พร้อมเสิร์ฟสำหรับการรับประทานอาหารจำนวน 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,880++ บาท เนื่องจากกระบวนการเตรียมที่พิถีพิถัน และเป็ดมีจำนวนจำกัดต่อวัน กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าที่มารับประทาน 15 ท่านขึ้นไป ยังได้รับส่วนลด 15% เมื่อสั่งอาหารแบบอะลาคาร์ตอีกด้วย (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการสำรองที่นั่ง สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่: [email protected] หรือแอด LINE Official Account: @Mott32Bangkok